La politique brésilienne est terminée avec Bolsonaro, pour l’instant

Jair Bolsonaro, l’ancien président brésilien de droite, a été interdit d’exercer ses fonctions pendant les huit prochaines années. Le plus haut tribunal électoral du Brésil a conclu vendredi que Bolsonaro avait abusé de son pouvoir en mentant à plusieurs reprises sur l’intégrité des élections du pays en 2022, au cours desquelles l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, l’avait battu.

Le panel de sept membres de la Cour électorale supérieure a voté 5 contre 2 pour empêcher Bolsonaro d’exercer ses fonctions. Bolsonaro a la possibilité de faire appel de cette décision devant la plus haute cour du pays – une décision qu’il prendra probablement. Mais Bolsonaro n’est plus un élu et, en tant que citoyen privé, il fait face à un certain nombre d’enquêtes criminelles, notamment une enquête pour savoir s’il s’est mêlé à la police fédérale pour protéger ses fils des enquêtes sur la corruption ; une enquête sur une fabrique de fausses nouvelles qui aurait été dirigée par le bureau de l’ancien président ; et répandre la désinformation sur le système électoral brésilien.

Après avoir perdu contre Lula lors d’un second tour en octobre 2022, Bolsonaro a refusé de concéder l’élection et n’a pas assisté à l’investiture de son successeur, choisissant plutôt de se rendre en Floride, tout comme son ancien président américain analogue Donald Trump. Une semaine après la transition, le 8 janvier, les partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut les bâtiments fédéraux de la capitale Brasilia, prenant brièvement le contrôle de la Cour suprême et du Congrès et pénétrant dans le palais présidentiel.

Bien que la décision contre Bolsonaro ait apparemment étouffé sa carrière politique, il a toujours une certaine influence ; en plus des milliers de partisans qui ont pris d’assaut Brasilia en son nom, l’ancien président a des alliés – dont son fils Eduardo – au Congrès, et il a laissé entendre que sa femme Michelle pourrait se présenter à la présidence en 2026.

La décision du tribunal n’est pas non plus sans complications. Bien que le Brésil ait un système judiciaire indépendant, le tribunal électoral et la Cour suprême sont accusés d’avoir outrepassé leurs limites, en particulier le juriste de la Cour suprême Alexandre de Moraes. Pour beaucoup, de Moraes est un croisé contre l’extrême droite et la corruption ; pour d’autres, il est une menace pour la liberté d’expression, un fonctionnaire non élu avec trop de pouvoir.

La controverse dans la justice brésilienne

La Cour électorale supérieure du Brésil, appelée par son acronyme portugais TSE, n’a pas d’équivalent américain exact, mais son corollaire le plus proche est la Commission électorale fédérale. Le TSE supervise le processus électoral du Brésil et, avec les tribunaux électoraux régionaux, leurs juges et leurs conseils électoraux, constitue le Tribunal électoral brésilien.

De Moraes est à la fois le chef du TSE et un membre de la Cour suprême, ce qui lui donne un pouvoir important sur l’avenir de Bolsonaro.

De Moraes a dirigé de nombreuses enquêtes sur Bolsonaro, notamment l’enquête sur les émeutes du 8 janvier et la propagation de la désinformation sur les réseaux sociaux autour de la campagne de 2022. La constitution brésilienne autorise l’arrestation d’un président en exercice uniquement si la Cour suprême le déclare coupable d’un crime ; maintenant que Bolsonaro est un citoyen privé, il est soumis à l’autorité des tribunaux inférieurs, a rapporté Reuters en janvier.

Les présidents brésiliens ne sont pas étrangers aux accusations criminelles ; Lula lui-même a été élu après avoir passé deux ans en prison pour corruption, et le successeur de Lula, Dilma Rousseff, a été inculpé dans le même scandale de corruption qui a initialement fait tomber Lula. Les accusations de Lula ont été annulées en 2021 ; Rousseff a été destitué et démis de ses fonctions dans un scandale distinct.

Il existe également des précédents d’enquêtes apparemment motivées par des considérations politiques, y compris, prétendument, l’enquête sur l’implication de Lula dans un vaste scandale de corruption. L’opération Car Wash, ou Lava Jato au Brésil, a été saluée comme la plus grande enquête anti-corruption de l’histoire et une étape critique dans un pays et une région où la politique et la corruption sont étroitement liées.

Mais l’héritage de Lava Jato a été de courte durée, après que la Cour suprême a conclu que l’ancien juge Sergio Moro, qui supervisait Lava Jato, s’était lancé dans un « projet de pouvoir, qui nécessitait de délégitimer politiquement le Parti des travailleurs et, en particulier, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva », a déclaré le juge de la Cour suprême Gilmar Mendes.

Certains observateurs craignent maintenant que de Moraes participe à un projet politique similaire et qu’il consolide également un pouvoir inquiétant dans le système judiciaire. « Aujourd’hui, il le fait contre notre ennemi. Demain, il le fera contre notre ami – ou contre nous », a déclaré Irapuã Santana, avocat brésilien et chroniqueur juridique à O Globo, au New York Times en janvier. « C’est un dangereux précédent. »

Mais si de Moraes va trop loin, c’est uniquement en réponse aux actions étonnantes de Bolsonaro pendant son mandat et à ses crimes présumés, selon Fernando Bizzarro, politologue brésilien et chercheur post-doctorant au programme Leitner de Yale pour une gouvernance démocratique efficace. « [Political elites] a très clairement fait cette approbation tacite de lui en tant que personne qui jouerait ce rôle et l’a soutenu dans toutes ses décisions »au cours de ses enquêtes, a déclaré Bizzarro dans une interview.

