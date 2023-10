Les employés du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) pourraient être licenciés pour ne pas avoir utilisé les pronoms préférés d’une personne en raison d’une nouvelle politique déployée ce mois-ci, selon Roger Severino, ancien directeur du bureau des droits civils du HHS.

Le « Politique de non-discrimination et d’inclusion en matière d’identité de genre pour les employés et les candidats » a été envoyé au personnel du département le 11 octobre. selon aux courriels obtenus par Severino, et a été expliqué comme une étape nécessaire pour créer un espace plus « inclusif » pour les employés de genre divers et « fournir des procédures sur le lieu de travail protégeant l’expression de genre ». En conséquence, les employés du HHS doivent désormais utiliser les pronoms préférés de leurs collègues, sous peine de risquer de créer un « environnement de travail hostile et illégal ». (EN RAPPORT: « Discriminatoire à première vue » : le juge de l’État bleu met fin à la politique des droits parentaux du district scolaire)

« Tous les employés doivent être appelés par les noms et les pronoms qu’ils utilisent pour se décrire », indique la politique. « Cette pratique crée également un environnement de travail inclusif où tous les candidats et employés sont traités avec dignité. L’utilisation isolée et par inadvertance d’un nom ou d’un pronom incorrect ne constitue généralement pas un harcèlement illégal. Cependant, comme [the Equal Employment Opportunity Commission] L’utilisation expliquée, intentionnelle et répétée d’un nom ou d’un pronom incorrect (ou des deux) pourrait, dans certaines circonstances, contribuer à un environnement de travail hostile et illégal.

La politique n’explique pas les conséquences de « l’utilisation intentionnelle et répétée » de mauvais pronoms, mais Severino a affirmé que cela pourrait constituer un motif de licenciement, selon à une publication sur Twitter.

« Il ne fait aucune mention des droits du 1er amendement contre la parole forcée ou du libre exercice religieux, de la loi sur la restauration de la liberté religieuse ou de l’accommodement religieux », a écrit Severino.

Le département institue également de nouvelles règles concernant l’utilisation des toilettes et permettra désormais à toute personne d’utiliser les toilettes qui correspondent le mieux à son identité, conformément à la politique. Si un employé n’est « pas à l’aise » avec des personnes transgenres ou non binaires dans des toilettes opposées à leur sexe biologique, alors l’employé doit utiliser des toilettes « alternatives ».

Les employés du HHS peuvent également utiliser des congés de maladie ou des congés pour des procédures de « transition entre les sexes », soit pour eux-mêmes, soit pour un membre de leur famille, selon la politique.

« Les employés recevant un traitement médical dans le cadre d’une transition de genre ou de toute forme de soins de santé affirmant le genre peuvent utiliser un congé de maladie ou tout autre congé disponible en vertu des réglementations et politiques applicables. De même, si l’employé choisit de demander l’utilisation d’un congé en vertu de la loi sur le congé familial et médical (FMLA) en rapport avec sa transition (ou celle d’un membre de sa famille), l’employé doit suivre les procédures du département et de la division pour demander un congé FMLA.

Le HHS n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

