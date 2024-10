La police va enquêter sur Minhwan de FT Island pour sollicitation à la prostitution

Suite aux propos tenus par son ex-femme Yulhee dans sa dernière vidéo YouTube, Choi Minhwan, membre de FT Island, fait l’objet d’une enquête policière pour sollicitation présumée à la prostitution.

Auparavant, dans sa vidéo YouTube publiée le 24 octobre KST, Yulhee avait révélé que la raison ultime pour laquelle elle avait choisi de divorcer de Minhwan était ses visites régulières dans « un établissement pour adultes ». Elle a également exposé un enregistrement d’une conversation téléphonique entre Minhwan et un homme de sa connaissance, au cours de laquelle Minhwan a été entendu dire : « Pouvez-vous nous faire une réservation [for a hostess bar]? » et « Ils disent qu’il n’y a pas de filles là-bas. »

D’après la vidéo YouTube de Yulhee, Choi Minhwan fait désormais face à des allégations de sollicitation de prostitution, une violation des lois sud-coréennes contre la prostitution. Il a été rapporté que le cas de Choi Minhwan a été confié au commissariat de police de Séoul Gangnam, qui commencera bientôt à enquêter sur l’affaire.

Selon la loi 21 des lois contre la prostitution, les personnes qui sollicitent la prostitution encourent jusqu’à un an de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de KRW.

Pendant ce temps, l’agence de Choi Minhwan n’a pas encore publié de déclaration concernant les derniers développements.

