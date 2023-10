La polie Akshata Murty prouve avec un discours touchant qu'elle aime Rishi Sunak... et ferait une fantastique Première Dame

GÉNÉRALEMENT, c’est le chef du parti qui vole la vedette lors d’une conférence – mais cette semaine, un « ajout surprise » a conquis le cœur et l’esprit des fidèles conservateurs.

Rishi Sunak a été présentée par son épouse, Akshata Murty, qui a prononcé un discours personnel qui était un hommage touchant à l’homme qu’elle appelait son « meilleur ami ».

Akshata Murty a prononcé un discours personnel qui était un hommage touchant à l’homme qu’elle appelait son « meilleur ami ». Crédit : Reuters

Akshata a fait un excellent travail en humanisant le Premier ministre Crédit : Reuters

C’était drôle et romantique.

Elle a raconté comment elle avait été témoin de l’ambition et du dynamisme de son mari, ainsi que de son amour pour les comédies romantiques ringardes.

Akshata a fait un excellent travail en humanisant le Premier ministre.

Elle a rassuré le public sur le fait que son amour pour la série Netflix Emily In Paris « n’éclairait pas sa vision de l’UE ».

Tout cela était très doux et touchant – mais aussi plutôt intéressant.

Le tout ressemblait davantage au discours que l’épouse d’un candidat prononcerait pendant la campagne électorale aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, il n’existe pas de poste officiel de Première Dame.

Les épouses et les maris vont et viennent de Downing Street, restant en grande partie en retrait.

Des pages ont beau être écrites sur leur influence dans les coulisses, il est rare de les entendre s’exprimer, et encore moins prononcer des discours clés.

Mais cela a déjà été fait.

Sarah Brown a présenté pour la première fois son mari Gordon lors de la conférence du parti travailliste de 2008, inspirée par le rôle similaire que Michelle Obama avait joué pour son mari Barack aux États-Unis.

Certains disent que Rishi et Akshata ont été inspirés par le sénateur américain Mitt Romney et son épouse Ann, qui ont joué un rôle important dans les deux campagnes présidentielles de son mari.

C’était peut-être le premier discours d’Akshata sur une scène aussi grande, mais vous ne le saviez pas.

Elle était parfaitement en équilibre, même si je ne peux qu’imaginer à quel point elle a dû trembler dans ses bottes.

La vérité est que je n’ai pas besoin d’imaginer.

En 2013, j’ai pris la parole lors de la conférence du Parti conservateur pour présenter le chancelier de l’époque, George Osborne.

Sachant que je suis un orateur assez expérimenté, il est difficile d’exprimer à quel point j’étais nerveux.

Ma grosse erreur a été de regarder le public alors que j’attendais dans les coulisses pour continuer.

Il y avait une multitude de caméras – environ 200, provenant de tous les journaux et chaînes de télévision – dans une banque, devant une foule qui semblait composée d’environ 1 000 personnes.

J’ai soudain réalisé que tout ce que j’allais faire serait immortalisé dans tout le pays et dans le monde – il valait donc mieux que ce soit bien.

Et honnêtement, si on m’avait donné l’opportunité de m’enfuir, je l’aurais fait. Mais le spectacle doit continuer – toujours.

Alors j’ai affronté ma peur et je l’ai quand même fait.

J’avais peur de décevoir quelqu’un, de dire quelque chose de mal, de donner une mauvaise impression ou de laisser mes nerfs m’envahir en bousculant mes lignes ou en oubliant le plus important.

« Un grand atout »

Parlant d’erreurs de lignes, George Osborne m’annonçait comme son ambassadeur des petites entreprises.

Son rédacteur de discours avait écrit « vous êtes viré » en clin d’œil à mon rôle dans l’émission télévisée Apprentice, plutôt que « vous êtes embauché ».

Dieu merci, quelqu’un l’a vérifié avant de le lire.

Même si mon discours s’est déroulé sans problème, la joie d’être terminé a été de courte durée.

Le lendemain, tout, de ma robe à ma coiffure et mon maquillage, a été disséqué et analysé sans pitié.

Un journal, qui restera anonyme, m’a comparé à l’épouse du ministre des Affaires étrangères de l’époque, William Hague, « la magnifiquement plantureuse Ffion Hague ».

Nous portions toutes les deux des robes « moulantes » grises et noires et le journal disait : « Ffion coûtait 583 £ et lui donnait la forme de (l’actrice) Christina Hendricks, tandis que celle de Karren coûtait 38 £ et elle ressemblait à une magnifique baleine grise. »

Joue fleurie !

Heureusement, j’avais déjà une peau épaisse, et cette expérience n’a fait que l’aider à devenir plus épaisse.

Mais la vérité est que faire un discours comme celui-ci n’est pas quelque chose que quiconque fait volontairement, ni n’apprécie.

Akshata doit beaucoup aimer son mari car il n’y a aucune autre raison pour laquelle quelqu’un se proposerait de faire cela.

Elle sera un atout majeur lors des élections générales.

Chris : Maman est mon roc

CHRISTINE McGUINNESS a révélé cette semaine comment sa mère l’avait aidée à traverser son douloureux divorce avec son mari, star de la télévision, Paddy.

Elle a dit à propos de la fidèle Joanne : « Elle a été mon roc et est une immense inspiration. . . ma mère a toujours été ma plus grande partisane.

Christine McGuinness a révélé comment sa mère l’a aidée à traverser son douloureux divorce Crédit : Getty

Christine et sa maman Joanne en mini-séjour à Majorque Crédit : Instagram

En tant que maman de trois enfants de Felicity, des jumeaux de sept et dix ans Penelope et Leo, Christine offrira sans aucun doute la même inspiration à ses propres enfants.

