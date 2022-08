La police tue 13 personnes dans le centre-nord du Mexique après le meurtre d’un agent

MEXICO CITY (Reuters) – La police d’État du centre-nord du Mexique a tué 13 membres présumés de gangs lors d’une fusillade le jour même où elle a capturé quatre personnes enterrant l’un de ses officiers et un parent, ont annoncé vendredi les autorités.

Parmi les victimes figuraient 10 hommes et trois femmes. Les autorités n’ont signalé aucun blessé à la police d’État.

Le bureau du procureur de l’État de San Luis Potosi a déclaré que des armes, du matériel tactique et des véhicules avaient été saisis. L’opération de jeudi était le résultat de renseignements recueillis après que la police a arrêté quatre personnes alors qu’elles enterraient un membre de la police d’État et un parent plus tôt jeudi, a indiqué le bureau.