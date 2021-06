La police trouve un suspect dans une cabane dans les arbres en Géorgie

DAYTONA BEACH, Floride – La police a arrêté samedi l’homme soupçonné d’avoir tiré dans la tête d’un policier de Daytona Beach plus tôt cette semaine, laissant l’officier dans un état critique et lançant une chasse à l’homme de plusieurs jours.

Le chef de la police Jakari Young a déclaré lors d’une conférence de presse samedi matin que le suspect, identifié comme étant Othal Wallace, 29 ans, avait été capturé alors qu’il se cachait dans une cabane dans les arbres du comté de Dekalb, en Géorgie, à l’est d’Atlanta.

Wallace a été retrouvé dans une zone boisée isolée avec plusieurs armes, munitions et gilets pare-balles.

La propriété où Wallace a été retrouvé est affiliée au groupe pro-armes connu sous le nom de NFAC, une organisation connue pour manifester contre la suprématie blanche et la violence policière, a déclaré Young.

Young a déclaré que Wallace était détenu en Géorgie samedi matin, mais serait renvoyé dans le comté de Volusia, en Floride, et inculpé de tentative de meurtre au premier degré d’un agent des forces de l’ordre.

Young a crédité la surveillance et la technologie pour les avoir conduits à Wallace. Alors que la récompense pour les informations menant à la capture de Wallace a été augmentée vendredi à 200 000 $, Young a déclaré que personne ne s’était qualifié pour la récompense.

Pendant ce temps, l’officier blessé, Jason Raynor, 26 ans, poursuit sa convalescence. Young a déclaré qu’il y avait « des signes très positifs d’amélioration » dans les conditions de Raynor.

Raynor était sorti de chirurgie jeudi, selon un communiqué du département de police de Daytona Beach.

« L’opération a été assez réussie », a déclaré Young jeudi lors d’une conférence de presse. « Il a encore un long chemin à parcourir.

Raynor « se bat pour sa vie », a déclaré Young, qui l’a décrit plus tard comme un homme résilient avec « un cœur d’or ».

«Je peux vous dire que s’il s’en sort, ce flic ferait tout ce qui est en son pouvoir pour reprendre ses fonctions, et il continuera à servir cette communauté sans une once de méchanceté ou de haine dans son cœur pour ce qui lui est arrivé parce que c’est juste le type de personne qu’il est », a déclaré Young.

Raynor a servi avec le service de police de Port Orange pendant trois ans avant de rejoindre le service de police de Daytona Beach en février 2019, ont déclaré des responsables.

Young a dit qu’il avait réveillé la famille de Raynor pour leur parler de l’arrestation.

« Comme vous pouvez l’imaginer, il y a eu un énorme soupir de soulagement », a déclaré Young. « Et j’espère qu’ils pourront enfin dormir quelques heures. Maintenant, ils peuvent se concentrer uniquement sur l’officier Raynor et son rétablissement. »

Une page GoFundMe pour soutenir Raynor, créée vendredi, a collecté plus de 50 000 $ auprès de plus de 700 donateurs au cours des premières heures. Le samedi matin, plus de 170 000 $ avaient été amassés.

« Ce héros a un long chemin devant lui », a déclaré la page GoFundMe.

Raynor menait une « patrouille proactive » juste avant 21 heures mercredi, a déclaré Young. L’officier avait indiqué par radio qu’il enquêtait sur un incident suspect, selon un tweet du service de police.

« À son arrivée, il a contacté un lâche (…) et alors qu’il l’escortait hors de la voiture, à un moment donné, le suspect s’est retourné et a tiré une fois dans la tête de mon officier », a déclaré Young.

Vidéo du tournage publié par le service de police de Daytona Beach montre un officier s’approcher d’un véhicule, demandant à l’homme à l’intérieur s’il habite dans la région.

L’homme sort et demande : « Que se passe-t-il ? alors que l’officier lui ordonne de se rasseoir. L’homme demande à l’officier de reculer avant que les images ne tremblent et qu’un coup de feu ne se fasse entendre.

Plusieurs minutes se sont écoulées et l’agent n’a pas répondu aux autres agents l’appelant à la radio. Lorsque les policiers sont arrivés, ils l’ont trouvé allongé sur le sol souffrant d’une blessure par balle, selon un communiqué de la police. Il a été emmené à l’hôpital.

Le suspect a fui les lieux après la fusillade, a déclaré la police dans un tweet, demandant au public d’être à l’affût d’un Honda HRV 2016 gris avec une étiquette californienne.

Une perquisition dans un appartement voisin, où la police pensait que le suspect se trouvait, a révélé une cache d’armes, dont au moins trois gilets balistiques, plusieurs chargeurs de grande capacité, un fusil et une arme de poing semi-automatique, a déclaré Young.

Bien que le suspect ait purgé une peine de prison, il n’a été envoyé dans aucune prison de Floride, selon les archives en ligne. Le casier judiciaire de Wallace comprend des incidents antérieurs de coups et blessures domestiques et un incident au cours duquel il a été accusé d’avoir brandi une arme à feu pour menacer une femme.

Plus de 500 agents de diverses agences ont répondu pour aider à trouver Wallace, a déclaré Young.

« Je suis reconnaissant envers toutes les agences qui ont répondu ici ce soir pour nous aider parce qu’elles se sont engagées à rester ici jusqu’à ce que nous ayons ce lâche en détention », a déclaré Young.

Contributeur : Edward Segarra, USA TODAY ; The Associated Press