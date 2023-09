Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Les autorités à la recherche du meurtrier condamné Danelo Cavalcante ont déclaré qu’elles espéraient que leurs chances de le capturer augmenteraient maintenant qu’il a déménagé dans une zone urbaine.

La police de l’État de Pennsylvanie a fait le point sur la recherche en cours du tueur en fuite alors que les recherches de Cavalcante entraient dans leur 12e jour lundi. Le lieutenant-colonel George Bivens a déclaré que la chasse à l’homme était passée d’une recherche axée sur le confinement à une recherche dans laquelle d’autres ressources d’enquête sont allouées dans le nord du comté de Chester.

Au cours du week-end, Cavalcante a réussi à voler une camionnette près d’une ferme laitière à Longwood Gardens, dans le canton de Popocson – où il se cachait depuis son évasion de la prison du comté de Chester le 31 août. Le fugitif a conduit la fourgonnette Ford Transit 2020 blanche sur plus de 20 miles jusqu’à Phoenixville et a tenté en vain d’obtenir l’aide de deux anciens collègues qui n’étaient pas chez eux lorsque Cavalcante s’est présenté à leur porte.

La camionnette a ensuite été retrouvée abandonnée dans un champ derrière une grange du canton d’East Nantmeal, où un « ratissage massif » a été lancé lundi avec l’aide de 600 agents des forces de l’ordre. M. Bivens a déclaré que la police avait eu du mal à sécuriser le périmètre en raison de plusieurs tunnels souterrains et de « très grands fossés de drainage » dans les zones boisées proches de Longwood Gardens.

L’adjoint superviseur du US Marshals Service, Robert Clark, a déclaré qu’il pensait que la mobilisation de Cavalcante dans un canton plus urbain de l’Est de Nantmeal fonctionnerait à l’avantage des forces de l’ordre qui le recherchent.

«Je pense que l’avantage s’est déplacé vers les forces de l’ordre. Avant, c’était avantageux pour Cavalcante lorsqu’il jouait à cache-cache tactique dans les bois », a déclaré M. Clark. « Maintenant, c’est un avantage pour les forces de l’ordre parce qu’il est dans une zone urbaine et c’est ce que les Marshall américains font de mieux et nous sommes forcés de nous multiplier par d’autres agences locales et étatiques. »

M. Bivens a déclaré qu’il était convaincu que Cavalcante resterait en Pennsylvanie car il « n’a pas les ressources » nécessaires pour quitter l’État.

« Nous n’avons pas de zone de recherche définie à ce stade », a ajouté M. Bivens. «Nous réfléchissons, agissons et enquêtons sur toute information ou information que nous recevons. Il y a des zones dans le canton de Nantmeal qui pourraient disposer de plus de nos ressources.

M. Bivens a déclaré qu’il était conscient de certaines faiblesses dans le précédent périmètre de dix milles, mais a refusé de reconnaître que les différentes agences collaborant à la chasse à l’homme avaient commis des erreurs. Le lieutenant-colonel a ajouté que le périmètre était « solide » mais pas infaillible.

« Aucun périmètre n’est sécurisé à 100 %. Ce n’est pas un mur, il n’a pas de plafond… tous les éléments que vous pourriez utiliser pour contenir quelqu’un », a-t-il déclaré.

Pendant plus de douze jours, Cavalcante a échappé aux forces de l’ordre américaines, aux équipes du SWAT et du FBI, à la police d’État et à plusieurs agences locales chargées de l’application des lois. M. Bivens a déclaré que la sœur de Cavalcante, Eleni Cavalcante, qui a été récemment arrêtée par l’ICE pour avoir dépassé la durée de son visa, n’avait offert « aucune valeur » à l’enquête.

La récompense offerte pour les informations permettant la capture de Cavalcante a été augmentée à 25 000 $. M. Bivens a déclaré que la principale préoccupation à l’heure actuelle est que Cavalcante a réussi à voler un autre véhicule qu’il pourrait potentiellement utiliser pour s’éloigner du canton d’East Nantmeal.

Les autorités ont déclaré que même si rien n’indique que Cavalcante soit armé, il semble qu’il l’est en raison de ses antécédents criminels.

M. Bivens a déclaré qu’un échange sur la caméra vidéo de la sonnette entre Cavalcante et un ancien collègue samedi soir ne serait pas immédiatement publié.

L’individu n’était pas chez lui lorsque Cavalcante a frappé à sa porte et il a alerté les autorités après avoir visionné les images, a déclaré M. Bivens. Le fugitif aurait été « urgent » mais « amical » lorsqu’il a demandé l’aide de l’individu, qui n’avait pas eu de contact avec Cavalcante depuis plusieurs années.

Les images vidéo de la sonnette publiées dimanche montraient Cavalcante désormais rasé de près et portant un sweat-shirt à capuche vert, une casquette de baseball noire, un pantalon de prison vert et des chaussures blanches.

Les autorités ont averti le public que Cavalcante était considéré comme « extrêmement dangereux » et ont demandé à toute personne entrant en contact avec lui d’appeler immédiatement le 911.

Cavalcante a escaladé un mur en marchant en crabe depuis la cour de récréation, en grimpant sur des barbelés puis en courant sur un toit avant de sauter au sol – la même méthode qu’un détenu a utilisée en mai avant d’être capturé en quelques minutes.

L’évasion de Cavalcante est restée inaperçue pendant plus d’une heure jusqu’à ce que les gardes fassent un décompte.

Le bureau du procureur de l’État enquête sur cette évasion et un gardien de la tour de la prison qui n’a pas signalé l’incident a déjà été licencié.

Toute personne ayant des informations sur la localisation actuelle de Cavalcante est priée d’appeler le 911 ou la ligne téléphonique des US Marshals au 877-WANTED-2.