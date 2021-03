Alors que de plus en plus de personnes ont tenté de traverser illégalement la Manche en bateau l’été dernier, l’agence des Nations Unies a noté dans un briefing en août que «les chiffres restent faibles et gérables», ajoutant que beaucoup ont entrepris des voyages risqués pour fuir la guerre et la persécution. «Sauver des vies devrait être la première priorité – à la fois sur terre et en mer», a déclaré l’agence.

La Manche, qui sépare la France et la Grande-Bretagne, est l’une des zones de navigation les plus fréquentées au monde et une route cruciale pour les passeurs transportant des migrants à travers l’Europe. En novembre, la Grande-Bretagne et la France a accepté de doubler le nombre d’officiers patrouillant un tronçon de 150 kilomètres de la côte française qui, selon les pays, était régulièrement utilisé par les passeurs.

