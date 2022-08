La poliomyélite inquiète les parents. Les médecins disent que la vaccination est la réponse.

Les nourrissons de moins de 4 mois sont généralement protégés par les anticorps de leur mère, en supposant que leurs mères sont vaccinées.

Le virus hautement contagieux était l’une des maladies les plus redoutées jusqu’aux années 1950, lorsque le premier vaccin a été développé.

À Londres, la circulation persistante de la poliomyélite dans les eaux usées depuis février a conduit à recommander récemment que les enfants de 1 à 9 ans reçoivent une dose de rappel supplémentaire. Mais l’épidémie à New York n’a pas encore atteint ce niveau de préoccupation, selon les responsables de la santé publique. En plus du cas identifié dans le comté de Rockland, les autorités ont trouvé 20 échantillons d’eaux usées positifs dans les comtés de Rockland et d’Orange combinés, et six échantillons positifs dans les eaux usées de la ville en juin et juillet.

“Il n’y a aucune recommandation à l’heure actuelle selon laquelle ceux qui sont complètement vaccinés contre la poliomyélite devraient recevoir des doses de rappel ou que les enfants subissant leur série de vaccins devraient recevoir des doses plus tôt ou supplémentaires”, ont écrit lundi les médecins de Weill Cornell Medicine dans un e-mail pour rassurer leurs patients.

Toute personne qui n’est pas certaine de ses antécédents de vaccination contre la polio peut être vaccinée, y compris les adultes. En règle générale, cependant, toute personne née après 1955 aura été vaccinée pour aller à l’école. Une dose de rappel à vie est disponible pour les personnes particulièrement à risque.

Bien qu’il n’y ait eu jusqu’à présent qu’un seul cas de poliomyélite paralytique dans la région de New York, les responsables de la santé pensent qu’ils ne voient peut-être que “la pointe de l’iceberg” en termes de circulation plus large de la poliomyélite, car les cas paralytiques sont si rares.

Le seul cas positif de la région a été trouvé chez un homme non vacciné de 20 ans dans le comté de Rockland. Les médecins soupçonnaient une myélite flasque aiguë d’être la cause de sa paralysie des jambes, avant qu’il ne soit testé positif à la polio en juillet. L’infection n’était pas liée au voyage, car il n’a pas voyagé pendant la période où il aurait été infecté, ont déclaré les responsables de la santé du comté de Rockland.