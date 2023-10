La police parisienne a ouvert le feu sur une femme dans une station de métro mardi matin après qu’elle aurait crié « Allahu Akbar » et menacé de se faire exploser.

Des sources ont déclaré aux médias locaux que la femme avait fait des commentaires inquiétants aux autres passagers plus loin dans la file avant d’arriver à la station de métro Bibliothèque François-Mitterrand où elle a été confrontée aux policiers. Le parquet de Paris a indiqué que la femme avait alors “refusé d’obéir aux injonctions des policiers et menacé de se faire exploser”.

Un policier a ensuite tiré sur la femme dans l’abdomen, selon Actu17, et elle a reçu des soins médicaux au commissariat avant d’être transportée à l’hôpital. “Le pronostic vital de la femme est compromis”, a indiqué le parquet.

En plus de crier Allahu Akbar, rapporte Actu 17, la femme a également déclaré à plusieurs reprises que « tout allait exploser ». Malgré les menaces présumées, les services anti-bombes n’auraient trouvé aucun engin explosif sur la femme ou sur les lieux. Un porte-parole de la police a déclaré à Reuters que la femme était « entièrement voilée ».

La femme fait actuellement l’objet d’une enquête sur des accusations potentielles, notamment celles de menaces de mort contre la police et de justification du terrorisme. Une enquête distincte a été ouverte sur le comportement des policiers – une mesure obligatoire chaque fois que des armes à feu sont utilisées par les forces de l’ordre dans le pays.

La France est dans son état d’alerte le plus élevé contre la menace terroriste depuis qu’un professeur de 57 ans, Dominique Bernard, a été poignardé à mort à Arras, dans le nord du pays, alors qu’il tentait de protéger ses élèves le 13 octobre. Mohammed Mogouchkov, 20 ans, ancien élève de l’école où a eu lieu l’attaque, figurait avant l’incident sur une liste de surveillance de la police pour possible radicalisation.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute » sur un lien entre l’attaque au couteau et le conflit en cours entre Israël et le Hamas. Mais la France a également subi de nombreuses attaques très médiatisées au cours de la dernière décennie précédant l’escalade du conflit au Moyen-Orient. En juin, un réfugié syrien a blessé six personnes, dont quatre enfants, dans un parc de la ville d’Annecy. Et en 2020, un autre enseignant, Samuel Paty, a été décapité par un adolescent terroriste islamique après qu’un de ses élèves l’ait faussement accusé d’avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à sa classe.

Les représentations du Prophète sont largement considérées comme taboues en Islam, et la question est particulièrement sensible en France. Après le magazine satirique Charlie Hebdo publié des caricatures controversées de Mahomet, deux hommes armés islamistes ont tué 12 personnes dans les locaux du journal à Paris. Deux autres personnes ont été poignardées devant l’ancien siège du magazine en 2020 après que le magazine ait republié les caricatures.