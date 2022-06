La police turque interrompt le défilé de la fierté LGBT à Istanbul et en arrête des dizaines

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dimanche, la police turque a interrompu un défilé de la fierté LGBT, arrêtant des dizaines de participants.

Des policiers auraient également tenté d’empêcher les journalistes d’enregistrer ou de prendre des photos de l’événement, qui s’est déroulé à Istanbul. Un photographe de l’Agence France Presse a été arrêté, selon le média.

Néanmoins, des photos de l’événement montrent la police aux prises avec les participants au rassemblement. On ne sait pas combien de personnes ont assisté à la MARCHE

Les autorités d’Istanbul ont interdit pendant 7 jours les manifestations publiques avant le défilé de la fierté.

“Nous avons obtenu des informations selon lesquelles, entre le 21 juin 2022 (mardi) et le 23 juin 2022 (jeudi), des rassemblements, des communiqués de presse, des marches, la distribution de tracts, etc. sont prévus dans le cadre de la 30e “Semaine de la fierté LGBTI+ d’Istanbul”. », ont déclaré les gouverneurs de la ville dans un communiqué. “Tous les événements sont interdits dans toutes les zones ouvertes et fermées pendant sept jours.”

Le comité de la semaine de la fierté LGBT d’Istanbul a publié une déclaration condamnant les responsables de la ville et affirmant qu’ils n’avaient pas le droit d’interdire l’événement la semaine dernière.

“Cette décision est illégale, et nous tenons à vous informer que nous utiliserons tous nos droits et ferons les objections nécessaires”, a écrit l’organisation, selon une traduction. “Nous tenons à remercier tout notre réseau d’avocats et de lieux qui nous ont soutenus. Nous n’abandonnerons pas, nous n’avons pas peur ! Nous poursuivrons nos événements dans des lieux sûrs et en ligne.”

L’organisation a déclaré que la marche était destinée à célébrer le 30e anniversaire du mouvement LGBT en Turquie.

Aucun blessé n’a été signalé après que la police a bloqué l’événement.