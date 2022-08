La politique américaine engloutie dans les menaces suite à la perquisition de la police au domicile de Trump

Un ancien procureur général républicain des États-Unis supplie ses compatriotes américains de calmer les spéculations mal informées qui menacent d’engloutir la politique du pays.

La perquisition de la police dans la résidence de Donald Trump en Floride a provoqué une recrudescence de la rhétorique incendiaire rappelant les semaines instables qui ont suivi les dernières élections.

Cela comprend des menaces violentes contre des fonctionnaires, des vœux de représailles politiques contre le FBI, des comparaisons avec le régime nazi et des réflexions sur les médias sociaux sur la guerre civile.

Alberto Gonzales exhorte les gens à suspendre leur jugement jusqu’à ce que nous en sachions plus sur ce qui a réellement motivé la recherche de documents classifiés de mardi à Mar-a-Lago.

Le procureur général sous George W. Bush a déclaré à CBC News qu’il éprouvait de la sympathie pour son ancien ministère : le ministère de la Justice évite, en règle générale, de discuter d’enquêtes, en partie pour protéger la réputation de leur cible.

L’ancien procureur général américain Alberto Gonzales, photographié en 2016, a exhorté les Américains à autoriser le ministère de la Justice à mener son enquête sans menaces. (Mark Humphrey/Associated Press)

Puisqu’il n’y a aucune garantie que des accusations seront portées à la suite d’une perquisition, a-t-il dit, il est injuste pour un suspect de se précipiter et de décrire ce sur quoi vous enquêtiez.

Cela, admet-il, désavantage son ancien département en créant un vide d’information qui, dans ce cas, est rapidement rempli de spéculations.

“Beaucoup de gens ont dit, à mon avis, des choses scandaleuses. Sont très, très critiques à l’égard du département”, a déclaré Gonzales à CBC cette semaine.

“Il y a beaucoup de choses ici que nous ne savons pas encore … Les gens doivent attendre. Les gens doivent être patients. J’ai beaucoup de confiance et de foi dans le département. Je ne dis pas qu’il ne fait pas d’erreurs de temps en temps. Il le fait, il se peut. Néanmoins, je donnerais le bénéfice du doute au ministère. Laissons le ministère avancer et faire son travail.

De tels appels à la patience tombent à plat.

Rhétorique enflammée, les menaces se multiplient

La nation est inondée de spéculations furieuses de toutes les couches de la société américaine, des comptes anonymes aux membres de haut rang du Congrès.

Pourquoi les agents du FBI ont-ils fouillé la maison de l’ancien président à la recherche de documents classifiés ? À quel point étaient-ils sensibles ? Trump les a-t-il montrés à quelqu’un ? Des non-Américains les ont-ils vus ? Est-ce lié à une enquête plus large ? Est-ce un travail de diffamation pour empêcher Trump de se présenter à nouveau à la présidence ?

S’agit-il uniquement de documents mal gérés ? Les autorités ne parlent pas et Trump a refusé de publier le mandat de perquisition qui pourrait offrir des indices.

REGARDER | Le raid du FBI sur la maison de Trump devrait galvaniser les partisans, selon un stratège politique : Un raid du FBI sur la maison de Trump devrait galvaniser les partisans, selon un stratège politique Le raid du Federal Bureau of Investigation des États-Unis sur la maison privée de l’ancien président américain Donald Trump en Floride est susceptible de gonfler les loyalistes de Trump et de l’inciter à plonger bientôt dans la prochaine élection présidentielle, a déclaré le co-fondateur du Lincoln Project, Rick Wilson.

Les politiciens républicains ont largement resserré les rangs autour de l’ancien président et ont menacé tout, du financement du FBI au grillage des forces de l’ordre lors des audiences du comité.

Ils ont comparé le raid à un tactique de dictature étrangère . Ils Argent collecté hors de lui, sollicitant des dons pour lutter contre la persécution présumée.

Ils ont canalisé la rage des partisans de base qui idolâtrent Trump comme un manifestant à l’extérieur de Mar-a-Lago qui a déclaré à Reuters mardi : “Vous avez l’impression d’être au Venezuela, en Chine, en Russie ou même dans l’Allemagne d’Hitler”.

Les chercheurs du bavardage en ligne affirment que l’intensité de la colère a atteint des niveaux ressemblant à l’environnement avant la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021.

Il parle du meurtre du juge qui aurait autorisé le mandat de perquisition, ainsi que des chefs du FBI et du procureur général.

Appels en ligne à la guerre civile

Alex Friedfeld, chercheur à l’Anti-Defamation League, a déclaré que les citoyens ordinaires entendent des faiseurs d’opinion conservateurs dire que l’Amérique glisse dans la tyrannie et qu’ils seront ensuite ciblés.

Et la réponse, a-t-il dit, a été une augmentation instantanée de la rhétorique violente sur plusieurs plateformes en ligne, en particulier les petits sites Web sans équipes de modérateurs de contenu.

L’ancien président Donald Trump fait un geste alors qu’il quitte la Trump Tower mercredi à New York, en route vers le bureau du procureur général de New York pour une déposition dans une enquête civile. (Julia Nikhinson/Associated Press)

“C’est un grand nombre de personnes qui fantasment ouvertement sur l’utilisation de la violence pour cibler leurs ennemis présumés”, a déclaré Friedfeld dans une interview.

“Les gens disent qu’ils en ont marre, qu’il est temps pour une guerre civile, qu’ils doivent se battre maintenant sinon ils vivront dans la tyrannie.”

