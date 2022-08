La poliomyélite a en grande partie disparu grâce aux vaccins. Alors pourquoi est-il maintenant de retour dans plus de pays ?

La poliomyélite, un virus potentiellement invalidant qui a longtemps été oublié dans de nombreuses régions du monde, circule maintenant dans certaines parties des États-Unis et du Royaume-Uni, dans la foulée d’une épidémie en Israël – incitant les responsables de la santé à lancer des campagnes de vaccination pour assurer la protection du public .

Même au Canada, un pays exempt de poliomyélite au cours des deux dernières décennies, les experts médicaux disent que c’est un signal d’alarme que le virus constitue toujours une menace pour quiconque n’est pas vacciné, étant donné la capacité de la polio à se propager à travers les réseaux de voyage mondiaux et les systèmes de traitement des eaux usées.

Mercredi, les autorités sanitaires britanniques ont annoncé qu’elles offriraient une dose de rappel contre la poliomyélite aux enfants âgés de un à neuf ans à Londres, après avoir trouvé des preuves que le virus se propageait dans plusieurs régions de la capitale. L’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré que des échantillons de virus de la poliomyélite avaient été trouvés dans les eaux usées de huit arrondissements de Londres, mais qu’il n’y avait aucune infection confirmée.

Pourtant, l’analyse de l’agence a montré que la transmission a probablement “dépassé un réseau étroit de quelques individus”.

“Nous savons que les zones de Londres où le poliovirus est transmis ont certains des taux de vaccination les plus bas”, a déclaré le Dr Vanessa Saliba, épidémiologiste consultante à l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

REGARDER | Des centaines de personnes pourraient être infectées par la poliomyélite dans l’État de New York, selon des responsables :

Des centaines de personnes pourraient être infectées par la poliomyélite à New York, selon des responsables de la santé Un responsable de la santé de l’État de New York a déclaré que des centaines de personnes pourraient être infectées par le virus de la polio.

L’agence a déclaré qu’elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités sanitaires des États-Unis et d’Israël, ainsi qu’avec l’Organisation mondiale de la santé, pour enquêter sur les liens entre les virus de la poliomyélite détectés dans ces deux pays.

En juillet, Israël a annoncé qu’une récente épidémie d’infections par la poliomyélite semblait être sous contrôle, après que plusieurs personnes ont été infectées, dont une fille de Jérusalem qui a été paralysée et nécessite maintenant une rééducation, selon le Jerusalem Post .

Plus récemment, dans l’État de New York, un jeune adulte non vacciné a souffert de paralysie après une infection par la poliomyélite dans le comté de Rockland – une région connue pour ses faibles taux de vaccination – qui a marqué le premier cas signalé aux États-Unis en près d’une décennie.

Des campagnes de vaccination sont maintenant en cours car des échantillons du virus ont également été détectés dans les eaux usées de Rockland et d’un autre comté, juste au nord de New York. Les responsables disent également que des centaines de personnes supplémentaires pourraient déjà être infectées.

“La portée peut être encore beaucoup plus grande que nous ne pouvons même l’imaginer ou l’imaginer”, a déclaré le Dr Purvi Parikh, immunologiste basé à New York.

“Parce que les vaccins sont devenus la victime de leur propre succès, nous ne le voyons pas – nous ne réalisons peut-être même pas ce qu’est la propagation de la poliomyélite, car pour la majorité d’entre nous qui sommes vaccinés, cela ne signifie pas vraiment [affect] nous.”

Des épidémies se produisent encore dans certains pays

Avant que les campagnes de vaccination de masse n’éliminent en grande partie la poliomyélite de la circulation dans les pays à revenu élevé comme le Canada entre les années 1950 et le début des années 1990, le virus était connu pour déclencher des épidémies et frapper des enfants, provoquant la paralysie ou la mort dans certains cas.

Même maintenant, la guerre, la pauvreté et les troubles sociaux rendent difficile l’éradication dans de nombreux pays du monde. Les épidémies restent fréquentes en Afghanistan, au Pakistan et dans certaines parties de l’Afrique.

Parikh a déclaré que les cas de poliomyélite ne sont entièrement une surprise dans aucune communauté où les taux de vaccination sont plus faibles, soit en raison de sentiments anti-vaccins, soit en raison de perturbations des vaccinations de routine pendant la pandémie de COVID-19.

“Maintenant, le souci est que certaines de ces maladies infectieuses que nous n’avons pas vues depuis près de décennies peuvent en fait revenir et poser un problème”, a-t-elle déclaré.

Une partie du défi pour éradiquer la poliomyélite dans le monde vient en fait de l’approche de vaccination utilisée dans certaines régions. Alors que les pays à revenu élevé utilisent désormais un vaccin antipoliomyélitique inactivé administré par injection traditionnelle, d’autres s’appuient sur un poliovirus affaibli facile à administrer par voie orale.

Les deux types de vaccins ont contribué à freiner la transmission mondiale et, surtout, aucun n’est capable de donner à quelqu’un un cas de poliomyélite symptomatique.

