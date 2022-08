La politique canadienne a un problème de rage – et les politiciens doivent faire partie de la solution

Un jour de juin, il y a près de 40 ans, Brian Mulroney est tombé sur une femme de 63 ans nommée Solange Denis. Le gouvernement Mulroney proposait de modifier la Sécurité de la vieillesse. Denis en était folle et – sous les yeux des journalistes – elle a fait part de son mécontentement directement au premier ministre.

La rencontre entre Mulroney et Denis est devenue une histoire nationale. Le gouvernement a été contraint de reculer et “ Au revoir Charlie Brown ” est devenu par la suite un raccourci pour expliquer comment une seule interaction avec un électeur peut perturber un politicien et un gouvernement.

Ce qui est arrivé à Chrystia Freeland à Grande Prairie, en Alberta, la semaine dernière, était tout autre chose – et de nombreux dirigeants politiques, de tous les partis partisans, semblaient le reconnaître immédiatement. Parmi ceux qui ont condamné l’incident figuraient le premier ministre de l’Alberta Jason Kenny et premier ministre de l’Ontario Doug Ford deux politiciens qui ont eu leurs différends avec le gouvernement libéral fédéral.

Il est important que les dirigeants politiques sachent quand une ligne a été franchie. Mais de tels moments commencent à devenir des événements réguliers. Il y a deux ans, un un homme a traversé les barricades à Rideau Hall . L’automne dernier, quelqu’un a jeté du gravier chez le premier ministre. En mai, le chef du NPD Jagmeet Singh a été harcelé pendant sa campagne à Peterborough, en Ontario . En juillet, un restaurant de l’Île-du-Prince-Édouard a été ciblé pour harcèlement en ligne après que le premier ministre Justin Trudeau se soit arrêté pour y déjeuner.

Ainsi, en plus de condamner le harcèlement et de relancer la conversation sur la sécurité personnelle des politiciens, les électeurs et les politiciens doivent également se demander si cette vidéo du vice-Premier ministre abordé de manière profane indique une colère plus grande problème dans la politique canadienne.

Le bon et le mauvais côté de la colère

La colère en politique n’est pas nécessairement une mauvaise chose. La colère dirigée contre une véritable injustice est compréhensible et la colère peut être productive si elle conduit à de vraies solutions. Mais il y a une différence entre la colère constructive et la colère corrosive – le genre de rage qui est irrationnelle ou injustifiable, qui diabolise injustement les opposants ou les concitoyens et ne vise pas à trouver de vraies réponses à de vrais problèmes.

En 1985, Denis s’inquiétait d’une vraie chose. Que le changement de politique de l’OEA ait été sage ou non, sa protestation était au moins fondée sur la réalité. Mais l’homme qui a approché Freeland la semaine dernière aurait “déclaré que le gouvernement Trudeau faisait partie d’un complot impliquant le Forum économique mondial” dans un entretien ultérieur avec le Tyee . Il a également “affirmé que le gouvernement essayait d’affamer le public en imposant des limitations d’engrais aux agriculteurs et tuait des milliers de personnes, y compris des enfants, avec des vaccins”.

Au-delà de la misogynie et du blasphème de ses commentaires, il a également qualifié Freeland de “traître”.

REGARDER: Un homme de l’Alberta lance des blasphèmes à la vice-première ministre Chrystia Freeland

Un homme de l’Alberta lance des blasphèmes à Chrystia Freeland, provoquant l’indignation des médias sociaux Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes s’approchent de Freeland alors qu’elle traverse l’hôtel de ville de Grande Prairie en direction d’un ascenseur.

Jared Wesley, professeur de sciences politiques à l’Université de l’Alberta, a déclaré que ceux qui considèrent un comportement aussi extrême comme acceptable font toujours partie de la “très, très petite minorité”. À cet égard, a-t-il dit, la culture politique du Canada est forte.

“Ce dont nous avons besoin, c’est de plus de politiciens de tous les horizons pour le défendre et le renforcer”, a-t-il ajouté.

