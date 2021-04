Une image en gros plan d’un socket CPU et de la carte mère posée sur la table. Narumon Bowonkitwanchai | Moment | Getty Images

GUANGZHOU, Chine – Si vous parlez de fabrication de puces, deux sociétés viennent généralement à l’esprit: TSMC de Taiwan et Samsung Electronics de Corée du Sud. Les deux entreprises asiatiques réunies contrôlent plus de 70% du marché de la fabrication de semi-conducteurs. Les États-Unis, qui étaient autrefois un chef de file, sont à la traîne dans cet espace après des changements monumentaux dans les modèles commerciaux de l’industrie des semi-conducteurs. Mais une pénurie mondiale de semi-conducteurs et des tensions géopolitiques avec la Chine ont renforcé le contrôle de Washington sur la chaîne d’approvisionnement, qui est concentrée entre les mains d’un petit nombre d’acteurs, et a créé une volonté de ramener la fabrication sur le sol américain pour retrouver le leadership. Les États-Unis ont alloué des milliards de dollars et envisageraient des alliances avec d’autres nations. Les semi-conducteurs sont essentiels pour tout, des voitures aux smartphones que nous utilisons. Et ils ont également été placés au centre des tensions américano-chinoises. « L’une des caractéristiques de la politique américaine est qu’elle met fortement l’accent sur la Chine. Cela est maintenant devenu un impératif national pour renforcer l’autosuffisance dans la production de semi-finis, accéléré par les récentes pénuries de puces et la » guerre technologique « contre la Chine », a déclaré Bank of America a déclaré dans une note publiée mercredi.

Comment l’Asie en est venue à dominer le secteur manufacturier

La clé pour comprendre la géopolitique des semi-conducteurs, quels pays dominent et pourquoi les États-Unis essaient de stimuler leur industrie nationale, consiste à maîtriser la chaîne d’approvisionnement et les modèles commerciaux. Des entreprises comme Intel sont des fabricants de périphériques intégrés (IDM), qui conçoivent et fabriquent leurs propres puces. Ensuite, il y a les entreprises de semi-conducteurs sans usine, qui conçoivent des puces mais sous-traitent la fabrication à des soi-disant fonderies. Les deux plus grandes fonderies sont TSMC à Taiwan et Samsung Electronics en Corée du Sud.

Au cours des 15 dernières années environ, les entreprises ont commencé à adopter ce modèle sans usine. TSMC et Samsung en ont profité lorsqu’ils ont commencé à investir massivement dans des technologies de fabrication de pointe. Désormais, si une entreprise comme Apple souhaite obtenir la dernière puce pour son iPhone, elle doit se tourner vers TSMC pour le faire. TSMC détient 55% du marché de la fonderie et Samsung 18%, selon les données de Trendforce. Taïwan et la Corée du Sud détiennent collectivement 81% du marché mondial des fonderies, ce qui souligne la domination et la dépendance vis-à-vis de ces deux pays ainsi que de TSMC et Samsung. « En 2001, 30 entreprises fabriquaient à la pointe de la technologie, mais alors que la fabrication de semi-produits augmentait en coût et en difficulté, ce nombre est tombé à seulement 3 entreprises » – TSMC, Intel et Samsung, selon une note de Bank of America publiée en décembre. Cependant, le processus de fabrication d’Intel est toujours en retard sur celui de TSMC et de Samsung. « Taïwan et la Corée du Sud sont devenus des chefs de file dans la fabrication de plaquettes, ce qui nécessite des investissements massifs en capital; et une partie de leur succès au cours des 20 dernières années est due aux politiques gouvernementales de soutien et à l’accès à une main-d’œuvre qualifiée », Neil Campling, responsable de la technologie, des médias et recherche sur les télécommunications chez Mirabaud Securities, a déclaré à CNBC par courrier électronique.

La chaîne d’approvisionnement complexe

Bien que TSMC et Samsung soient les principaux fabricants de semi-conducteurs, ils dépendent toujours fortement des équipements et des machines des États-Unis, d’Europe et du Japon. Les entreprises qui fabriquent ces outils nécessaires aux fonderies sont connues sous le nom de fournisseurs de biens d’équipement pour semi-conducteurs ou «semi-cap» en abrégé. Selon Bank of America, les cinq principaux fournisseurs d’équipement semi-cap représentent près de 70% du marché, citant les données de Gartner. Trois des cinq sont des entreprises américaines, une européenne et une japonaise. Basée aux Pays-Bas ASML est la seule entreprise au monde à pouvoir fabriquer ce que l’on appelle l’ultraviolet extrême (EUV), qui est nécessaire pour fabriquer les puces les plus avancées telles que celles fabriquées par TSMC et Samsung.

