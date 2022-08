La poliomyélite détectée dans les eaux usées de New York suggère une circulation locale du virus, selon les responsables de la santé

La poliomyélite a été détectée à New York, suggérant une circulation locale du virus, ont déclaré vendredi des responsables de la santé.

La commissaire à la santé de l’État de New York, le Dr Mary Bassett, a qualifié les résultats d’alarmants. Bassett a déclaré que les responsables de la santé locaux et fédéraux évaluent de manière agressive dans quelle mesure la poliomyélite s’est propagée dans la ville et dans l’État de New York.

La poliomyélite peut entraîner une paralysie permanente des bras et des jambes et la mort dans certains cas. Les responsables de la santé appellent les personnes non vaccinées à se faire vacciner immédiatement.

