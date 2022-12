La politique chinoise “Zero Covid”, en images

Pendant longtemps pendant la pandémie de coronavirus, l’approche agressive de la Chine pour éradiquer les cas a fonctionné. Il a maintenu les décès dus au Covid-19 à un niveau bien inférieur à celui du reste du monde, notamment par rapport aux États-Unis.

Mais ces derniers mois, cette démarche, baptisée « zéro Covid », semblait de plus en plus dépassée. Les résidents chinois étaient toujours soumis à des verrouillages instantanés, à des tests de masse et à des quarantaines sévères tandis que le reste du monde s’adaptait à la vie avec le virus. Des citoyens frustrés ont manifesté dans les rues fin novembre, certains appelant même à la démission du Parti communiste et de son chef, Xi Jinping.

Mercredi, le parti a annulé certaines des restrictions les plus strictes dans un renversement spectaculaire. Mais cet assouplissement est intervenu bien après que la politique ait provoqué des troubles sociaux et économiques en Chine.