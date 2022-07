La police tue un homme avec Kalachnikov dans une ville française – médias – RT World News

Un homme armé a été abattu par un flic dans le centre de Grenoble après avoir prétendument visé l’officier

Un homme portant une Kalachnikov aurait été abattu par la police dans le centre-ville de Grenoble après avoir prétendument pointé son arme sur les policiers jeudi, ont révélé les médias locaux.

La police a été appelée sur les lieux par des informations faisant état de deux hommes conduisant un scooter, l’un portant une arme longue. Quand ils sont arrivés, l’homme armé aurait “a commencé à pointer son arme» dans leur direction. Les officiers – qui faisaient partie de la Brigade anti-criminalité – ont tiré deux fois, le touchant à la poitrine et le tuant tout en laissant apparemment le deuxième homme indemne.















Le conducteur du scooter portait apparemment un gilet pare-balles. Une source policière a déclaré à l’AFP que l’incident n’était pas lié au terrorisme, suggérant plutôt qu’il s’agissait d’une question de droit commun.

L’incident s’est produit vers 18 heures devant un bureau de poste sur la place d’Avril dans le centre-ville de Grenoble, selon les médias locaux.

L’ambiance sur les lieux était dite tendue, la famille de la victime de 24 ans étant arrivée. Ils seraient originaires de Turquie et auraient rompu les liens avec lui après son arrestation et sa peine pour vol qualifié. De nombreux policiers étaient sur les lieux pour tenir à distance les riverains et autres badauds.