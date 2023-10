La police traque le suspect du meurtre d’un activiste new-yorkais

La police recherche un suspect non identifié dans le meurtre d’un militant pour la justice sociale qui a été poignardé à plusieurs reprises dans une rue de New York alors qu’il revenait d’un mariage.

Ryan Carson, 32 ans, a été assassiné près d’une gare routière du quartier de Crown Heights à Brooklyn, tôt le 2 octobre.

Le suspect, qui n’a pas été nommé, « agissait de manière agitée » avant l’agression non provoquée.

Le maire Eric Adams a promis que la police « ne se reposerait pas » jusqu’à ce qu’une arrestation soit effectuée.

Les images des caméras de surveillance montrent le suspect, vêtu de vêtements sombres, M. Carson et une femme non identifiée sur un banc près d’un arrêt de bus vers 04h00 heure locale (08h00 GMT).

Selon les responsables, M. Carson et son compagnon ont commencé à s’éloigner après avoir vu le suspect renverser des scooters garés avant de les confronter et de commencer à crier des obscénités.

« M. Carson se place alors immédiatement entre l’homme et sa compagne pour la protéger », a déclaré mercredi aux journalistes le chef des détectives du NYPD, Joseph Kenny, ajoutant que Carson tentait de « désamorcer » la situation.

Peu de temps après, le suspect a poignardé M. Carson à trois reprises, dont un coup à la poitrine qui lui a transpercé le cœur et l’a finalement tué.

« Alors que M. Carson était mourant sur le trottoir, l’homme avec le couteau lui a donné un coup de pied dans la poitrine, a menacé de poignarder sa compagne et lui a craché au visage », a ajouté M. Kenny.

Une femme non identifiée, vraisemblablement la petite amie du suspect, est arrivée peu après et s’est excusée.

Mercredi, la police a publié une photo du suspect et de sa petite amie et a recherché le l’aide du public pour les trouver.

Selon les médias locaux, la police refuse de révéler l’identité du suspect – un jeune de 18 ans ayant des antécédents de troubles à l’ordre public – jusqu’à ce que les autorités disposent de motifs suffisamment probables pour procéder à son arrestation.

M. Carson vivait à New York depuis 13 ans. Pendant une décennie, il a aidé à organiser des campagnes pour le New York Public Interest Research Group, qui se concentre sur la politique en matière de déchets.

De plus, M. Carson a contribué à la création d’une campagne intitulée « No OD NY », qui visait à sensibiliser les centres de prévention des surdoses.

En 2021, il a parcouru plus de 150 miles à pied de New York à Albany pour sensibiliser aux centres et autres mesures de réduction des risques, selon Gothamist.

« Il a défendu sans relâche la cause des autres, et son esprit généreux a été un encouragement pour tous », a écrit le maire de New York, Eric Adams, sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « Son meurtre est impensable et la police de New York ne se reposera pas tant que nous ne lui rendrons pas justice. »

Le sénateur Chuck Schumer, qui a travaillé avec M. Carson lors d’une mairie sur l’inflation, l’a qualifié de « talent montant et d’activiste extraordinaire ».

« Que sa mémoire et son travail nous inspirent », a écrit le sénateur sur X.