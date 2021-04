AUSTIN – L’ancien adjoint du shérif soupçonné d’avoir tué trois personnes lors d’une fusillade à proximité d’un complexe d’appartements dans le nord-ouest d’Austin a été placé en garde à vue lundi sans incident, a annoncé la police.

La police a déclaré que Stephen Nicholas Broderick, 41 ans, avait été capturé le long d’une autoroute dans le manoir voisin. La police a déclaré que les autorités avaient reçu deux appels au 911 vers 7h30 du matin à propos d’un homme marchant le long de la route. Les officiers du manoir et les députés de Travis Broderick, qui était armé, sont placés en garde à vue, a déclaré la police du Manor.

Les détails de la fusillade de dimanche étaient rares, mais le chef intérimaire de la police d’Austin, Joe Chacon, a qualifié l’incident de «violence domestique». Broderick avait été libéré sous caution pour des accusations d’agression sexuelle sur un enfant. Cette caution a été révoquée dimanche.

«Les victimes étaient toutes connues de ce suspect», a déclaré Chacon avant que Broderick ne soit retrouvé. «À ce stade, nous ne pensons pas que cet individu cible des personnes au hasard pour tirer. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas dangereux. «

Voici ce que nous savons de la fusillade et du suspect:

Tournage signalé juste avant midi dimanche

La police a répondu à un appel 911 d’une adresse près de Arboretum Oaks Apartments et d’un quartier commerçant haut de gamme. Les agents ont trouvé trois victimes par balle et une équipe médicale d’urgence a tenté la RCR avant de les déclarer morts.

L’incident a été initialement signalé comme une situation de tireur actif, ce qui a incité le FBI à participer à l’enquête. Les autorités ont déclaré plus tard que la fusillade semblait provenir d’une situation intérieure. Les autorités ont exhorté les gens à éviter la zone pendant qu’ils recherchaient Broderick. Les voisins ont été invités à s’abriter sur place pendant des heures et les gens n’ont pas été autorisés à entrer dans la zone.

Adjoint de l’ex-shérif recherché dans la fusillade mortelle de 3 près d’Austin, Texas, centre commercial

Ce que nous savons de Stephen Nicholas Broderick

Le chef de la police d’Austin, Joe Chacon, a identifié Broderick comme le suspect provisoire. Broderick et sa femme Amanda Broderick, qui a demandé le divorce après son arrestation en juin, ont deux enfants.

Les archives montrent que Stephen Broderick est un ancien détective du bureau du shérif du comté de Travis, qui a commencé à travailler avec le département le 16 mars 2008. Le 12 mars 2013, Broderick était l’un des deux agents impliqués dans la fusillade et la blessure grave d’un homme âgé. Il a été mis en congé administratif payé dans l’attente d’une enquête, selon le bureau du shérif du comté de Bastrop au moment de l’incident.

Broderick, un détective des crimes contre les biens, a démissionné après son arrestation l’année dernière pour agression sexuelle sur des enfants, selon la porte-parole du shérif du comté de Travis, Kristen Dark.

Suspect Stephen Broderick: Ce que nous savons

Ce que nous savons des victimes de la fusillade

Chacon a refusé de divulguer l’identité des personnes tuées dans le carnage. Il a dit que Broderick connaissait les victimes, deux femmes hispaniques et un homme noir, et que la fusillade était ciblée. Un enfant a été impliqué dans l’incident, a déclaré Chacon, mais était en sécurité en garde à vue.

Le casier judiciaire de Broderick

Les archives montrent que Broderick fait déjà face à des accusations d’agression sexuelle. Broderick a été incarcéré en juin et a passé 16 jours derrière les barreaux avant de déposer sa caution. Les archives judiciaires et publiques montrent que l’épouse de Broderick a demandé le divorce et une ordonnance de protection après l’arrestation de son mari.

L’ordonnance de protection, convenue par les deux parties, interdisait à Broderick de se rendre à moins de 200 mètres de la fille du couple. Broderick avait toujours des droits de visite chez le fils du couple pendant un week-end par mois de midi à 16 heures. Broderick a également reçu l’ordre de porter un dispositif de suivi GPS.

«Je ne me sens pas en sécurité»: Le suspect Stephen Broderick a été libéré sous caution, le moniteur de cheville retiré

La femme de Broderick craignait pour sa sécurité

Dans une demande d’ordonnance de protection après l’arrestation de Broderick, sa femme, Amanda Broderick, a déclaré s’inquiéter pour sa sécurité et celle de leurs enfants.

«J’ai peur qu’il essaie de me faire du mal ou de blesser mes enfants, car ces allégations sont sorties et il risque de perdre sa carrière», a-t-elle déclaré. « Stephen a une expérience militaire antérieure et est formé au SWAT. S’il voulait blesser quelqu’un, il saurait comment. »

Broderick doit remettre ses armes à feu

Des mois après sa libération sous caution, son affaire étant toujours pendante, un juge du comté de Travis a ordonné le 5 novembre le retrait de son dispositif de repérage. L’avocat de Broderick a soutenu dans une requête écrite au tribunal que Broderick avait porté le moniteur électronique pendant 142 jours sans violation substantielle et qu’il devrait être retiré. La juge du district de l’État, Karen Sage, a accepté, une décision qui a laissé Broderick en grande partie sans surveillance des mois après que sa femme eut déclaré craindre pour la sécurité de la famille avec Broderick hors de prison. Les conditions de mise en liberté sous caution de Broderick l’obligeaient à remettre toutes ses armes à feu et à ne pas en obtenir de nouvelles.

Le juge défend l’ordonnance de retrait du moniteur électronique

Dans une interview accordée dimanche à l’homme d’État américain, Sage a déclaré qu’elle acceptait généralement de supprimer les dispositifs de suivi lorsqu’un défendeur avait présenté un modèle de conformité et n’avait commis aucune violation. Sage, qui a laissé en place les stipulations de non-contact et de distanciation de Broderick, a déclaré qu’elle gardait rarement les accusés en suivi GPS pendant plus de 90 jours s’ils étaient conformes.

« Il était sur le GPS depuis (cinq) mois sans aucune violation », a déclaré Sage. « C’est une chose assez courante pour moi, franchement. »

Bacon rapporté d’Arlington, en Virginie. Contribuant: Matthew Odam et Alejandro Martínez-Cabrera, Austin American-Statesman; The Associated Press