Les manifestants se sont affrontés avec la police dans plusieurs villes tunisiennes dimanche dans le cadre d’une troisième journée consécutive de troubles une décennie après la révolution qui a renversé le président Zine El Abidine Ben Ali.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants à Kasserine, Siliana et dans d’autres villes, y compris dans la capitale, Tunis.

Les manifestants sont fâchés que ce pays d’Afrique du Nord soit au bord de la faillite et dispose de services publics médiocres.

Beaucoup sont déçus qu’à l’occasion du dixième anniversaire de la révolution qui a renversé l’autocrate Ben Ali, il y ait peu à montrer en termes d’amélioration sociale et économique.

Samedi, la police a fait irruption alors que des magasins et des banques étaient pillés et vandalisés, arrêtant « des dizaines » de jeunes, selon l’agence de presse officielle TAP.

Les manifestants ont bloqué les routes en brûlant des pneus et en lançant des pierres et d’autres objets sur la police et les entreprises, selon le ministère de l’Intérieur.

Les autorités ont déployé l’armée dans certaines régions pour protéger les propriétés privées et publiques, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Mohamed Zakri, lors d’un entretien avec la radio locale.