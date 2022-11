La politicienne américaine AOC affirme que son compte Twiter a “commodément” cessé de fonctionner après Tiff avec Elon Musk

La politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez a accusé Elon Musk d’avoir perturbé son compte Twitter à la suite d’un différend entre les deux sur la plateforme de médias sociaux. Elon Musk a reçu de nombreuses réactions négatives suite à sa décision de facturer 8 $ (environ 600 ₹) par mois pour des frais d’abonnement pour la vérification de compte. La membre du Congrès a appelé le PDG de Twitter dans une série de tweets. Cependant, à la suite de sa dispute avec Musk sur la plate-forme de médias sociaux, elle a déclaré que ses “mentions et notifications sur Twitter” avaient cessé de fonctionner jeudi après qu’elle “semble s’être mise sous la peau d’un certain milliardaire”.

De plus, mes mentions / notifications Twitter ne fonctionnent pas ce soir, j’ai donc été informé par SMS que je semblais avoir été sous la peau d’un certain milliardaire 😂 Juste un rappel que l’argent ne sortira jamais de l’insécurité, les amis. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 3 novembre 2022

Dans un tweet séparé, elle a écrit: «Le plan d’affaires d’un gars pour un achat surendetté de 44 milliards de dollars est apparemment de courir et de demander individuellement aux gens 8 $. N’oubliez pas que la prochaine fois que vous vous poserez des questions ou que vous vous poserez des questions sur vos qualifications. »

Le plan d’affaires d’un gars pour un achat surendetté de 44 milliards de dollars est apparemment de courir et de demander individuellement aux gens 8 $. N’oubliez pas que la prochaine fois que vous vous interrogerez sur vous-même ou sur vos qualifications. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 3 novembre 2022

Musk s’est défendu en partageant une capture d’écran d’un sweat-shirt sur le site Web d’AOC qui coûte 58 $. A quoi AOC a répondu qu’elle en est fière et qu’elle le sera toujours. Elle a en outre ajouté que «ses travailleurs sont syndiqués, gagnent un salaire décent, bénéficient de soins de santé complets et ne sont pas soumis à un traitement raciste sur leur lieu de travail. Les articles sont fabriqués aux États-Unis.

Fier de cela et le sera toujours. Mes travailleurs sont syndiqués, gagnent un salaire décent, bénéficient de soins de santé complets et ne sont pas soumis à un traitement raciste sur leur lieu de travail. Les articles sont fabriqués aux États-Unis. L’équipe AOC honore et respecte les travailleurs. Vous devriez l’essayer parfois au lieu de briser les syndicats. https://t.co/TCOh3IHXlF – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 3 novembre 2022

Quand Alexandria Ocasio-Cortez avait appelé Musk pour son plan d’abonnement, il avait répondu: “Vos commentaires sont appréciés, payez maintenant 8 $.”

Vos commentaires sont appréciés, payez maintenant 8 $ – Elon Musk (@elonmusk) 2 novembre 2022

Pendant ce temps, le fondateur de Tesla a également partagé un tas de mèmes dans ses tweets. Soulignant les critiques en cours sur sa décision de commencer les frais d’abonnement. Dans l’un de ses tweets précédents, Musk a mentionné que le prix sera ajusté par “pays proportionnellement à la parité de pouvoir d’achat”. Les avantages de l’abonnement incluent la priorité dans les réponses, les mentions et les recherches. Ils pourront également publier des vidéos et des audios plus longs et devront gérer deux fois moins de publicités. Cependant, la possibilité d’acheter des ticks bleus a soulevé des problèmes de sécurité parmi les utilisateurs de médias sociaux.