Quelle est la planification américaine et pourquoi?

Ainsi, les États-Unis ne sont pas nécessairement à la traîne dans l’industrie des semi-conducteurs dans son ensemble. Certaines de ses entreprises font partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement. Mais un domaine dans lequel il a pris du retard est celui de la fabrication. Sous la direction du président Joe Biden, les États-Unis cherchent à retrouver le leadership dans la fabrication et à sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

En février, Biden a signé un décret qui implique un examen de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs pour identifier les risques. Dans le cadre d’un plan de relance économique de 2 billions de dollars, 50 milliards de dollars ont été affectés à la fabrication et à la recherche de semi-conducteurs. Un projet de loi connu sous le nom de CHIPS for America Act est également en train de se frayer un chemin à travers le processus législatif et vise à fournir des incitations pour permettre la recherche et le développement avancés et sécuriser la chaîne d’approvisionnement. Pendant ce temps, la société américaine Intel a annoncé le mois dernier son intention de dépenser 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines de puces et a déclaré qu’elle agirait en tant que fonderie. Cela pourrait offrir une alternative nationale aux goûts de TSMC et Samsung. Une partie de cet examen minutieux de la chaîne d’approvisionnement a été motivée par une pénurie mondiale de puces qui a frappé l’industrie automobile. La pandémie de coronavirus a accéléré la demande d’électronique personnelle comme les ordinateurs portables et les consoles de jeux, au moment même où les industriels et les constructeurs automobiles réduisaient la production. Mais un rebond de la production et une demande accrue de puces dans divers secteurs ont provoqué une pénurie. La concentration de la production entre les mains de TSMC et de Samsung a aggravé le problème. La pénurie d’approvisionnement en semi-conducteurs « a probablement fait comprendre à l’administration américaine qu’elle ne contrôle pas son propre destin », selon Campling de Mirabaud Securities. Mais il y a aussi des facteurs géopolitiques en jeu, qui éclairent la politique américaine. «À plus long terme, l’administration Biden veut continuer à encourager les fabricants de semi-conducteurs étrangers et américains à étendre leurs capacités aux États-Unis, à réduire la dépendance à l’égard de la fabrication dans des zones géopolitiquement sensibles telles que Taïwan et à créer des emplois d’ingénierie bien rémunérés aux États-Unis. », A déclaré à CNBC par courrier électronique Paul Triolo, chef de la pratique de la géotechnologie chez Eurasia Group.

Une partie de la politique américaine dans le domaine des semi-conducteurs consiste à former des alliances. Plus tôt ce mois-ci, le Nikkei ont indiqué que les États-Unis et le Japon coopéreraient sur les chaînes d’approvisionnement pour les composants critiques comme les semi-conducteurs. Les deux parties viseront un système où la production ne sera pas concentrée sur des régions spécifiques comme Taiwan, a déclaré le Nikkei. «Les États-Unis essaient de couper la Chine de l’équation», a déclaré Abishur Prakash, un spécialiste géopolitique au Centre for Innovating the Future, une société de conseil basée à Toronto, à CNBC par courrier électronique. « Il essaie de repenser le fonctionnement de l’industrie mondiale des puces face à la montée en puissance de la Chine. Il ne s’agit pas nécessairement d’autosuffisance, même si Washington s’en féliciterait. Il s’agit plutôt de développer des secteurs critiques – de l’IA aux puces – qui sont isolés de la géopolitique. Et, parce que plusieurs nations partagent les préoccupations des États-Unis au sujet de la Chine, les États-Unis emportent une partie du monde avec eux. «

La Chine pousse à l’autosuffisance

La Chine, quant à elle, tente de promouvoir l’autosuffisance au milieu des mesures prises par les États-Unis pour la couper des approvisionnements clés. Au cours des dernières années, la Chine a essayé de stimuler son industrie des semi-conducteurs grâce à d’énormes investissements et à des incitations telles que des allégements fiscaux. Mais la Chine reste loin derrière partout ailleurs et cela remonte à la chaîne d’approvisionnement. SMIC est la plus grande fonderie de Chine, un concurrent de TSMC et de Samsung. Mais la technologie du SMIC a plusieurs années de retard sur celle de ses rivaux taïwanais et sud-coréens.