Des escarmouches ont éclaté à Jérusalem entre la police et les juifs ultra-orthodoxes pour protester contre les restrictions de Covid-19, créant des scènes chaotiques qui sont devenues monnaie courante dans la ville israélienne.

Des centaines d’hommes des quartiers Haredi se sont rassemblés mardi soir pour manifester contre les mesures de santé publique d’Israël, en particulier la fermeture d’écoles et de séminaires, connus sous le nom de yeshivas. L’événement a commencé pacifiquement, les manifestants écoutant les discours des dirigeants communautaires. La foule a été vue tenant des pancartes indiquant « arrêtez de persécuter la religion en Terre Sainte », et « Fermeture des instituts d’enseignement – nous poignardant au cœur, » a rapporté le Jerusalem Post.

Cependant, une fois le rassemblement terminé, les manifestants ont afflué dans une rue voisine et ont commencé à se bagarrer avec la police.

Des images de l’agence vidéo Ruptly de RT montrent des poubelles en feu dans les rues alors que la foule de juifs ultra-orthodoxes bloquait la circulation. Les pompiers ont été appelés sur les lieux pour éteindre les flammes.

Selon les médias locaux, les manifestants ont commencé à lancer des pierres et d’autres projectiles sur les officiers. Le personnel de sécurité israélien a finalement déployé des canons à eau, envoyant les manifestants en robe noire se mettre à l’abri. Au moins une personne a été détenue en lien avec les troubles.

Aussi sur rt.com REGARDER: Les juifs orthodoxes défient les protocoles de santé et se heurtent à la police israélienne lors des funérailles du rabbin décédé de Covid-19

Les communautés haredi ont été parmi les plus durement touchées par le coronavirus en Israël, mais leur opposition aux mesures de verrouillage semble n’avoir fait que croître en intensité. Les quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem et des villes voisines ont été secoués par des manifestations régulières contre les fermetures d’écoles et d’autres restrictions, les manifestations dégénérant généralement en violence. Récemment, plusieurs grandes funérailles haredi ont eu lieu pour des rabbins décédés du coronavirus en violation de la règle du pays limitant les rassemblements à 10 personnes. Certaines des funérailles auraient attiré plus de 10 000 personnes, avec des personnes en deuil inondant les rues de Jérusalem, ce qui a déclenché la condamnation de la police et des autorités sanitaires.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!