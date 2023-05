La police vérifie Ja Morant des Grizzlies après des publications cryptées sur les réseaux sociaux: « Il va bien »

Des députés du bureau du shérif du comté de Shelby (Tenn.) ont vérifié la star des Grizzlies Ja Morant à sa résidence mercredi matin après que Morant a publié une série de messages ambigus sur son histoire Instagram, a confirmé un porte-parole du bureau du shérif du comté de Shelby à L’Athlétisme. Voici ce que vous devez savoir :

« Il va bien », a écrit le porte-parole du bureau, John Morris, dans un e-mail. « Il nous a informés qu’il faisait une pause dans les réseaux sociaux. »

TMZ avait précédemment rapporté que la police avait effectué un «contrôle de bien-être» sur Morant, mais Morris a déclaré que le langage n’était pas exact.

Les publications, qui n’apparaissaient pas sur l’histoire Instagram de Morant mercredi après-midi, montraient une série de photos avec du texte qui disait: «Je t’aime ma», «Je t’aime, papa», «Tu es la plus grande petite fille qui t’aime», et se terminait avec un post qui disait « Bye ».

Morant, 23 ans, a été suspendu plus tôt ce mois-ci de toutes les activités de l’équipe après avoir été vu en train de montrer ce qui semblait être une arme à feu dans un clip Instagram Live largement diffusé sur Twitter. Ce clip est venu deux mois après avoir été suspendu par la ligue pour avoir montré une arme à feu dans une vidéo Instagram filmée dans une boîte de nuit de la région de Denver.

Passé

Morant a déclaré dans un communiqué la semaine dernière après sa dernière suspension qu’il savait qu’il avait « déçu beaucoup de gens qui l’ont soutenu ».

Il a ajouté: « C’est un voyage et je reconnais qu’il y a encore du travail à faire. Mes paroles ne signifient peut-être pas grand-chose pour le moment, mais j’assume l’entière responsabilité de mes actes. Je m’engage à continuer à travailler sur moi-même.

Dans la dernière vidéo pour laquelle il a été suspendu, Morant est vu sur le siège passager d’une voiture qu’une autre personne conduit. Alors que la caméra se dirige vers lui, Morant semble tenir brièvement un objet qui ressemble à une arme à feu.

Morant a rencontré le commissaire de la NBA Adam Silver et d’autres dirigeants de la ligue dans les bureaux de la NBA à New York en mars pour discuter de sa conduite.

S’exprimant sur ESPN avant la loterie du repêchage de la NBA de mardi dernier, Silver a confirmé que la ligue était en train d’enquêter sur la dernière vidéo et qu’il « présumait le pire ».

« Nous avons d’abord parlé directement des conséquences, avant d’en arriver à une prochaine, le potentiel d’avoir fait quelque chose de mal », a déclaré Silver à la question de Malika Andrews d’ESPN sur ce qui avait été dit à Morant lors de leur première réunion concernant la sévérité d’une punition pour une répétition. infraction. «Nous étions très concentrés sur l’inconduite qui était devant nous à l’époque. Et franchement, la majeure partie de notre conversation a porté sur la gravité incroyable du premier incident, celui d’avoir brandi une arme à feu sur les réseaux sociaux.

«Les conséquences là-bas, une suspension de huit matchs, étaient assez graves et quelque chose qu’il – du moins pour moi – semblait prendre incroyablement au sérieux à cette époque. Je veux dire que nous avons longuement parlé, non seulement des conséquences que cela pourrait avoir sur sa carrière, mais aussi des problèmes de sécurité qui l’entourent. Aurait pu blesser, mutiler, se tuer, quelqu’un d’autre avec un acte comme ça. Et aussi la reconnaissance qu’il est une star, qu’il a un public incroyablement énorme, et que ma préoccupation – et je pensais qu’il la partageait avec moi – que des millions, sinon des dizaines de millions, des enfants dans le monde le verraient comme ayant fait quelque chose qui célébrait en quelque sorte, cet acte d’utiliser une arme à feu de cette manière. Donc, j’ai au moins eu le sentiment qu’il prenait cela incroyablement au sérieux.

« Honnêtement, j’ai été choqué quand j’ai vu ce week-end – cette vidéo », a poursuivi Silver dans l’interview. « Maintenant, nous sommes en train d’enquêter et nous allons déterminer exactement ce qui s’est passé du mieux que nous pouvons. Encore une fois, la vidéo est un peu granuleuse et tout ça mais je suppose le pire. Mais nous découvrirons exactement ce qui s’est passé là-bas.

Nike a retiré la dernière édition du Ja 1, le coloris « Hunger », de son site Web ce mois-ci après la dernière suspension de Morant. Morant a signé un contrat pluriannuel avec Nike en 2019.

Incidents passés de Morant

Morant a purgé une suspension de huit matchs prononcée le 15 mars pour « conduite préjudiciable à la ligue » après que la NBA a enquêté sur un précédent clip Instagram Live de Morant montrant une arme à feu dans une boîte de nuit de la région de Denver après la défaite de Memphis contre les Nuggets le 3 mars. Dans ce cas, la ligue a déclaré qu’elle « n’a pas conclu que l’arme en question appartenait à Morant, avait été apportée par lui dans la boîte de nuit ou avait été exposée par lui au-delà d’une brève période ».

