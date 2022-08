La police tire sur un suspect après 4 blessés dans une attaque à la machette en fin de soirée sur Granville Street à Vancouver

La police de Vancouver a déclaré avoir blessé par balle un homme qui aurait poignardé quatre personnes avec une machette samedi soir dans le secteur de Granville Street.

Selon la police, ils ont été appelés à l’intersection de la rue Granville et de la rue Smithe vers 22 h 00 PT samedi après qu’un homme aurait mis le feu à sa suite dans une maison de chambres.

Il a ensuite attaqué quatre personnes avec une machette dans le bâtiment, selon VPD.

“Il a incendié sa chambre avec de l’essence et il est sorti dans le hall avec une machette et a commencé à attaquer quiconque se mettait en travers de son chemin”, a déclaré Crispin Bryce, le directeur général de Siesta Rooms, la maison de chambres au-dessus du Roxy Cabaret où l’incident a commencé. .

Bryce dit que l’homme a brandi son arme vers la police.

La police a ensuite tiré et blessé l’homme, qui a été arrêté. Ils disent qu’il est hospitalisé avec des blessures graves qui ne mettent pas sa vie en danger.

Bryce dit que le suspect était un résident de longue date dans la quarantaine.

“Il était plutôt calme”, ​​a-t-il déclaré. “Il a payé son loyer, il est resté seul mais il a eu ses problèmes.”

Les quatre victimes sont hospitalisées avec ce que la police décrit comme des blessures graves qui changent leur vie.

Bryce dit que les victimes comprennent un agent de sécurité, deux résidents et un visiteur de la maison de chambres. La police n’a pas confirmé leur identité.

Le VPD a tiré et blessé le seul suspect dans l’incident. Ils disent qu’il a mis le feu à sa chambre avant de poignarder les gens. (Susana da Silva/CBC)

Le Cabaret Roxy a publié une déclaration qui a dit qu’il devait fermer en raison de l’incident “dans une entreprise voisine”. Des policiers ont été vus entrer et sortir du club avec du matériel médico-légal.

Une bande criminelle a entouré le quartier animé de Granville Street pendant une grande partie de la nuit de samedi alors que la police enquêtait sur l’incident. Des taches de sang pouvaient être vues dans la ruelle voisine et sur le trottoir.

Bryce a déclaré que l’attaque avait laissé certains résidents et employés nerveux, bien qu’il ait déclaré que la sécurité était toujours une préoccupation lorsqu’on travaillait dans une maison de chambres.

“Je n’ai jamais rien vu de tel, pas de près et personnellement en tout cas”, a-t-il déclaré.

“Il y a une sorte de possibilité qui plane toujours dans l’air. Il pourrait y avoir de la violence à tout moment, mais c’est quelque chose auquel on s’habitue.”

Le VPD indique que sa section des crimes majeurs étudie l’incident. Une enquête simultanée est également menée par le Bureau des enquêtes indépendantes, qui examine les incidents impliquant la police qui causent des blessures graves ou la mort.

Le maire publie une déclaration

Tard dimanche, le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, a envoyé une déclaration remerciant les pompiers et les policiers de Vancouver pour leur réponse rapide et présentant ses condoléances aux familles des victimes.

Il a appelé le gouvernement provincial à en faire plus pour lutter contre les délinquants prolifiques et à « répondre au besoin criant de davantage de services de santé mentale ».

“Les lacunes de notre système de santé mentale et de justice pénale laissent non seulement tomber notre public, mais aussi nos premiers intervenants et nos partenaires dans l’application de la loi”, a déclaré Stewart.