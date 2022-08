La police traque un homme armé qui a tiré sur une enfant de 9 ans dans sa propre maison

LONDRES (AP) – Une fillette de 9 ans a été tuée lundi soir dans le nord-ouest de l’Angleterre lorsqu’un homme armé a tiré trois coups de feu sur un homme qui s’est introduit de force chez elle alors qu’il cherchait refuge contre l’agresseur, a annoncé la police.

Olivia Pratt-Korbel est décédée à l’hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool peu après la fusillade, qui s’est produite vers 22 heures, a annoncé mardi la police de Merseyside. La mère de la jeune fille, Cheryl Korbel, 46 ans, a reçu une balle dans le poignet alors qu’elle tentait de fermer sa porte d’entrée sur le tireur, qui n’était pas connu de la famille.

“Il s’agit d’une attaque choquante et épouvantable qui se répercutera dans nos communautés, et je veux saisir à nouveau cette occasion pour appeler tous ceux qui savent qui était responsable de cette attaque à se manifester et à nous donner ces noms”, a déclaré le chef de la police du Merseyside. Serena Kennedy a déclaré lors d’une conférence de presse.

«Nous devons trouver tous les responsables de cela – pas seulement le tireur. Nous devons trouver qui a fourni l’arme et qui a organisé ce terrible incident », a déclaré Kennedy.

La police a déclaré que l’incident avait commencé lorsqu’un homme armé avait tiré sur deux autres hommes dans la rue devant la maison de Korbel.

Lorsque Cheryl Korbel a ouvert la porte pour voir ce qui se passait, l’une des cibles s’est introduite de force dans la maison, a indiqué la police. Le tireur a donné la chasse, tirant sans discernement dans la maison alors que Korbel tentait de barrer la porte.

L’homme qui est entré dans la maison a été blessé par balle au haut du corps. Des amis l’ont ramassé et l’ont emmené à l’hôpital alors qu’Olivia était mourante.

Le tireur s’est échappé.