La NBA a découvert que Morant ne possédait pas cette arme lors d’un voyage avec les Grizzlies ou dans des installations de la NBA. En plus de l’enquête de la NBA, les autorités du Colorado n’ont pas trouvé de « cause suffisante » pour accuser Morant d’un crime, selon la ligue.

Les Grizzlies ont immédiatement annoncé que Morant raterait au moins les deux prochains matchs après l’incident de mars. Morant s’est excusé auprès de sa « famille, ses coéquipiers, ses entraîneurs, ses fans, ses partenaires, la ville de Memphis et toute l’organisation des Grizzlies pour vous avoir laissé tomber » dans un communiqué à l’époque, et a déclaré qu’il « prendrait du temps pour obtenir de l’aide et travailler ». sur l’apprentissage de meilleures méthodes pour gérer le stress et mon bien-être général.

L’athlétisme a rapporté plus tard que Morant suivait des conseils dans un cadre semblable à une retraite en Floride et communiquait avec ses coéquipiers par SMS et vidéo après avoir quitté le club. Il est revenu de sa suspension de huit matchs en sortant du banc lors de la victoire des Grizzlies contre les Rockets le 22 mars, marquant 17 points avec cinq passes et quatre rebonds en 24 minutes.

Dans une interview avec Jalen Rose d’ESPN après la réunion de mars avec Silver, Morant a déclaré qu’il pensait que « dans le passé, nous ne savions pas ce qui était en jeu ».

« Je réalise ce que j’ai à perdre, et pour nous en tant que groupe, ce que nous devons perdre », a déclaré Morant dans l’interview. « C’est à peu près juste qu’être plus responsable, plus intelligent et rester à l’écart de toutes les mauvaises décisions. » Morant a qualifié la réunion de mars avec Silver de « discussion ouverte », ajoutant: « Évidemment, il a dit des choses pour lesquelles je dois être meilleur, mais plus simplement pour me montrer son soutien. » Morant a également déclaré que l’arme dans la vidéo de mars n’était pas la sienne, mais n’a pas précisé comment il l’avait obtenue. « Ce n’est pas qui je suis », a déclaré Morant. « Je ne tolère ni cela ni aucun type de violence, mais j’assume l’entière responsabilité de mes actes. J’ai fait une grave erreur. Je peux voir l’image que je me suis peinte avec mes erreurs récentes. Mais à l’avenir, je vais montrer à tout le monde qui est vraiment Ja, ce que je suis et changer ce récit que tout le monde a. Il a ajouté que pendant qu’il était en conseil en Floride, il avait appris « comment être à peu près là pour moi-même et apprendre différentes façons de gérer le stress de manière positive ». « J’ai également mis mon équipe dans une position difficile, car je ne peux pas être là-bas pour les décisions que j’ai prises », a déclaré Morant. « Je regrette tout ça. J’ai hâte d’être de retour sur le sol maintenant, sachant quelle est ma punition. J’accepte cela, et j’ai l’impression de mériter cette punition pour mes erreurs et ce que j’ai fait. Mais quand je reviendrai là-bas, je serai prêt à partir et prêt à pousser pour un anneau. Morant a également fait l’objet d’un rapport du Washington Post en mars détaillant un série d’incidents hors cour datant de l’été derniernotamment que le chef de la sécurité d’un centre commercial de Memphis a déposé un rapport de police alléguant que Morant l’avait « menacé » lors d’une altercation. Il a fait l’objet d’une controverse plus tôt dans l’année alors que la NBA enquêtait sur un incident au cours duquel ses connaissances auraient affronté de manière agressive des membres du groupe itinérant des Pacers près du bus de l’équipe dans la zone de chargement du FedExForum après un match le 29 janvier à Memphis. L’athlétisme a rapporté en février que quelqu’un dans un SUV lent – ​​dans lequel Morant roulait – a dirigé un laser rouge sur les membres du groupe de voyage des Pacers près du bus de l’équipe. Les deux membres du parti qui ont parlé à L’athlétisme car ce rapport a déclaré qu’ils n’avaient pas vu qui avait fait briller le laser du SUV. Ils ne savaient pas non plus si le laser était attaché à une arme à feu, mais ils pensaient que c’était le cas. Un agent de sécurité des Pacers dans la zone de chargement à l’époque a fait remarquer: « C’est à 100% une arme à feu. » La NBA a enquêté sur l’incident au FedEx Forum et a déclaré L’athlétisme « nous ne pouvions pas corroborer qu’un individu en ait menacé d’autres avec une arme. » La carrière de Morant Morant et les Grizzlies ont convenu d’une prolongation maximale de 193 millions de dollars pour les recrues désignées sur cinq ans en 2022, d’une valeur maximale de 231 millions de dollars avec des incitations, a précédemment rapporté ESPN. Morant, la recrue de l’année 2020 de la NBA, a remporté deux nominations consécutives aux étoiles en 2022 et 2023, avec une moyenne de 26,2 points par match pour aller avec un sommet en carrière de 8,1 passes décisives et 5,9 rebonds par match en 2022-23. En séries éliminatoires cette année, Morant a récolté en moyenne 24,6 points par match en cinq matchs alors que les Grizzlies sont tombés face aux Lakers en six matchs au premier tour. Morant était une sélection All-NBA de la deuxième équipe et a été élu joueur le plus amélioré de la NBA en 2022, en plus de participer au All-Star Game. Lecture obligatoire

(Photo : Winslow Townson / États-Unis aujourd’hui)