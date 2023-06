La policière raciste Samantha Simpson qui a envoyé des messages WhatsApp ignobles est renvoyée pour faute grave

Une star du WPC et de la ligue de rugby a été limogée après avoir envoyé des messages racistes sur WhatsApp à propos de « pervy p ***s ».

Samantha Simpson a été licenciée par la police de Merseyside pour avoir enfreint les normes de comportement professionnel.

La flic Samantha Simpson a été limogée après la révélation de messages racistes honteux sur WhatsApp 1 crédit

La star des Warrington Wolves a été licenciée pour avoir enfreint les normes professionnelles 1 crédit

Simpson, qui joue au rugby pour les Warrington Wolves, a envoyé des messages à son petit ami alors qu’elle était en service pour discuter du personnel d’une station-service.

Elle a envoyé un message sur What’s Ap le 8 juillet 2019 : « Je ne partirai pas, j’ai juste de la paperasse à faire, je vais en fait aller dans un magasin de téléphonie en ville, je ne vais pas dans ces garages parce qu’ils ont des P *** pervers bizarres en eux, comme si je n’y étais jamais allé xxxx.

L’audience a révélé que Simpson avait enfreint les règles de conduite de la police à plusieurs reprises entre juillet 2019 et janvier 2022.

La plupart des violations ont pris la forme d’un message WhatsApp, où Simpson a utilisé à plusieurs reprises l’insulte raciale « P *** ».

Le 22 décembre 2021, Simpson envoyait un message à son ex sur l’achat de vêtements et de bottes. Elle a commenté qu’on lui avait donné la mauvaise paire de bottes, message: ‘Omfg ils m’ont donné les mauvaises bottes Ben, non, le f **** P *** c ****, n’a pas coché la case a-t-il.’

Onze autres occasions où Simpson a utilisé le mot «P ***» ont également été identifiées et détaillées lors de l’audience.

L’ancienne constable faisait partie de la police du Merseyside depuis juillet 2017, au cours de laquelle elle a prêté serment d’accorder un respect égal à tous.

L’audience a conclu que le langage utilisé par Simpson dans les messages contredit son serment et montre un « manque total de respect pour tous les membres » de la communauté.

Présidée par le chef de la police Kennedy, l’audience d’inconduite accélérée s’est tenue au siège de la police de Merseyside le 6 juin.

Au cours de l’audience, il a été dit : « Je suis d’avis qu’un officier qui est prêt à utiliser cette langue n’a pas sa place dans la police et cela saperait absolument et à juste titre la confiance dans la police de Merseyside, s’ils devaient rester dans Police du Merseyside.

Simpson n’a pas assisté à l’audience.