Honte aux médecins malades

En tant que nation, nous tenons nos infirmières dans la plus haute estime.

Le soin, le dévouement et le professionnalisme dont ils font preuve dans l’accomplissement de leur travail sont une leçon pour nous tous.

Catherine Hudson, à gauche, et Charlotte Wilmot, à droite Crédit : LancsLive/HOMMES

C’est pourquoi nous avons tapoté nos casseroles et remercié notre bonne étoile pour chacune d’elles au plus fort de la pandémie.

Et c’est pourquoi nous sommes si horrifiés par l’histoire de l’infirmière Catherine Hudson, qui a médicamenté deux patients victimes d’un AVC et a conspiré avec l’assistante médicale Charlotte Wilmot pour donner des sédatifs à un troisième.

Les flics ont déclaré qu’ils l’avaient fait pour leur « propre amusement » et pour « mener une vie facile ».

Les deux hommes ont été avertis qu’ils risquaient la prison.

C’est particulièrement consternant car leur comportement est à l’opposé absolu de ce que l’on pourrait attendre de la part des personnes attentionnées qui font habituellement ce travail.

Ils ont laissé tomber leurs patients, leurs collègues, leur hôpital et leur profession.

Honte à eux.

Le plan est une cause floue

Tandis que le Premier ministre parlait de donner davantage de cours de mathématiques aux enfants, la dernière idée du parti travailliste est de demander aux enseignants du primaire en Angleterre, déjà surchargés de travail, de superviser le brossage des dents dans les écoles.

Dans le cadre de sa politique visant à lutter contre la carie dentaire, le projet de Sir Keir Starmer – qui devrait coûter 111 millions de livres sterling par an – signifierait que les enseignants des zones où la santé bucco-dentaire est mauvaise devraient surveiller les enfants âgés de trois à cinq ans pendant qu’ils nettoient leurs rongeurs.

Quelle perte de temps précieux pour les enseignants.

Ce ne sont pas les nounous des enfants. Ce sont leurs éducateurs.

Comme le dit succinctement Paul Whiteman, secrétaire général de l’Association nationale des directeurs d’école : « Nous avons besoin d’une plus grande ambition à court, moyen et long terme ».

Amener les enfants à se brosser les dents est l’affaire des parents et non des enseignants.

Si, après 13 ans d’absence du pouvoir, telle est la grande idée du Labour, que Dieu nous vienne en aide.

SI quelqu’un surgit derrière vous de manière inattendue, met ses mains autour de votre taille et vous attrape, votre réaction naturelle pourrait être de s’en prendre.

Eh bien, le mien le serait de toute façon.

Kate a rencontré des joueurs lors d’une journée d’inclusion de la Rugby League à Hull Crédit : Getty

Mais pas notre princesse Kate.

Cette semaine, c’est exactement ce qu’un jeune garçon a fait et a commencé à chatouiller le royal lors d’une journée d’inclusion de la Rugby League à Hull.

Kate l’a pris à la légère et s’est retournée pour serrer la main de la jeune joueuse enthousiaste, à gauche, qui avait enfreint toutes sortes de protocoles royaux, avec un large sourire sur le visage.

Quel plaisir elle est de gérer la situation avec classe.

Kate, tu fais honneur à la famille royale et au pays.

Hourra pour le girl power

EN GRANDISSANT dans les années 1980, les femmes qui réussissaient dans le football et les affaires étaient rares, il n’y avait donc pas beaucoup de modèles à suivre.

Le mien était donc Alexis Colby de Dynasty, une puissance en matière de dressage qui obtenait toujours ce qu’elle voulait.

Joan Collins dans le rôle d’Alexis Colby dans Dynasty Crédit : Alay

Mais bien sûr, elle était un personnage plutôt qu’une véritable affaire. À l’époque, par nécessité, j’ai creusé mon propre sillon.

En tant que femme vivant dans un monde traditionnellement « masculin », j’ai été confrontée à beaucoup de misogynie et de sexisme qui seraient choquants selon les normes d’aujourd’hui.

Je ne peux m’empêcher de penser à quel point mon chemin aurait pu être plus facile s’il avait été éclairé par d’autres femmes, tout comme moi, qui ont été des pionnières.

J’aime donc beaucoup la nouvelle campagne de l’association caritative Inspiring Girls, lancée par l’avocate en commerce international Miriam Gonzalez Durantez, qui vise à inspirer la prochaine génération de filles.

Leur campagne #ThisLittleGirlIsMe coïncide mercredi avec la Journée internationale de la petite fille.

Il invite les femmes des quatre coins du globe à poster une photo d’elles-mêmes plus jeunes, puis à partager les conseils qu’elles se seraient données, dans le but d’inspirer la prochaine génération.

À une époque où nos vies sont encore malheureusement assombries par la misogynie et le sexisme, cette campagne est un brillant rappel aux petites filles du monde entier que si elles suivent leur cœur et leurs rêves, tout est possible.

Aucune épaulette requise.

Suivez la ligne, Kev

DIFFICILE de résister à un regard au ciel en réponse à Kevin Keegan disant qu’il n’aime pas que les « footballeuses » parlent de football masculin.

« Je n’aime pas écouter les dames parler de l’équipe masculine d’Angleterre lors du match parce que je ne pense pas que ce soit la même expérience. Cela me pose un problème », aurait-il déclaré.

Kevin, juste un petit avertissement et un mot pour les sages.

Si vous devez utiliser le mot « dame » devant une description de poste, c’est un indice que vous êtes un peu sexiste.