Micrographie électronique colorisée du poliovirus, prise en 1975. (Centres américains de contrôle et de prévention des maladies)

Cependant, comme la version orale se retrouve dans l’estomac, elle est finalement évacuée du corps vers les systèmes d’évacuation des eaux usées – où, avec le temps, le virus peut redevenir une forme capable de provoquer des maladies.

“Donc, si vous avez une excrétion de ce virus particulier et sa transmission dans une communauté, cela peut provoquer une épidémie de poliomyélite”, a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au University Health Network de Toronto.

“Et en fait, si vous regardez de nombreuses régions du monde, il y a eu de petites épidémies de poliomyélite dérivée d’un vaccin.”

“La poliomyélite n’est qu’à un voyage en avion”

Les tests de laboratoire effectués sur le cas à New York, par exemple, ont lié les échantillons de virus à la transmission d’une personne qui avait reçu le vaccin oral, qui n’a pas été utilisé aux États-Unis depuis 2000. “Cela suggère que le virus pourrait provenir dans un endroit en dehors des États-Unis où [the oral vaccine] est administré », les responsables ont dit .

À Londres, sur plus de 100 échantillons de poliomyélite identifiés dans les eaux usées, la plupart étaient des virus de type vaccin, selon l’Agence britannique de sécurité sanitaire tandis que d’autres avaient suffisamment de mutations pour ressembler davantage à la poliomyélite “sauvage” qui peut avoir de graves conséquences sur la santé.

Les voyages mondiaux entre les pays où les taux de transmission de la polio sont élevés et les régions où les taux de vaccination sont à la traîne pourraient poser un problème à l’avenir, a déclaré Wes Hazlitt, un survivant de la polio de Winnipeg, défenseur et président du Post-Polio Network au Manitoba.

“La polio”, a-t-il ajouté, “n’est qu’à un voyage en avion”.

Un autre défi dans la lutte contre les épidémies découle de la capacité de ce virus à se propager sans être détecté, selon les experts, la plupart des gens ignorant qu’ils sont même infectés – laissant les pays vulnérables aux épidémies à croissance lente avant que des patients ne se présentent avec une maladie majeure et une paralysie.

“La plupart des gens n’auront aucun symptôme ou des symptômes légers, mais environ un sur 200 aura des symptômes importants”, a déclaré Bogoch.

REGARDER | 1953, l’année où la poliomyélite a sévi pour la dernière fois au Canada :

Une histoire de la poliomyélite au Canada Un regard rétrospectif 40 ans plus tard sur l’année 1953, lorsque la poliomyélite a sévi pour la dernière fois au Canada. Diffusé à l’émission Prime Time News de CBC le 7 décembre 1993.

Les communautés sous-vaccinées restent à risque

Alors, lorsqu’il s’agit de vivre une future éclosion de poliomyélite, à quel point le Canada est-il à risque? Tout dépend des taux de vaccination actuels et futurs, ont déclaré plusieurs experts médicaux.

« Si vous commencez à ne pas vacciner les enfants de la série primaire – comme la rougeole, les oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite – alors vous risquez que ces maladies reviennent », a averti le Dr Anna Banerji, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses. à Toronto.

Une grande majorité de la population canadienne a été vaccinée contre la poliomyélite, et tandis que les taux d’immunisation chez les enfants fluctuent, les dernières données fédérales disponibles à partir de 2017, environ 90 % des tout-petits ont reçu les trois vaccins requis contre la poliomyélite.

Mais cette couverture n’est pas uniforme à travers le pays. Les taux de vaccination contre la poliomyélite étaient inférieurs à 90 % en Colombie-Britannique et au Manitoba, et proches de seulement 80 % au Nunavut, tandis que le taux de vaccination dans des communautés spécifiques peut varier et peut avoir été perturbé par les fermetures d’écoles liées à la COVID-19.

Les salles de la poliomyélite étaient bordées non seulement de lits, mais aussi de poumons de fer, de grands ventilateurs métalliques qui aidaient les patients à respirer pendant le pire de l’infection. Certains survivants n’ont jamais retrouvé la fonction pulmonaire et ont passé le reste de leur vie dans les appareils. (Administration américaine des aliments et médicaments)

«Nous avons nos problèmes au Canada, avec des communautés sous-vaccinées pour diverses raisons, et une grande partie de cela est antérieur au COVID-19», a déclaré Bogoch, ajoutant que de nombreuses équipes de santé publique à travers le pays ont offert des programmes de vaccination tout au long de la pandémie pour rattraper les enfants.

Alors que des poches de la population pourraient rester vulnérables à l’infection par la poliomyélite, Fatima Tokhmafshan, chercheuse et généticienne à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, a déclaré que la plupart des Canadiens ne devraient pas être trop inquiets.

“Si vous voyez quelque chose circuler, c’est bien d’être sur vos gardes, mais pas de paniquer”, a-t-elle déclaré.

“Il est donc important de garder un œil ouvert. Et contactez votre réseau, vos amis, votre famille – assurez-vous que tout le monde est vacciné.”