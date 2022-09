TOCCOA, Géorgie (AP) – Lorsque le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a fait l’un de ses premiers sauts de campagne aux élections générales en août, il est allé directement au cœur moderne du Parti républicain de l’État.

Ce n’était pas Buckhead, le quartier fastueux d’Atlanta où Kemp vit dans le manoir d’un gouverneur éclipsé par d’autres domaines à proximité. Et ce n’était pas la banlieue du comté de Cobb, autrefois le bastion de Newt Gingrich.

Au lieu de cela, Kemp a continué à aller vers le nord, profondément dans les montagnes de Géorgie qui sont devenues l’une des régions les plus républicaines du pays au cours des trois dernières décennies. Il s’est arrêté dans une station-service transformée en café à Toccoa pour exhorter les gens à “faire un vote encore plus important ici dans ce comté et dans le nord-est de la Géorgie que nous n’en avons jamais vu auparavant”.

“Demandez à vos enfants, vos petits-enfants, l’enfant de votre ami, sont-ils inscrits pour voter?” Kemp a dit aux participants. “S’ils sont éligibles, et ils ne le sont pas, nous devons les inscrire et nous devons leur dire de le retirer pour l’équipe à domicile.”

L’accent mis sur cette région rurale représente un changement notable dans la stratégie du GOP en Géorgie. Le parti est devenu une centrale électrique en Géorgie une fois qu’il a commencé à combiner une solide performance dans la banlieue d’Atlanta avec une domination croissante dans les zones rurales. Mais cette coalition s’est effilochée ces dernières années alors que les électeurs de la région en plein essor d’Atlanta ont rejeté le GOP sous l’ancien président Donald Trump, transformant cet ancien bastion républicain en premier État swing du Sud.

Une région de 41 comtés, y compris certaines banlieues éloignées d’Atlanta empiétant sur le nord de la Géorgie, compte désormais autant d’électeurs du GOP que le cœur du métro d’Atlanta, selon une analyse de l’Associated Press. Ces dynamiques changeantes ont intensifié la pression sur Kemp pour qu’il maintienne – ou renforce – son soutien dans les communautés rurales montagneuses comme Toccoa afin de compenser les pertes plus près de la capitale.

Kemp a remporté le poste de gouverneur en 2018 en battant la démocrate Stacey Abrams de seulement 1,4 point de pourcentage. Alors que les deux se livrent une revanche pour le travail cette année, les sondages du début de l’été ont trouvé une course serrée, certains suggérant que Kemp a un avantage étroit.

Mais sa dépendance à l’égard d’électeurs comme ceux de Toccoa pousse le parti plus à droite.

Dans un État diversifié, la Géorgie du Nord est majoritairement blanche. Alors que les démocrates attaquent et que les républicains s’inquiètent des restrictions à l’avortement dans les banlieues, il y a peu d’hésitations publiques dans les montagnes. Les électeurs aiment tellement les armes à feu qu’ils ont éliminé l’intermédiaire et ont choisi le marchand d’armes Andrew Clyde comme l’un des deux membres très Trumpy du Congrès du nord de la Géorgie. L’autre membre ? Marjorie Taylor Greene.

«Cela reflète une grande partie du pays en ce moment, dans le sens où il est très populiste, très proche du gilet, très isolé dans le sens de la méfiance à l’égard du gouvernement, très volontaire, des individus de type appalachien de montagne qui sont très auto- suffisant », a déclaré l’ancien représentant Doug Collins, le républicain qui a précédé Clyde dans la représentation du 9e district du Congrès du nord-est de la Géorgie.

Kathy Petrella, une retraitée de Clarkesville qui visitait le Département des services aux chauffeurs de l’État début septembre à Toccoa, a déclaré qu’elle était une “vraie conservatrice bleue”.

“Cela signifie que je ne crois pas que le gouvernement me dise quoi que ce soit, sauf la loi et l’ordre”, a déclaré Petrella, qui cite sa foi chrétienne comme un point d’ancrage important de son affiliation politique et craint un déclin vers le “communisme”.

