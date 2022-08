La poliomyélite détectée à New York

Les autorités de la plus grande ville des États-Unis demandent la vaccination après avoir trouvé des traces de virus dans le système d’égouts

La ville de New York et les responsables de la santé de l’État ont exhorté vendredi les résidents qui n’ont pas été vaccinés contre la poliomyélite à le faire, après que le virus qui cause la maladie paralytique a été détecté dans les échantillons d’eaux usées de la plus grande ville américaine. La découverte survient quelques semaines seulement après un cas confirmé dans un comté voisin.

La découverte suggère “Circulation locale probable du virus.” Des échantillons d’eaux usées des comtés de Rockland et d’Orange au nord de New York ont ​​également montré la présence de la poliomyélite le mois dernier, suivie de la découverte de la première infection par la polio aux États-Unis depuis 1979.

La commissaire à la santé de l’État, Mary Bassett, a appelé la détection “alarmant, mais pas surprenant” et a ajouté que le département d’État de la santé est “répondre de toute urgence, poursuivre l’enquête sur les cas et évaluer de manière agressive la propagation”, en collaboration avec des partenaires locaux et fédéraux.

Le commissaire à la santé de New York, le Dr Ashwin Vasan, a exhorté les résidents à se faire vacciner. Les autorités sanitaires affirment que le taux de vaccination des enfants de moins de deux ans dans l’État de New York est de 79 %.

“La poliomyélite est entièrement évitable et sa réapparition devrait être un appel à l’action pour nous tous”, dit Vasan. Des cliniques de vaccination verront le jour pour offrir le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) aux résidents.

Des échantillons d’eaux usées d’Orange et de Rockland ont été « génétiquement lié” au cas confirmé de poliomyélite de Rockland, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) après avoir effectué une analyse de séquençage. L’homme a développé des symptômes qui comprenaient une faiblesse et une paralysie musculaire.

Le VPI est devenu largement disponible en 1955 et les États-Unis ont officiellement déclaré la maladie éradiquée en 1979. Toutes les infections découvertes par la suite concernaient des personnes qui avaient apporté le virus de l’extérieur du pays.

Le patient de 20 ans n’était pas vacciné contre la poliomyélite, mais la souche virale a été identifiée comme étant issue d’un vaccin vivant. Les autorités soupçonnent que l’homme a été exposé à une personne d’un pays où des vaccins vivants sont encore utilisés, qui a été “perte” le virus affaibli. Les autorités britanniques ont imputé à ce phénomène la découverte de la poliomyélite dans des échantillons d’eaux usées de Londres en juin.

Deux des trois souches de “sauvage” la poliomyélite a été éradiquée dans une grande partie du monde grâce à une campagne de vaccination agressive. La dernière souche restante reste endémique en Afghanistan et au Pakistan.

La poliomyélite est une maladie potentiellement mortelle. Dans les pires cas, elle peut affecter le cerveau et la moelle épinière, provoquant une méningite, une paralysie et la mort.