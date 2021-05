La politique chinoise des «trois enfants» signale une nouvelle ère d’anxiété démographique alors que les naissances diminuent

Le tournant démographique de la Chine est peut-être l’illustration la plus aiguë d’une tendance mondiale. La population mondiale a augmenté au 20e siècle, passant de 1,6 milliard en 1900 à environ 6 milliards en 2000. Aujourd’hui, les prévisionnistes prédisent que la majorité des pays du monde, à l’exception de certains pays d’Afrique subsaharienne, connaîtront un déclin démographique de la fin du siècle. Les États-Unis, comme la Chine, ont également connu leur croissance démographique la plus lente en près d’un siècle au cours de la dernière décennie. Selon une étude publiée l’année dernière dans le Lancet, une revue médicale britannique, 23 pays, dont le Japon et l’Italie, verront leur population réduite de moitié d’ici 2100.