Une différence par rapport au 6 janvier, a-t-il dit, est qu’il n’y a pas de point de ralliement physique, pas d’endroit où une foule peut se rassembler en ce moment.

Ceci est une vue aérienne du domaine Mar-a-Lago de Donald Trump photographié mardi à Palm Beach, en Floride. (Steve Helbe/Associated Press)

Cela changera si Trump est un jour inculpé.

Un lieutenant de police dans une ville américaine a déclaré que des collègues de CBC News avaient déjà des discussions informelles sur la façon de sécuriser le palais de justice s’il y avait une affaire liée à Trump.

‘Verrouiller et charger’

Friedfeld a déclaré que c’était un risque évident. Il a prédit que les procureurs verraient leurs informations personnelles divulguées sur Internet et feraient face à un déluge de menaces.

“Tous les membres de l’accusation devront être protégés”, a-t-il déclaré.

“La sécurité physique va être primordiale. … Il y aura des gens qui prôneront la violence contre les personnes essayant de poursuivre Trump.”

REGARDER | Quelle est la prochaine étape pour Trump après le raid du FBI ? Quelle est la prochaine étape pour Trump après le raid du FBI ? Kelly Jane Torrance, rédactrice en chef du New York Post, et l’ancienne procureure du Watergate, Jill Wine-Banks, expliquent l’importance du raid du FBI sur la maison de Donald Trump et ce qui pourrait suivre pour l’ancien président.

Un autre chercheur, Daniel Jones, a déclaré que la rhétorique incendiaire provient de trois groupes.

Un qu’il décrit comme des artistes – des personnalités médiatiques qui ont soif d’attention. Dans cette catégorie, il inclut les émissions aux heures de grande écoute de Fox News excoriant le “FBI de Biden”.

Un autre qu’il appelle les théoriciens du complot, les types Q-Anon.

“Nous voyons des choses comme” Verrouiller et charger “. … “C’est une guerre civile”, a déclaré Jones, l’enquêteur principal du rapport du Sénat américain sur la torture à la CIA, et chercheur du groupe à but non lucratif et non partisan Advance Democracy.

“[We’re seeing] menaces directes contre ce juge [who reportedly signed the warrant]… [And stuff like]”Le procureur général Merrick Garland devrait être exécuté et assassiné.””

Les républicains appellent à définancer le FBI

Le troisième et dernier groupe qu’il identifie, celui qu’il qualifie de plus décevant, comprend les politiciens traditionnels qui devraient être mieux informés.

Certains républicains ont été répéter La ligne de Trump selon laquelle la police a peut-être déposé des preuves chez lui.

Ce ne sont pas seulement les têtes parlantes républicaines aux heures de grande écoute qui demandent définancement le FBI. Même quelques membres du Congrès sont en parlant de cette façon.

Cela inclut la Géorgie Q-Anon colportant le brandon la représentante Marjorie Taylor Greene, qui a déclaré à One America News Network qu’elle était ravie du nombre de ses collègues législateurs qui se rangent du côté d’elle.

“Je me bats généralement avec mes collègues républicains parce que je ne pense pas qu’ils soient assez forts”, a-t-elle déclaré.

“Mais j’entends des choses que je suis si heureux d’entendre enfin sortir de leur bouche. Parce que lorsque nous reprenons la majorité et que nous contrôlons la Chambre des représentants, nous nous en prenons au ministère de la Justice ; nous allons après le FBI. Nous contrôlerons le budget qui finance le programme de tout le monde et les chèques de paie de tout le monde.

“Un juge fédéral a autorisé cette perquisition”

Les républicains de Capitol Hill disent que l’indignation n’est pas simplement performative, comme une déclaration publique de fidélité à Trump afin d’apaiser leur base.

Ils disent qu’ils croient vraiment que les autorités et les médias ciblent agressivement les conservateurs tout en ignorant les transgressions de Hunter Biden et Hillary Clinton.

Le républicain le plus ancien de la Chambre des représentants avait un message sur ce que son parti ferait s’il remportait la majorité aux élections de mi-mandat de cette année et acquérait le pouvoir sur les comités du Congrès.

REGARDER | Donald Trump plaide le cinquième amendement devant le procureur général de l’État de New York : Donald Trump plaide le cinquième amendement devant le procureur général de l’État de New York Stacey Lee est une experte en droit constitutionnel de la Johns Hopkins Carey Business School, elle se joint à nous pour discuter des implications de la décision de Trump de plaider le cinquième dans une enquête civile en cours sur ses pratiques commerciales ainsi que des retombées du raid du FBI sur son Mar- Domaine A-Lago.

Le chef du parti, le représentant Kevin McCarthy, a déclaré dans un communiqué qu’il convoquerait Garland aux audiences du comité et lui a demandé de conserver tous les documents concernant l’affaire.

Un autre législateur républicain, le représentant Dan Crenshaw, a déclaré à Fox News que son parti examinerait les actions des forces de l’ordre.

“Tu ferais mieux d’avoir des explications prêtes,” dit-il.

“Parce que vous ne pouvez pas militariser nos institutions à des fins politiques. C’est la destruction de la démocratie.”

L’éruption de l’indignation a souligné à quel point les républicains sont vraiment, profondément, le parti de Donald Trump maintenant.

Pendant ce temps, le procureur général de George W. Bush proposait son faible plaidoyer pour que les gens fassent confiance aux forces de l’ordre.

“Un juge fédéral a autorisé cette perquisition”, a déclaré Gonzales à la CBC. “Cela veut dire quelque chose en ce qui me concerne.”