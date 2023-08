La politique de Biden autorisant les migrants de 4 pays à entrer aux États-Unis est saluée lors du procès au Texas

HOUSTON (AP) — Lors d’un procès jeudi sur le sort d’un élément clé de la politique d’immigration du président Joe Biden qui permet à un nombre limité de personnes d’Amérique centrale et des Caraïbes d’entrer aux États-Unis pour des raisons humanitaires, un Américain parrainant l’un des migrants dans le programme a loué ses avantages économiques et l’a considéré comme un moyen de rendre la pareille à un ami dans le besoin.

Dans le cadre du programme de libération conditionnelle humanitaire, jusqu’à 30 000 personnes sont autorisées chaque mois à entrer aux États-Unis en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela.

Le Texas mène une action en justice intentée par 21 États de tendance républicaine pour mettre fin au programme, arguant que l’administration Biden a outrepassé son autorité.

Le gouvernement fédéral et les groupes de défense des droits des immigrants défendent le programme, affirmant qu’il a réussi à réduire la migration et une crise humanitaire à la frontière sud-ouest et qu’il a fourni une voie sûre vers les États-Unis à des migrants désespérés qui, autrement, paieraient des passeurs et enliseraient la frontière. agents.

Un procès fédéral sur le procès intenté par les États était présidé par le juge de district américain Drew Tipton à Victoria, au Texas. Tipton, nommé par Donald Trump, s’est déjà prononcé contre l’administration Biden sur les personnes à expulser en priorité.

Les migrants bénéficiant d’une libération conditionnelle dans le cadre du programme ont un parrain qui se porte garant d’eux financièrement. Eric Sype, d’Oakland, en Californie, a parrainé son ami Oldrys, un homme de 34 ans originaire du Nicaragua dont le nom de famille n’a pas été dévoilé.

Jeudi, devant le tribunal, Sype a déclaré qu’il avait aidé Oldrys à postuler au programme et l’avait mis en contact avec un logement et un emploi. Il vit maintenant dans la maison d’enfance de Sype dans l’État de Washington, où le cousin de Sype a proposé à Oldrys un emploi dans la ferme familiale qui a toujours eu du mal à trouver suffisamment de travailleurs. Sype a déclaré que son ami Oldrys avait du mal à trouver du travail et à subvenir aux besoins de sa famille au Nicaragua, un pays confronté à des difficultés économiques dues aux dégâts causés par les ouragans, aux soulèvements politiques et à la pandémie.

« Nous voyons vraiment cela comme une opportunité d’accueillir Oldrys dans notre famille…. à une époque où nous en avions besoin », a déclaré Sype.

Dans des documents judiciaires, le Texas et les autres États affirment que le programme de libération conditionnelle augmente les coûts associés à la criminalité et à l’incarcération et fait baisser les salaires et l’économie.

En ouvrant les arguments contre les États et en soutien à la politique gouvernementale, l’avocate Monika Langarica, du Centre pour le droit et la politique de l’immigration de l’UCLA, a déclaré au juge que rien de tout cela n’était vrai. Elle a cité le cas d’Oldrys comme exemple de la façon dont le programme peut aider à combler des pénuries critiques de main-d’œuvre, stimulant ainsi l’économie.

Langarica a déclaré que depuis plus de 70 ans, la loi sur l’immigration a donné aux présidents le pouvoir d’accorder de telles libérations conditionnelles.

Le centre UCLA est l’un des groupes qui défendent les intérêts de sept personnes parrainant des migrants, dont Sype.

Les avocats du Texas et du ministère américain de la Justice, qui représente le gouvernement fédéral dans le procès, n’ont présenté aucun témoin et ont fondé leurs arguments sur la base des preuves soumises précédemment. Les plaidoiries finales du procès devraient durer le reste de la journée de jeudi et ne se termineront peut-être que vendredi.

Dans des documents judiciaires, le Texas et les autres États ont qualifié le programme de l’administration Biden d’« exemple extrême » de non-application des lois sur l’immigration qui l’obligent à « accorder des libérations conditionnelles uniquement au cas par cas pour un bénéfice public important ou pour des raisons humanitaires urgentes ». »

Même si le procès des États républicains s’oppose au recours à la libération conditionnelle humanitaire pour les migrants de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, il n’a soulevé aucune inquiétude quant à son utilisation pour accorder l’entrée à des dizaines de milliers d’Ukrainiens lors de l’invasion russe.

Le Texas a également fait valoir que le programme de libération conditionnelle cause un préjudice financier parce qu’il doit fournir des services, notamment des programmes de détention, d’éducation, de services sociaux et de permis de conduire, aux migrants libérés sur parole.

Le programme de libération conditionnelle a été lancé pour les Vénézuéliens à l’automne 2022, puis élargi en janvier. Les participants doivent postuler en ligne, arriver à un aéroport et avoir un sponsor financier aux États-Unis. S’ils sont approuvés, ils peuvent rester deux ans et obtenir un permis de travail.

Fin juillet, plus de 72 000 Haïtiens, 63 000 Vénézuéliens, 41 000 Cubains et 34 000 Nicaraguayens avaient été contrôlés et autorisés à venir aux États-Unis dans le cadre du programme de libération conditionnelle.

D’autres programmes mis en œuvre par l’administration pour réduire l’immigration clandestine ont également été confrontés à des contestations judiciaires.

Le procès était retransmis en direct depuis Victoria vers une salle d’audience fédérale à Houston. Tipton devait rendre une décision à une date ultérieure.

___

Suivez Juan A. Lozano sur la plateforme X : https://twitter.com/juanlozano70

Juan A. Lozano, Associated Press