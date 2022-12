La police va révéler l’identité du “Boy in the Box” tué par Philly

Près de 66 ans après la découverte du corps battu d’un jeune garçon fourré dans une boîte en carton, la police de Philadelphie s’apprête à révéler l’identité de la victime dans l’affaire froide la plus notoire de la ville.

La police affirme que le travail de détective et l’analyse de l’ADN les ont aidés à apprendre le nom d’un jeune qui était connu par des générations de Philadelphiens sous le nom de “Boy in the Box”. Les autorités doivent publier le nom de la victime jeudi.

L’affaire est le plus ancien homicide non résolu de Philadelphie.

Le corps nu et gravement meurtri de l’enfant a été retrouvé le 25 février 1957 dans une zone boisée du quartier Fox Chase de Philadelphie. Le garçon, qui aurait entre 4 et 6 ans, avait été enveloppé dans une couverture et placé dans une grande boîte de berceau JCPenney. La police dit qu’il souffrait de malnutrition. Il avait été battu à mort.

La photo du garçon a été mise sur une affiche et collée dans toute la ville alors que la police s’efforçait de l’identifier et d’attraper son assassin.

Les détectives ont poursuivi et rejeté des milliers de pistes – qu’il était un réfugié hongrois, un garçon qui avait été kidnappé devant un supermarché de Long Island en 1955, une variété d’autres enfants disparus. Ils ont enquêté sur une paire d’ouvriers itinérants du carnaval et sur une famille qui exploitait un foyer d’accueil à proximité, mais les ont écartés comme suspects.

Une femme de l’Ohio a affirmé que sa mère avait acheté le garçon à ses parents biologiques en 1954, l’avait gardé dans le sous-sol de leur maison de banlieue de Philadelphie et l’avait tué dans un accès de rage. Les autorités l’ont trouvée crédible mais n’ont pas pu corroborer son histoire – une autre impasse.

Pendant tout ce temps, l’identité manquante du garçon a rongé les policiers, dont des générations ont repris l’affaire.

La commissaire de police Danielle Outlaw, ainsi que d’autres responsables de l’application des lois, ainsi qu’un généalogiste génétique et le co-fondateur d’un groupe de détectives professionnels, appelé Vidocq Society, qui a repris l’affaire Boy in the Box un quart -il y a un siècle.

Michael Rubinkam, Associated Press