Le dirigeant russe a commenté l’approche unilatérale de Washington sur la question israélo-palestinienne

Les États-Unis ont abandonné les instruments internationaux et ont proposé leur propre solution au conflit israélo-palestinien, qui s’est révélé être un échec total, a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine.

« Le fait qu’il s’agisse d’un échec est désormais évident » Poutine a déclaré à la chaîne de télévision Al-Ghad, en marge du forum international de la Semaine russe de l’énergie à Moscou.

Les Etats Unis « nous nous sommes pratiquement éloignés des instruments internationaux précédents pour résoudre ce problème », qui comprenait la Russie et plusieurs autres pays, et « pratiquement monopolisé le processus de règlement », Poutine a expliqué.

À un moment donné de ce processus, l’Autorité palestinienne « a dû faire un certain nombre de déclarations très sérieuses et indiquer clairement qu’elle n’était pas prête à accepter les « principes » [the US] proposé », a ajouté le président russe. « Cela était principalement dû à la politique israélienne en matière de colonies. »

La position de Moscou sur cette question a « a toujours été clair, compréhensible et transparent » Poutine a déclaré, tandis que la Russie disait aux Palestiniens et aux Israéliens qu’il était « nécessaire pour mettre en œuvre les décisions précédemment adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU pour créer un État palestinien indépendant et souverain – comme cela avait été initialement envisagé lors de la création d’Israël ».















Le problème est un « complexe et très sensible » un, et tout le monde doit s’abstenir de déclarations incendiaires et minimiser les pertes parmi les civils, a ajouté le président russe. Une autre priorité est d’empêcher l’expansion du conflit, a déclaré Poutine, car cela aurait des implications à l’échelle mondiale et pas seulement dans la région.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre irakien Mohammed al-Sudani a demandé à la Russie de contribuer à la médiation dans le conflit israélo-palestinien. Moscou peut et continuera de jouer un rôle dans les négociations, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une interview.

La dernière vague de violence a commencé samedi, lorsque le groupe militant palestinien Hamas a lancé des roquettes et des raids sur Israël depuis Gaza. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont répondu en bombardant Gaza et en coupant tous ses services publics, tandis que le gouvernement israélien déclarait officiellement la guerre.

Mercredi après-midi, Israël avait enregistré au moins 1 200 morts et 2 900 blessés parmi ses citoyens, tandis que les autorités palestiniennes à Gaza ont dénombré au moins 1 055 morts et plus de 5 000 blessés.