Wesley désigne Danielle Smith, candidate à la direction de l’UCP de l’Alberta, et Pierre Poilievre, candidat à la direction du parti conservateur fédéral. Ni l’un ni l’autre n’a publié de manière proactive une déclaration sur la vidéo de Freeland – Poilievre a finalement commenté quand interrogé à ce sujet lors d’un entretien – et tous deux ont visé le Forum économique mondial et une proposition de politique fédérale sur les engrais qui est le l’objet d’une désinformation généralisée .

La candidate à la direction du Parti conservateur uni de l’Alberta, Danielle Smith, a marqué des points politiques sur le Forum économique mondial et une politique fédérale sur les engrais qui a fait l’objet d’une désinformation généralisée. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Il ne devrait pas être trop demander aux politiciens non seulement de s’abstenir d’encourager les théories du complot, mais aussi de dénoncer les peurs irrationnelles, en particulier lorsque ces théories sont adoptées par leurs propres partisans. Dans une entrevue avec CBC Radio La maison plus tôt cette année Erin O’Toole se souvient d’avoir tenté de corriger les électeurs qui venaient le voir avec “des choses qu’ils lisent sur les réseaux sociaux, des complots, des idées et de la frustration”.

Wesley, qui a récemment co-auteur d’une analyse des séparatistes albertains rappelle l’exemple donné par le candidat républicain à la présidentielle John McCain en 2008, lorsqu’il publiquement interpellé une femme qui affirmait que Barack Obama était “un Arabe” et qu’elle ne pouvait pas lui faire confiance.

Si les dirigeants politiques sont prêts à condamner l’assaut verbal contre Freeland, ne devraient-ils pas également être prêts à dire que le Forum économique mondial ne fait pas partie d’un sinistre complot et que les vaccins sont sûrs ?

Le public suit-il l’exemple des politiciens ?

Dans un recueil récemment publié d’analyses académiques de l’élection fédérale de 2021 , Christopher Dornan, professeur de journalisme à l’Université Carleton, note l’hostilité publique qui s’est manifestée lors de la campagne de l’an dernier. Mais il soutient qu'”il était riche, peut-être, d’entendre des politiciens exprimer leur choc et leur consternation face à l’animosité du public, compte tenu de l’exemple qu’ils ont donné en faisant du Parlement un théâtre public de colère perpétuelle, peu importe à quel point cela est joué. “

Il peut être difficile d’établir un lien de causalité entre un incident particulier et les paroles d’un politicien – et les foules de gens criant contre Justin Trudeau l’année dernière ont sans aucun doute été inspirées par bien plus que la teneur de la période des questions. Mais il est juste de se demander si la politique canadienne ne favorise pas inutilement une atmosphère de colère et si les politiciens canadiens ne font pas la promotion d’une sorte d’animosité corrosive.

Un homme, en haut à droite, jette du gravier sur le chef libéral Justin Trudeau, à gauche, alors que les détachements de sécurité de la GRC assurent la protection pendant que des manifestants crient contre une microbrasserie locale pendant la campagne électorale fédérale à London, en Ontario, le lundi 6 septembre 2021. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

La colère peut faire progresser. Mais colère perpétuelle sape les fondements de la démocratie — elle sape la confiance et la tolérance et fait monter les enjeux du conflit politique à des extrêmes insoutenables. Wesley rappelle l’observation de Michael Ignatieff selon laquelle la démocratie ne peut pas fonctionner si les politiciens (et les électeurs) considèrent leurs rivaux non pas comme des adversaires, mais comme des ennemis . Et quand le harcèlement et les menaces sont monnaie courante il sera d’autant plus difficile de convaincre les gens de servir dans la fonction publique, en particulier les femmes et les Canadiens racialisés.

Alors que certains politiciens semblent attiser la colère, nous devrions nous demander si d’autres en font assez pour minimiser la division.

Comme le note Wesley, les politiciens sont finalement des acteurs rationnels. Tant que la colère sert d’outil pour assurer une victoire confortable (et dans la situation actuelle, cela pourrait nécessiter aussi peu que 35 % des voix), les dirigeants pourraient être tentés de la chasser.

Idéalement, les politiciens assumeraient la responsabilité de la santé de la démocratie. Mais pour que la colère et l’extrémisme échouent, les électeurs doivent s’en détourner.