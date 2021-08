La police zurichoise retire 200 militants du climat qui bloquent des banques à cause du financement des combustibles fossiles (VIDEOS)

Lundi matin, la police a été déployée sur la place Paradeplatz dans le centre financier suisse de Zurich alors que les banquiers du Credit Suisse et d’UBS ont trouvé l’entrée de leurs bureaux bloquée par des manifestants pour le climat. Les médias locaux suggèrent que jusqu’à 200 militants ont été impliqués dans les manifestations.

Des manifestants chantant et chantant ont été emmenés par la police après avoir refusé de se disperser. Une présence policière importante a été observée sur la place du centre-ville.

Als nächstes, so kündigt die Polizei an, werde der Eingang der UBS geräumt. pic.twitter.com/qaEN62OmG9 — tsueri_ch (@Tsueri_ch) 2 août 2021

Les médias locaux affirment que les militants sont arrivés vers 6h00 heure locale (4h00 GMT) et établissent leur campement à l’entrée des principaux bureaux bancaires. Une bannière lue « Briser les pouvoirs des banques et des entreprises » tandis qu’un autre a appelé les groupes à abandonner leurs engagements envers l’industrie pétrolière et gazière.

Zugang zu Credit Suisse et UBS beim Paradeplatz gesperrt. #RiseUpForChange blockiert Grossbanken. pic.twitter.com/tLZxoZP0VQ — tsueri_ch (@Tsueri_ch) 2 août 2021

++BREAKING++ Le mouvement suisse pour la justice climatique occupe le siège du Credit Suisse et une succursale de l’UBS. Le #RiseUpforChange le mouvement exige des flux financiers transparents et pas d’argent pour les combustibles fossiles. #EndFossilFuelspic.twitter.com/iEVKDBE4rL — Klimastreik Schweiz 🔥 #RiseUpForChange (@klimastreik) 2 août 2021

Dans des déclarations partagées en ligne et sur les réseaux sociaux, le mouvement suisse pour la justice climatique appelé aux banques de s’abstenir de financer les industries des combustibles fossiles. «Jusqu’à présent, le Credit Suisse et UBS ont fait tout sauf réagir de manière adéquate à la crise climatique.» Frida Kohlmann, porte-parole du groupe Rise Up for Change, a déclaré dans un communiqué.

La semaine dernière, des militants se sont tenus devant le siège du Credit Suisse en se faisant passer pour le personnel de la banque et ont informé les gens que l’institution avait cessé de financer les combustibles fossiles. La Suisse a connu sa juste part d’activisme climatique ces dernières années, les experts affirmant que le climat du pays se réchauffe deux fois plus que la moyenne mondiale.

