La police française a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser un rassemblement interdit de soutien au peuple palestinien à Paris jeudi soir, alors que le président Emmanuel Macron a exhorté les Français à rester unis face aux craintes d’un débordement du conflit Israël-Hamas en France, où se trouve le Hamas. Les plus grandes communautés juives et musulmanes d’Europe.

Dans un discours télévisé jeudi aux heures de grande écoute, Macron a appelé le peuple français à rester uni après l’attaque du Hamas contre Israël samedi, qui a tué 13 ressortissants français.

“N’ajoutons pas, par illusion ou calcul, les divisions nationales aux divisions internationales, et ne cédons à aucune forme de haine”, a déclaré Macron, ajoutant que le nombre de Français tués lors de l’incursion du Hamas en Israël s’élevait à 13.

Dix-sept ressortissants français, dont quatre enfants, ont été portés disparus depuis l’attaque.







Macron a promis de faire « tout » pour obtenir la libération des otages captifs du Hamas. “Je parle aux familles ce soir et je veux leur dire que la France fait tout ce qui est en son pouvoir, avec les autorités israéliennes et nos partenaires, pour les ramener chez eux sains et saufs car la France n’abandonne jamais ses enfants”, a-t-il déclaré.

Le Hamas est une organisation terroriste qui veut la mort du peuple israélien, a déclaré Macron, ajoutant que la seule façon de résoudre la crise actuelle au Moyen-Orient était de fournir des garanties de sécurité à Israël ainsi que la création d’un État de Palestine.

Le discours de Macron intervient dans un contexte de montée des attaques antisémites à travers la France depuis l’incursion du Hamas en Israël samedi.

Répondant aux craintes d’une propagation du conflit au Moyen-Orient, Macron s’est engagé à protéger tous les citoyens sur le sol français. “Notre premier devoir est de garantir la sécurité de tous nos citoyens sur notre territoire et d’empêcher toute action, toute parole qui pourrait les stigmatiser”, a-t-il déclaré. “Je sais que beaucoup d’entre vous ont peur, et ce soir je tiens à le répéter : la République sera là pour vous protéger.”

La France compte les plus grandes populations musulmanes et juives d’Europe et le conflit israélo-palestinien a par le passé contribué aux tensions entre les deux.

La police utilise des gaz lacrymogènes lors d’un rassemblement pro-palestinien

Peu avant le discours de Macron, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé l’interdiction des manifestations pro-palestiniennes, estimant qu’elles étaient “susceptibles de générer des troubles à l’ordre public”.

Malgré l’interdiction, plusieurs centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés jeudi soir dans le centre de Paris en groupes distincts. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour tenter de les empêcher de fusionner.

Les manifestants scandaient « Israël meurtrier » et « Macron complice ».

Des manifestants lancent une grenade lacrymogène lors d’un rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien à Gaza, à Paris, le 12 octobre 2023. © Thibault Camus, AP

Les actes antisémites se sont multipliés en France depuis que le Hamas a attaqué samedi des villes israéliennes, tuant plus de 1 300 personnes, a indiqué le Hamas.

Israël a répondu en lançant la campagne de bombardement la plus puissante sur Gaza, dirigée par le Hamas, depuis les 75 ans d’histoire du conflit israélo-palestinien, tuant plus de 1 200 personnes et détruisant des quartiers entiers.

Darmanin a déclaré que la France avait connu une augmentation de la haine en ligne, mais aussi des menaces plus directes.

“Depuis samedi et les massacres terroristes en Israël, il y a eu plus d’une centaine d’actes antisémites, principalement des tags et des croix gammées”, a déclaré Darmanin à la radio France Inter, “mais aussi des insultes… et des personnes arrêtées avec un couteau à l’entrée d’une école”. ou une synagogue… et un drone survolant un lieu de culte juif.”

Vingt-quatre personnes ont été arrêtées. Le gouvernement a affecté 10 000 policiers pour protéger quelque 500 sites.

Darmanin a déclaré que les services de renseignement n’ont vu aucune menace terroriste spécifique contre la communauté juive de France, mais que ces menaces pourraient provenir d’individus plutôt que de groupes organisés.

“La cause palestinienne est tout à fait respectable, la France a toujours considéré qu’il fallait deux Etats, un israélien et un palestinien… mais si c’est une démonstration de soutien au Hamas… c’est non”, a-t-il déclaré.

