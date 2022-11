La police turque arrête un suspect après l’explosion d’une bombe mortelle à Istanbul

La police a arrêté un suspect soupçonné d’avoir posé la bombe qui a explosé sur une avenue piétonne animée d’Istanbul, a déclaré lundi le ministre turc de l’Intérieur, notant que les premières conclusions indiquent que des militants kurdes sont responsables de l’attaque meurtrière.

Six personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d’autres ont été blessées dans l’explosion de dimanche sur l’avenue Istiklal, une artère populaire bordée de boutiques et de restaurants qui mène à l’emblématique place Taksim.

“Il y a peu de temps, la personne qui a laissé la bombe a été arrêtée par nos équipes du département de police d’Istanbul”, a déclaré l’agence Anadolu citant le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu. Il n’a pas identifié le suspect, mais a déclaré que 21 autres personnes avaient également été arrêtées pour interrogatoire.

L’explosion de dimanche a été un rappel choquant de l’anxiété et des problèmes de sécurité qui ont harcelé la population turque pendant les années où de telles attaques étaient courantes. Le pays a été frappé par une série d’attentats à la bombe meurtriers entre 2015 et 2017, certains par le groupe État islamique, d’autres par des militants kurdes en quête d’autonomie ou d’indépendance.

“Ne vous inquiétez pas, nous les rembourserons”

Le ministre a déclaré que les preuves obtenues indiquaient le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et le groupe kurde syrien, le Parti de l’union démocratique, ou PYD, qui, selon la Turquie, est l’extension syrienne du groupe militant interdit. Il a dit que l’attaque serait vengée.

“Nous savons quel message ceux qui ont mené cette action veulent nous donner. Nous avons reçu ce message”, a déclaré Soylu. “Ne vous inquiétez pas, nous les rembourserons lourdement en retour.”

Soylu a également blâmé les États-Unis, affirmant qu’un message de condoléances de la Maison Blanche ressemblait à un “tueur étant le premier à se présenter sur une scène de crime”. La Turquie a été exaspérée par le soutien américain aux groupes kurdes syriens.

Les gens pleurent les victimes de l’explosion de lundi. (Yasin Akgul/AFP/Getty Images)

Il a déclaré que les forces de sécurité pensaient que les instructions pour l’attaque provenaient de Kobani, la ville à majorité kurde du nord de la Syrie qui borde la Turquie.

Dans son message de condoléances, la Maison Blanche a déclaré qu’elle condamnait fermement “l’acte de violence” à Istanbul, ajoutant : “Nous sommes aux côtés de notre allié de l’OTAN [Turkey] dans la lutte contre le terrorisme.”

La télévision turque a diffusé des images censées montrer la principale suspecte détenue dans une maison où elle se serait cachée. La femme est vue allongée face contre terre sur un tapis, menottée par derrière.

9 ans parmi les morts

Le suspect, vêtu d’un sweat à capuche violet et d’un pantalon noir, est ensuite vu escorté vers ce qui semble être un centre d’interrogatoire de la police.

La police fouillant la maison a également saisi de grandes quantités d’argent, des objets en or et une arme à feu, selon les images.

Soylu a déclaré que sur les 81 personnes hospitalisées, 50 ont obtenu leur congé. Cinq des blessés étaient en soins intensifs et deux d’entre eux étaient dans un état potentiellement mortel, a-t-il dit. Les six personnes tuées dans l’explosion appartenaient à trois familles et comprenaient un garçon de 15 ans et un garçon de neuf ans.

L’avenue Istiklal a été rouverte à la circulation des piétons à 6 heures du matin, heure locale, lundi, après que la police a terminé les inspections sur les lieux. Les gens ont commencé à déposer des œillets sur le site de l’explosion.

Mecid Bal, un propriétaire de kiosque de 63 ans, a déclaré que son fils avait été pris dans l’explosion et l’avait appelé de la scène.

“Papa, il y a des morts et des blessés gisant par terre. J’ai été écrasé quand je me suis levé” pour courir, a-t-il cité.

Emrah Aydinoglu, employé du restaurant, a déclaré qu’il parlait au téléphone lorsqu’il a entendu l’explosion.

“J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu des gens courir”, a déclaré le jeune homme de 22 ans. “Des gens étaient allongés par terre, déjà visibles du coin de la rue [I was in]. Ils essayaient d’appeler [for help], qu’il s’agisse d’une ambulance ou de la police. Tous criaient et pleuraient.”

Insurrection depuis 1984

Le PKK mène une insurrection en Turquie depuis 1984. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes depuis lors.

Ankara et Washington considèrent le PKK comme un groupe terroriste mais ils divergent sur la question des groupes kurdes syriens, qui ont combattu le groupe État islamique en Syrie.

Ces dernières années, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mené une vaste campagne de répression contre les militants ainsi que contre les législateurs et militants kurdes. Au milieu de la montée en flèche de l’inflation et d’autres problèmes économiques, la campagne antiterroriste d’Erdogan est un point de ralliement clé pour lui avant les élections présidentielles et législatives de l’année prochaine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse, Emine Erdogan, arrivent lundi pour assister au G20 sur l’île balnéaire indonésienne de Bali. (Firdia Lisnawati/AFP/Getty Images)

À la suite des attaques entre 2015 et 2017 qui ont fait plus de 500 morts parmi les civils et les membres du personnel de sécurité, la Turquie a lancé des opérations militaires transfrontalières en Syrie et dans le nord de l’Irak contre des militants kurdes, tout en réprimant également les politiciens, journalistes et militants kurdes chez eux.

“En près de six ans, nous n’avons pas connu d’incident terroriste grave comme celui que nous avons vécu hier soir à Istanbul. Nous avons honte devant notre nation à cet égard”, a déclaré Soylu.

Dimanche, le ministre de la Justice Bekir Bozdag a déclaré à la chaîne de télévision pro-gouvernementale A Haber que les enquêteurs se concentraient sur une femme qui s’est assise sur un banc près du lieu de l’explosion pendant environ 40 minutes. L’explosion a eu lieu quelques minutes après son départ.

Le chien de garde des médias turcs a imposé des restrictions sur les reportages sur l’explosion de dimanche – une décision qui interdit l’utilisation de vidéos et de photos en gros plan de l’explosion et de ses conséquences. Le Conseil suprême de la radio et de la télévision a imposé des interdictions similaires dans le passé, à la suite d’attaques et d’accidents.

L’accès à Twitter et à d’autres sites de médias sociaux a également été restreint dimanche.