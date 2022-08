La poliomyélite circulant localement dans la région de New York présente un risque pour les non vaccinés, selon le CDC

La polio circule localement dans la région métropolitaine de New York depuis des mois après qu’un individu a introduit le virus de l’étranger, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Un jeune adulte non vacciné du comté de Rockland, une banlieue de New York, a attrapé la polio en juin et a été paralysé. L’individu n’avait pas voyagé à l’étranger pendant la période où il a été exposé à la poliomyélite, et la souche qu’il a attrapée est liée à une forme affaiblie du virus utilisé dans le vaccin oral, selon une enquête du CDC publiée mardi.

Les États-Unis ont cessé d’utiliser le vaccin antipoliomyélitique oral en 2000, ce qui signifie que la chaîne de transmission provient d’une personne qui a reçu le vaccin oral à l’extérieur du pays, selon le CDC. L’analyse génétique a lié la souche dérivée du vaccin circulant dans la région métropolitaine de New York à des échantillons d’eaux usées détectés en Israël et au Royaume-Uni.

L’agence a déclaré avoir trouvé trois autres personnes qu’elle soupçonne d’avoir la polio, mais dont le test est négatif jusqu’à présent. Ils ont été classés comme “personnes sous enquête”.

Après l’infection confirmée chez le jeune adulte, la surveillance des eaux usées a trouvé 21 échantillons d’eaux usées testés positifs pour la poliomyélite, 13 dans le comté de Rockland et huit dans le comté voisin d’Orange. Vingt de ces échantillons, collectés de mai à juillet, sont génétiquement liés à la souche capturée par le jeune adulte. Les échantillons d’eaux usées ont été initialement collectés dans le cadre du système de surveillance Covid de l’État de New York.

La poliomyélite a également été détectée dans des échantillons d’eaux usées de la ville de New York, ont confirmé vendredi des responsables de la santé de l’État. Le cas de l’adulte du comté de Rockland n’est que le deuxième cas de transmission communautaire de la poliomyélite aux États-Unis depuis 1979.

Le résident non vacciné du comté de Rockland qui a attrapé la polio a assisté à un grand rassemblement huit jours avant de développer des symptômes. Cela peut prendre de 7 à 21 jours à partir de l’exposition initiale au virus de la poliomyélite pour qu’une personne développe une paralysie. L’individu n’a pas voyagé à l’étranger pendant la période d’exposition, selon le CDC.

Bien que lié à la souche du vaccin oral, le virus que l’individu a attrapé présentait 10 changements dans une région de l’agent pathogène. Cela indique que le virus peut avoir circulé jusqu’à un an, bien que l’endroit où la transmission a commencé soit inconnu, selon le CDC.

Aucun cas supplémentaire de poliomyélite paralytique n’a été confirmé, bien que les responsables du CDC aient averti que la détection du virus dans des échantillons d’eaux usées collectés au cours de plus de deux mois à Rockland et Orange indique une transmission communautaire du virus qui expose les personnes non vaccinées au risque de paralysie. .

“La faible couverture vaccinale dans le comté de résidence du patient indique que la communauté est à risque de cas supplémentaires de poliomyélite paralytique”, ont écrit les responsables du CDC dans le rapport. “Même un seul cas de poliomyélite paralytique représente une urgence de santé publique aux États-Unis.”

Environ une infection sur 1 900 par la souche dérivée du vaccin entraîne une paralysie chez les personnes non vaccinées.

La couverture vaccinale contre la poliomyélite pour les enfants de moins de deux ans dans le comté de Rockland est passée de 67 % en 2020 à environ 60 % en 2022. Dans certaines parties du comté, la couverture vaccinale dans ce groupe d’âge était aussi faible que 37 %, selon les CDC.

Le CDC a déclaré que les perturbations causées par la pandémie de Covid ont entraîné une baisse de l’administration du vaccin contre la poliomyélite, laissant les communautés à risque d’épidémies.