La poliomyélite a été détectée dans les eaux usées de New York, selon des responsables

Bien que de nombreuses personnes infectées par la poliomyélite ne présentent aucun symptôme, environ 4% contracteront une méningite virale et environ une personne sur 200 deviendra paralysée, selon les autorités sanitaires. Les autorités sanitaires ont exhorté les parents d’enfants qui n’étaient pas encore complètement vaccinés à les amener chez leur pédiatre.

“Le risque pour les New-Yorkais est réel mais la défense est si simple – faites-vous vacciner contre la polio”, a déclaré le Dr Ashwin Vasan, commissaire à la santé de la ville de New York. “Avec la poliomyélite circulant dans nos communautés, il n’y a tout simplement rien de plus essentiel que de vacciner nos enfants pour les protéger de ce virus, et si vous êtes un adulte non vacciné ou incomplètement vacciné, veuillez choisir maintenant de vous faire vacciner.”

“La poliomyélite est entièrement évitable et sa réapparition devrait être un appel à l’action pour nous tous”, a-t-il ajouté.

La poliomyélite avait déjà été détectée dans des échantillons d’eaux usées prélevés au nord de New York. Mais l’annonce de vendredi était la première indication qu’elle avait été détectée à New York.