Lee MacAulay de la ville de Cleveland, dans le nord de la Géorgie, également en visite à Toccoa, a déclaré qu’elle pensait que Trump avait remporté les élections de 2020 et qualifiait le président Joe Biden de “blague ridicule” et “d’idiot”.

“J’étais un Trumper”, a déclaré MacAulay. “Je suis un Trumpeur.”

Jay Doss, un avocat de Toccoa, a déclaré qu’il pensait que “les gens de la classe ouvrière profitaient davantage du parti conservateur” et que “je pense simplement que moins de gouvernement est meilleur pour tout le monde”.

Il y avait une fois une autre tradition conservatrice dans le nord de la Géorgie – dans le Parti démocrate. Bien qu’il y ait toujours eu des républicains, un héritage d’alpinistes blancs qui ont soutenu l’Union au détriment de la Confédération pendant la guerre civile, ils ont remporté peu d’élections.

«C’était autrefois une gifle démocrate. Si vous étiez républicain, vous ne pouviez pas être élu. Maintenant, si vous êtes démocrate, vous n’avez pas beaucoup de chance d’être élu », a déclaré le commissaire du comté de Stephens, Dennis Bell, un républicain propriétaire de Currahee Station, le café où Kemp a fait campagne à Toccoa.

Cette lignée démocrate, nourrie par le New Deal des années 1930, a produit l’ancien gouverneur Zell Miller, fier fils des montagnes et titan de la politique démocrate géorgienne il y a une génération.

Miller a monté haut dans les années 1990 en tant que démocrate qui a combattu le crime et révisé le bien-être, tout en créant des bourses d’études universitaires financées par la loterie. Miller a même grincé une victoire de réélection lors de la “révolution républicaine” de 1994 qui a propulsé Gingrich au poste de président de la Chambre des États-Unis.

Cette année-là, Miller a en fait perdu sa région natale au profit du républicain Guy Millner, un homme d’affaires millionnaire autofinancé. Mais Miller a perdu par moins de 4 000 voix dans le nord de la Géorgie, et la force de Millner dans la banlieue d’Atlanta n’était pas suffisante, laissant le républicain 32 000 voix à court dans tout l’État.

En 2004, en tant que sénateur américain, Miller prononçait le discours d’ouverture à la Convention nationale républicaine qui a renommé George W. Bush. À ce moment-là, Miller avait écrit «A National Party No More», un livre qui reprochait à son propre parti d’avoir abandonné les démocrates conservateurs du Sud.

“De toute évidence, les sudistes pensent que le Parti démocrate national ne partage pas leurs valeurs”, a écrit Miller dans le livre de 2003. “Ils ne font pas confiance au parti national avec leur argent ou la sécurité du pays.”

La Géorgie du Nord représentait 19% des voix de Millner en 1994. C’était 26% des voix de Kemp en 2018. Une partie de cela est due à la croissance démographique, mais reflète un virage partisan vers les républicains. Millner a remporté moins de 51% des voix dans la région. Kemp a remporté près de 72 %.

Les démocrates, endurant un déclin abrupt, se sont démoralisés. June Krise, qui présidait alors le Parti démocrate dans le comté de White, dans le nord de la Géorgie, se souvient avoir pleuré lorsque le juge d’homologation du comté, le greffier du tribunal et le shérif ont tous changé pour se présenter en tant que républicains.

“` Si nous ne changeons pas, nous perdrons parce que les républicains vont lancer quelqu’un contre nous’ “, se souvient Krise, les hommes lui ont dit. « Et devinez pourquoi ils allaient perdre. Barack Obama était le candidat démocrate à la présidence.

Les républicains disent que les anciens électeurs démocrates gravitaient autour de leur parti en raison de problèmes culturels, mais ceux qui étudient l’électorat notent que les électeurs blancs sont beaucoup plus susceptibles d’être républicains, et les Appalaches ont pris un virage serré contre Obama, le premier président noir du pays.

«Le Parti républicain a maintenant commencé à s’organiser, je pense, pour être plus en phase avec les Blancs qui sont là – plus ruraux, moins urbains. encore moins intéressé par la banlieue, en termes d’État partie », a déclaré Fraga. “Et cela ressemble plus à la Géorgie du Nord à bien des égards.”

Jeff Amy, l’Associated Press