« Des gens comme le président du sénat ou le président de la chambre ont rarement contesté quoi que ce soit de Moraes ; en fait, ils approuvaient souvent tout ce qu’il faisait, et chaque fois que Bolsonaro disait quelque chose d’épouvantable ou tentait de faire quelque chose de criminel et que de Moraes réagissait contre cela, les dirigeants du Congrès sortaient et se rangeaient du côté [him], » il a dit.

Bolsonaro est sorti. Mais qu’en est-il du bolsonarisme ?

Même sans Bolsonaro en politique, le bolsonarismo, son idéologie nationaliste de droite continue.

Bolsonaro lui-même a perdu les élections de l’année dernière, mais son parti libéral a remporté 22 sièges à la chambre basse du congrès, faisant de sa coalition de droite la dominante à la chambre. Le sénat a également enregistré des gains bolsonaristes, et les alliés de droite de Bolsonaro ont également obtenu de bons résultats dans les courses au poste de gouverneur, a rapporté Reuters à l’époque.

C’est dans ces gouvernorats et élections locales que Bizzarro voit vivre le bolsonarismo.

« À ce niveau-là, les élections de 2022 ont été beaucoup plus favorables aux bolsonaristes — ils ont remporté les principaux gouvernorats, ils gouvernent São Paulo qui est le plus grand État. Ils gouvernent le Minas Gerais qui est le deuxième plus grand État », a-t-il déclaré. « Ils gouvernent plusieurs des plus grands États et le centre-sud brésilien, qui est la partie la plus riche du pays. »

Dans la mesure où l’idéologie persiste et se regroupe, elle ne le fera peut-être pas autour de Bolsonaro lui-même. Il est difficile de dire quels alliés politiques Bolsonaro a en dehors de sa famille ; contrairement à Lula, a expliqué Bizzarro, Bolsonaro n’a pas le soutien d’une machine de parti de longue date et de victoires politiques significatives pour l’aider à rester pertinent jusqu’à ce qu’il soit autorisé à revenir en politique. Donc, s’il y a un futur dirigeant bolsonariste, il est tout aussi probable qu’il s’agisse de l’un des gouverneurs que de Bolsonaro ou de quelqu’un de son entourage.

Bolsonaro n’agite pas sa base comme il l’a fait après les élections

Bolsonaro lui-même fait profil bas, comme il l’a fait depuis qu’il a quitté la présidence. Il est retourné au Brésil fin mars après son exil volontaire de trois mois aux États-Unis. depuis son retour, il a « opté pour des rencontres discrètes occasionnelles et des discours tièdes », comme l’a écrit Guilherme Casarões, professeur à l’école de commerce de la Fondation Getulio Vargas (FGV) et coordinateur de l’Observatoire de l’extrême droite au Brésil. Mercredi trimestriel des Amériques.

Avec tant d’examens minutieux dirigés contre lui et tant de vulnérabilité politique et personnelle, Bolsonaro a dénoncé les enquêtes comme politiquement motivées, mais n’a pas publié de vidéos larmoyantes ni organisé de rassemblements massifs comme il l’a fait auparavant. Comme l’écrit Casarões, sa capacité à énerver ses partisans est la seule base de son pouvoir populiste ; sans cela, il est difficile d’imaginer la suite pour l’homme ou son mouvement.

Pourtant, la base de Bolsonaro pourrait faire une partie de ce travail pour lui, comme Rodrigo Nunes, un spécialiste brésilien de la philosophie qui enseigne à l’Université pontificale catholique de Rio de Janeiro et à l’Université d’Essex, a déclaré à Jonathan Guyer de Vox en janvier :

Mais, le leader roule sur le dos d’un essaim de ce que vous pourriez décrire comme des entrepreneurs politiques qui sont des influences des médias sociaux, qui sont des YouTubers, des commentateurs dans les médias traditionnels, etc., à qui le leader sous-traite une grande partie du travail d’agitation et mobilisation et organisation. Alors que d’un autre côté, ces personnes voient le leader comme élargissant la portée de ce qu’ils font et leur offrant des opportunités politiques et même économiques. Votre chaîne YouTube est votre politique, mais c’est aussi la façon dont vous gagnez de l’argent.

Bizzarro a déclaré à Vox qu’il était sceptique quant à savoir s’il y aurait un soulèvement violent en réponse à l’éviction politique de Bolsonaro. Le soulèvement de janvier a été le dernier soubresaut d’« un effort de plusieurs mois pour détruire la démocratie brésilienne », a-t-il dit. «C’était vraiment une dernière tentative désespérée; tout le reste, toutes les autres idées qu’ils avaient avaient été fermées et étaient inefficaces, et c’était une sorte de tentative désespérée pour faire bouger les choses.

Il y a toujours une chance que, alors que les vents politiques changent, Bolsonaro soit autorisé à revenir sur la scène politique avant les élections de 2030, de la même manière que Lula a fait un retour miraculeux de prison alors que le sentiment politique revenait en sa faveur.

Mais il faudrait plusieurs années à Bolsonaro pour organiser un tel retour, a déclaré Bizzaro à Vox. « La démocratie brésilienne est probablement sûre à court terme. »