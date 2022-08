La poliomyélite aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Israël révèle un risque rare de vaccin oral

Pendant des années, les responsables de la santé mondiale ont utilisé des milliards de gouttes d’un vaccin oral dans une campagne remarquablement efficace visant à éliminer la poliomyélite dans ses derniers bastions restants – généralement, les coins pauvres et politiquement instables du monde.

Aujourd’hui, dans une tournure surprenante de l’effort de plusieurs décennies pour éradiquer le virus, les autorités de Jérusalem, de New York et de Londres ont découvert des preuves que la poliomyélite s’y propage.

La source originelle du virus ? Le vaccin oral lui-même.

Les scientifiques connaissent depuis longtemps ce phénomène extrêmement rare. C’est pourquoi certains pays sont passés à d’autres vaccins contre la poliomyélite. Mais ces infections accidentelles de la formule orale deviennent de plus en plus flagrantes à mesure que le monde se rapproche de l’éradication de la maladie et que le nombre de cas de poliomyélite causés par le virus sauvage ou circulant naturellement chute.

Depuis 2017, il y a eu 396 cas de poliomyélite causés par le virus sauvage, contre plus de 2 600 liés au vaccin oral, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé et de ses partenaires.

“Nous remplaçons essentiellement le virus sauvage par le virus contenu dans le vaccin, ce qui conduit maintenant à de nouvelles épidémies”, a déclaré Scott Barrett, professeur à l’Université de Columbia qui a étudié l’éradication de la poliomyélite. “Je suppose que des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis seront en mesure d’arrêter la transmission assez rapidement, mais nous avons également pensé à cela à propos du monkeypox.”

Les derniers incidents représentent la première fois depuis plusieurs années que le virus de la poliomyélite lié au vaccin fait son apparition dans les pays riches.

Plus tôt cette année, des responsables israéliens ont détecté la poliomyélite chez un enfant de trois ans non vacciné, qui souffrait de paralysie. Plusieurs autres enfants, presque tous non vaccinés, se sont avérés porteurs du virus mais sans aucun symptôme.

En juin, les autorités britanniques ont signalé avoir trouvé des preuves dans les eaux usées que le virus se propageait, bien qu’aucune infection chez les personnes n’ait été identifiée. La semaine dernière, le gouvernement a déclaré que tous les enfants de Londres âgés de un à neuf ans se verraient proposer une injection de rappel.

Aux États-Unis, un jeune adulte non vacciné a souffert de paralysie des jambes après avoir été infecté par la poliomyélite, ont révélé des responsables de New York le mois dernier. Le virus est également apparu dans les égouts de New York, suggérant qu’il se propage. Mais les responsables ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de campagne de rappel car ils pensaient que le taux de vaccination élevé de l’État devrait offrir une protection suffisante.

Les analyses génétiques ont montré que les virus dans les trois pays étaient tous « dérivés du vaccin », ce qui signifie qu’il s’agissait de versions mutées d’un virus provenant du vaccin oral.

Le vaccin oral en question est utilisé depuis 1988 parce qu’il est bon marché, facile à administrer – deux gouttes sont mises directement dans la bouche des enfants – et mieux à protéger des populations entières où la poliomyélite se propage. Il contient une forme affaiblie du virus vivant.

Mais il peut aussi causer la poliomyélite chez environ deux à quatre enfants pour 2 millions de doses. (Quatre doses sont nécessaires pour être complètement immunisé.) Dans des cas extrêmement rares, le virus affaibli peut aussi parfois muter en une forme plus dangereuse et déclencher des épidémies, en particulier dans les endroits où l’assainissement est médiocre et les niveaux de vaccination faibles.

Ces épidémies commencent généralement lorsque les personnes vaccinées éliminent le virus vivant du vaccin dans leurs selles. À partir de là, le virus peut se propager au sein de la communauté et, avec le temps, se transformer en une forme qui peut paralyser les gens et déclencher de nouvelles épidémies.

De nombreux pays qui ont éliminé la poliomyélite sont passés aux vaccins injectables contenant un virus tué il y a des décennies pour éviter de tels risques ; les pays nordiques et les Pays-Bas n’ont jamais utilisé le vaccin oral. Le but ultime est de déplacer le monde entier vers les vaccins une fois la poliomyélite sauvage éradiquée, mais certains scientifiques soutiennent que le changement devrait se produire plus tôt.

« Nous n’aurions probablement jamais pu maîtriser la poliomyélite dans le monde en développement sans le (vaccin antipoliomyélitique oral), mais c’est le prix que nous payons maintenant », a déclaré le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center au Children’s Hôpital de Philadelphie. “La seule façon d’éliminer la poliomyélite est d’éliminer l’utilisation du vaccin oral.”

Aidan O’Leary, directeur du département de la poliomyélite de l’OMS, a décrit la découverte de la propagation de la poliomyélite à Londres et à New York comme “une surprise majeure”, affirmant que les responsables se sont concentrés sur l’éradication de la maladie en Afghanistan et au Pakistan, où des agents de santé ont été tués. pour la vaccination des enfants et où le conflit a rendu impossible l’accès à certaines zones.

Pourtant, O’Leary a déclaré qu’il était convaincu qu’Israël, la Grande-Bretagne et les États-Unis arrêteraient rapidement leurs épidémies nouvellement identifiées.

Le vaccin oral est crédité de réduire considérablement le nombre d’enfants paralysés par la poliomyélite. Lorsque l’effort mondial d’éradication a commencé en 1988, il y avait environ 350 000 cas de poliomyélite sauvage par an. Jusqu’à présent cette année, il y a eu 19 cas de poliomyélite sauvage, tous au Pakistan, en Afghanistan et au Mozambique.

En 2020, le nombre de cas de poliomyélite liés au vaccin a atteint un pic de plus de 1 100 répartis dans des dizaines de pays. Il a depuis diminué à environ 200 cette année jusqu’à présent.

L’année dernière, l’OMS et ses partenaires ont également commencé à utiliser un nouveau vaccin antipoliomyélitique oral, qui contient un virus vivant mais affaibli qui, selon les scientifiques, est moins susceptible de muter en une forme dangereuse. Mais les approvisionnements sont limités.

Pour arrêter la poliomyélite en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Israël, ce qu’il faut, c’est plus de vaccination, disent les experts. C’est quelque chose que les inquiétudes de Barrett de l’Université de Columbia pourraient être difficile à l’ère du COVID-19.

“Ce qui est différent maintenant, c’est une réduction de la confiance dans les autorités et la polarisation politique dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni”, a déclaré Barrett. “La présomption que nous pouvons rapidement augmenter le nombre de vaccinations peut être plus difficile maintenant.”

Oyewale Tomori, un virologue qui a aidé à diriger les efforts du Nigeria pour éliminer la poliomyélite, a déclaré que dans le passé, lui et ses collègues hésitaient à décrire les épidémies comme “dérivées du vaccin”, craignant que les gens aient peur du vaccin.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est expliquer comment fonctionne le vaccin et espérer que les gens comprennent que la vaccination est la meilleure protection, mais c’est compliqué”, a déclaré Tomori. “Avec le recul, il aurait peut-être été préférable de ne pas utiliser ce vaccin, mais à ce moment-là, personne ne savait que cela se passerait comme ça.”

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Maria Cheng, Associated Press

