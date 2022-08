La poliomyélite pourrait se propager à New York depuis avril

La poliomyélite a peut-être largement circulé pendant un an et était présente dans les eaux usées de New York dès avril, selon un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention.

Un échantillon d’eaux usées prélevé en avril dans le comté d’Orange, NY, a été testé positif pour le virus, repoussant la première détection connue dans la région. Les autorités avaient précédemment annoncé que le virus avait été trouvé dans des échantillons d’eaux usées datant de mai dans le comté voisin de Rockland.

Des changements dans le génome du virus suggèrent que cette version circule, quelque part dans le monde, depuis jusqu’à un an. Des versions génétiquement similaires du virus ont été détectées en Israël en mars et en Grande-Bretagne en juin.