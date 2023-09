La politique chinoise de Biden sous le feu des critiques à la suite du fiasco des ballons espions : « le plus grand tyran de la planète »

WASHINGTON, DC – La politique de l’administration Biden à l’égard de la Chine a occupé le devant de la scène jeudi devant la commission spéciale de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois. Même si un effort bipartisan a conduit à la création de ce comité spécial, les deux partis ont des points de vue différents sur la manière dont l’administration gère les menaces croissantes émanant de la Chine.

Le président Mike Gallagher (R-WI) a ouvert l’audience en soulignant aux responsables de l’administration présents que même si l’un des objectifs du comité est la surveillance, les membres espèrent également apporter leur aide en travaillant ensemble pour lutter contre les menaces de la Chine à la sécurité nationale.

« Nous sommes tous du même côté, nous sommes les gentils et nous devons gagner cette compétition », a déclaré Gallagher.

Gallagher a félicité l’administration pour sa position initiale à l’égard de la Chine, mais a déclaré qu’il avait l’impression que quelque chose avait changé ces derniers mois et l’a critiqué pour ne pas avoir mis en œuvre sa propre politique.

« En février, nous avons vu le ballon espion dériver paresseusement au-dessus de certains de nos sites militaires les plus sensibles tandis que l’administration semblait préoccupée par la provocation de la Chine. Et au lieu de demander des comptes au Parti communiste chinois, l’administration a pourchassé les diplomates du PCC du monde entier cherchant à se réunir à Pékin. comme si eux, et non le PCC, avaient de quoi s’excuser », a poursuivi Gallagher.

Les démocrates du Comité ont fait valoir que les efforts diplomatiques de Biden avec la Chine ne constituent pas une démonstration de faiblesse.

« Ce qui me préoccupe, c’est qu’un manque de communication pourrait signifier que nous sommes à un incident, à une erreur de calcul, d’un déclenchement catastrophique d’une guerre », a commenté le représentant Ritchie Torres (Démocrate de New York). « Est-ce donc une évaluation juste de la nécessité d’une diplomatie entre les deux principales superpuissances du monde ? »

« Absolument », a répondu le secrétaire d’État adjoint chargé des Affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Daniel Kritenbrink. « Nous croyons que nous sommes forts, nous sommes confiants, nous sommes aussi responsables, et c’est pourquoi nous poursuivons cette communication. »

Les républicains ont fait valoir qu’il était temps pour les États-Unis d’adopter une position plus ferme contre le pays communiste.

« Les Chinois sont les plus grands tyrans de la planète », a déclaré le représentant Blaine Luetkemeyer (R-MO). « Ils déterminent les règles du terrain de jeu. Ils déterminent les relations sur le terrain de jeu. Et tant que vous êtes prêts à jouer au foot sur les bords, nous ne pourrons jamais les enfermer. »

Les deux parties conviennent de réduire leur dépendance à l’égard des importations chinoises et de lutter contre la menace croissante du cyberpiratage – le membre du Congrès Raja Krishnamoorthi (R-IL) partageant l’histoire d’un membre du personnel qui a récemment été victime.

« Jack était fier de rejoindre ce comité, alors il est allé mettre à jour son profil LinkedIn et voici ce qu’il a trouvé », a expliqué Krishnamoorthi en montrant une photo du profil de Jack. « Ce n’est pas Jack, maintenant son nom est Bai Lu Lu et il est fier d’être diplômé de l’Université Jiao Tong de Shanghai. »

Lors de l’émission 700 Club de jeudi, Gordon Robertson, PDG de CBN, a défendu l’idée que les politiciens américains doivent se rassembler et réfléchir stratégiquement à l’avenir de notre pays.

« Même si nous sommes divisés, la Chine a une vision assez stratégique, assez concentrée et à long terme », a déclaré Robertson. « Ils ont construit des installations portuaires partout dans le monde, ils créent des entreprises partout dans le monde, ils s’attaquent spécifiquement aux minéraux stratégiques, ils s’attaquent spécifiquement à l’agriculture, et ils le font pour une raison à long terme. »

« Nous devons commencer à demander à nos élus : êtes-vous attentifs ? » » a déclaré Robertson. « Etes-vous dans l’intérêt à long terme des Etats-Unis ? Avez-vous un intérêt politique à court terme pour votre propre siège ? Ce sont deux choses différentes et nous devons exiger de nos représentants qu’ils disent que l’Amérique doit passer en premier. »

