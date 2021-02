La police a ouvert une enquête pour meurtre après qu’un conducteur de minicab roumain a été poignardé à mort par l’un de ses passagers dans le nord de Londres.

Le corps de Gabriel Bringye, 37 ans, qui préparait son mariage pour plus tard cette année, a été retrouvé dans son véhicule devant une école de Tottenham hier soir.

Les détectives pensent qu’il a été assassiné par un client qui avait fui au moment où la police est arrivée. Des amis disent que rien n’a été volé et ils pensent que M. Bringye a été soit victime d’une attaque ciblée, soit s’est disputé avec son client.

Un chauffeur de bus garé en face de la cabine privée de M. Bringye a alerté la police, et une ambulance aérienne a été appelée mais il a été déclaré mort sur les lieux 40 minutes plus tard.

La victime était originaire de Roumanie mais était au Royaume-Uni depuis 13 ans et travaillait comme chauffeur de minicab à Londres depuis 2015.

Sa sœur a donné à la police les détails de sa dernière prise en charge qui était une adresse à Tottenham.

Le tarif a été commandé via l’application mobile Bolt dans laquelle les clients peuvent réserver un taxi de location privé de la même manière qu’ils utilisent l’application de taxi Gett.

Un ami a rendu hommage à M. Bringye, qui vivait à Leyton, dans l’est de Londres, et a déclaré qu’il était ravi de se marier avec sa fiancée Mara plus tard cette année.

Ils ont déclaré: « Les projets de mariage avaient été mis en attente en raison de Covid mais Gabriel espérait que lui et Mara pourraient se marier cette année.

«C’est une terrible tragédie. C’était l’être humain le plus gentil et le plus doux que vous puissiez rencontrer. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Nous sommes tous sous le choc.

« Nous ne savons pas s’il s’est peut-être disputé avec un passager et a été poignardé à cause de cela. Je ne peux pas croire pourquoi quelqu’un voudrait lui faire du mal.

« Il n’avait pas d’enfants lui-même mais il adorait les enfants de sa sœur. C’était un grand oncle et très proche de son frère et de sa sœur, qui vivaient près de lui.

« Nous ne connaissons pas encore beaucoup de détails, il travaillait la nuit dernière et a été tué juste après avoir pris un billet apparemment.

«La police a été appelée par quelqu’un qui était dans un bus garé en face de la scène du meurtre.

M. Bringye vivait avec Mara dans une maison mitoyenne à Tottenham. Elle était trop bouleversée pour parler ce matin.

Cependant, un autre ami a déclaré à MailOnline: « Nous pensons qu’il a été poignardé par un client lors d’un voyage sur l’application Bolt.

« L’attaquant ne lui a rien pris et cela s’est passé dans une zone à faible trafic, laissant l’impression que l’attaquant a peut-être tout préparé à l’avance.

La voiture du conducteur avait été laissée juste devant la porte de l’école primaire de Ferry Lane, vue aujourd’hui

« La sœur de Gabriel a réussi à accéder à son compte Bolt et le dernier voyage n’était pas encore terminé afin qu’elle puisse voir l’adresse de ramassage qui se trouvait sur la N17, près de l’endroit où le meurtre a eu lieu.

«La voiture de Gabriel avait été laissée juste devant la porte de l’école primaire de Ferry Lane.

Des détectives d’homicide du Specialist Crime de la police métropolitaine mènent l’enquête. Une autopsie doit être effectuée. Il n’y a eu aucune arrestation.

Un porte-parole du Met a déclaré: « La police a été appelée à Jarrow Road, N17 à 19 h 21 le mercredi 17 février après que des inquiétudes ont été soulevées au sujet d’un homme blessé qui ne répondait pas à l’intérieur d’un véhicule sur place.

Les officiers ont assisté avec des ambulanciers paramédicaux du London Ambulance Service et de la London Air Ambulance.

« L’homme – qui aurait une trentaine d’années – a été retrouvé avec une blessure compatible avec le fait d’avoir été poignardé. »