La poliomyélite est de retour en Indonésie, déclenchant une campagne de vaccination

Commentez cette histoire Commentaire

PIDIE, Indonésie – Des enfants en uniforme scolaire et des tout-petits avec leurs parents se sont alignés lundi pour des vaccinations contre la polio sur la place de la ville de Sigli, à la pointe nord de l’île indonésienne de Sumatra, après que quatre enfants ont été trouvés infectés par la maladie hautement contagieuse qui a été déclarée éradiquée dans le pays il y a moins de dix ans.

Le virus a été détecté pour la première fois en octobre chez un garçon de 7 ans souffrant de paralysie partielle dans la province d’Aceh près de Sigli, et depuis lors, trois autres cas ont été détectés, ce qui a déclenché une campagne de vaccination et d’information de masse.

Les responsables disent que les taux de vaccination contre la poliomyélite dans la province conservatrice sont bien en retard par rapport au reste du pays, les efforts étant entravés par une désinformation généralisée selon laquelle le vaccin est incompatible avec les croyances religieuses, entre autres choses. Le gouvernement a également donné la priorité aux vaccinations contre le COVID-19 depuis qu’elles sont disponibles.

La campagne qui a débuté lundi vise à vacciner quelque 1,2 million d’enfants dans la province, a déclaré Maxi Rein Rondonuwu, directeur général du ministère de la Santé pour le contrôle et la prévention des maladies.

“Il n’y a pas de remède contre la poliomyélite, le seul traitement est la prévention et l’outil de prévention est la vaccination”, a déclaré Rondonuwu, ajoutant que l’enfant est toujours capable de marcher, même s’il boite.

Avec quelque 275 millions d’habitants, l’Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde et le plus grand pays à majorité musulmane.

Aceh est particulièrement conservatrice et est la seule province d’Indonésie autorisée à pratiquer la charia, qui était une concession faite par le gouvernement national en 2006 pour mettre fin à une guerre avec les séparatistes.

De fausses rumeurs selon lesquelles le vaccin contre la poliomyélite contient du porc ou de l’alcool, interdits selon les croyances musulmanes, ont proliféré, en particulier dans les zones rurales, compliquant les efforts de vaccination, a déclaré le chef du bureau de la santé d’Aceh, Hanif, qui ne porte qu’un seul nom comme de nombreux Indonésiens.

« Nous ne pouvons pas travailler seuls, nous avons besoin du soutien de toutes les parties, y compris les chefs religieux, pour que les gens comprennent l’importance de la vaccination », a déclaré Hanif.

Azhar, le père de l’enfant de 7 ans qui a contracté la poliomyélite, a déclaré qu’il avait choisi de ne pas vacciner son fils après que d’autres villageois où il vivait lui aient dit que les vaccins pouvaient provoquer des produits chimiques nocifs ou des substances non halal.

“Mes voisins ont dit que mon fils n’avait pas besoin d’être vacciné et je ne voulais pas que mon fils tombe malade à cause de produits chimiques nocifs contraires à l’Islam”, a déclaré l’homme de 45 ans.

Pour Dewi Safitri, une mère de trois enfants qui les faisait vacciner lundi, c’était simplement une question de ne pas savoir que c’était nécessaire.

Elle a dit qu’elle était convaincue après que les agents de santé aient expliqué les risques de paralysie ou de décès si ses enfants n’étaient pas vaccinés.

« Je ne connaissais même pas la vaccination », dit-elle.

L’Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution pour l’éradication mondiale de la poliomyélite en 1988 et depuis lors, les cas de poliovirus sauvage ont diminué de plus de 99 %, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Elle a été éradiquée en Indonésie en 2014 et n’est aujourd’hui encore endémique que dans deux pays, l’Afghanistan et le Pakistan.

La poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans, selon l’OMS. Cependant, les personnes non vaccinées de tout âge peuvent contracter la maladie et des cas sporadiques continuent d’apparaître.

En septembre à New York, par exemple, l’État a intensifié ses efforts de lutte contre la poliomyélite après que la maladie a été détectée dans les eaux usées de la région de New York.

Les autorités ont commencé à rechercher des signes de virus là-bas après que le premier cas de poliomyélite aux États-Unis a été identifié en juillet dans le comté de Rockland, au nord de la ville. Il a été confirmé chez un jeune adulte non vacciné.

Le taux de vaccination contre la poliomyélite dans tout l’État est de 79%, mais le taux de Rockland était inférieur, et les responsables de la santé de New York ont ​​exhorté tous les résidents non vaccinés, y compris les enfants de 2 mois, à se faire vacciner immédiatement.

La semaine dernière, de nouveaux cas de poliovirus ont été découverts en Afghanistan, en Algérie, au Tchad, en République démocratique du Congo, en Éthiopie et au Nigeria, selon l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite de l’OMS.

Sur les trois autres enfants en Indonésie du même village que le cas initialement confirmé, aucun n’a reçu ses vaccins de base, a déclaré Rondonuwu.

“Il doit être signalé comme une épidémie, car il a été déclaré éradiqué en Indonésie, mais il s’avère qu’il existe toujours le virus de la poliomyélite sauvage”, a-t-il déclaré.

Rondonuwu a déclaré que son ministère surveillait de près les cas en effectuant un dépistage porte-à-porte pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’infections supplémentaires qui n’aient pas été signalées.

Le virus de la poliomyélite se transmet de personne à personne, généralement par la voie « fécale-orale », selon l’OMS. En Indonésie, les autorités ont également indiqué que les conditions insalubres étaient une cause probable des nouvelles infections après avoir découvert que certains résidents locaux déféquaient encore directement dans une rivière où l’on trouve souvent des enfants en train de jouer.

Dans toute l’Indonésie, la couverture vaccinale contre la poliomyélite diminue depuis l’épidémie de COVID-19. Malgré les difficultés à atteindre les habitants de la nation archipel de cinq îles principales et de milliers de plus petites, 73,4% des Indonésiens sont désormais entièrement vaccinés contre le COVID-19 et 87,5% ont au moins un vaccin.

Pour la poliomyélite, 86,8 % des bébés ont été vaccinés au cours de leur première année en 2020 à l’échelle nationale, ce chiffre est tombé à 80,7 % en 2021, le pays ayant été contraint de concentrer la plupart de ses établissements de santé et de ses agents sur la lutte contre la pandémie.

En comparaison, seuls 50,9 % des nourrissons nés à Aceh en 2021 ont été vaccinés contre la poliomyélite. Il était le deuxième plus bas à l’échelle nationale après la Papouasie occidentale, où seulement 43,4 % des bébés étaient vaccinés.

La baisse à l’échelle nationale faisait partie d’une baisse plus large des vaccinations de base, comme pour la rougeole et la rubéole, selon l’UNICEF.

Dicky Budiman, un épidémiologiste indonésien de l’Université Griffith d’Australie, a déclaré qu’il fallait réagir sérieusement à la découverte de la poliomyélite à Aceh car “la menace est réelle pour l’Indonésie”, notant que la couverture vaccinale de base est encore faible, plaçant le pays dans une situation à haut risque. Catégorie.

“C’est ce que le gouvernement doit vraiment poursuivre, car c’est dangereux si nous ne le faisons pas”, a déclaré Budiman.

“Nous devons agir immédiatement en renforçant la vaccination de base, sinon il y aura une catastrophe sanitaire supplémentaire potentielle pour l’Indonésie.”