La police tire sur un homme de Round Lake lors d’une prise d’otages – Shaw Local

ROUND LAKE — Un homme de Round Lake a été grièvement blessé lors d’une prise d’otages lorsque des policiers lui ont tiré dessus alors qu’il refusait de libérer une femme qu’il tenait sous la menace d’un couteau, ont indiqué les autorités.

Le groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake mène une enquête sur la fusillade du 19 septembre, selon un nouveau communiqué.

Vers 18 h 35, des agents de police de Round Lake ont été dépêchés dans une résidence située dans le pâté de maisons 700 de North Park Road, à Round Lake. Une femme à l’extérieur de la maison a déclaré aux policiers qu’il y avait une femme dans le sous-sol de la maison qui avait besoin d’aide, selon le communiqué.

Les policiers ont appris qu’un homme de 33 ans et une femme de 30 ans vivaient dans l’appartement au sous-sol de la maison. Lorsque les agents se sont approchés de la porte du sous-sol, ils ont pu entendre ce qui ressemblait à des gens dans le sous-sol. Pendant ce temps, un policier regardant par la fenêtre d’un sous-sol a vu l’homme tenant un couteau sous le cou de la femme, selon le communiqué.

Les policiers ont tenté de désamorcer la situation, mais l’homme a refusé de poser le couteau ou de laisser partir la femme, a indiqué la police.

Le système d’alarme de la police du nord de l’Illinois, une équipe SWAT régionale, a été appelé sur les lieux. Les membres du NIPAS ont tenté des techniques de désescalade et des négociations pour résoudre pacifiquement la situation.

Au cours de leurs efforts, l’homme est devenu de plus en plus agité et a refusé de laisser tomber le couteau ou de suivre les instructions demandées par le NIPAS. Deux membres du NIPAS ont tiré avec leurs armes à feu, frappant l’homme, a indiqué la police.

Après la fusillade, les policiers ont réussi à libérer la femme et à porter secours à l’homme jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. L’homme a été transporté dans un hôpital de la région avec des blessures graves, mais il devrait survivre. La femme a été légèrement blessée lors de l’attaque et a été évaluée par les ambulanciers, mais a refusé d’être transportée à l’hôpital.

Les deux policiers impliqués dans la fusillade ont été emmenés dans les hôpitaux de la région pour évaluation, conformément au protocole, selon le communiqué.

Conformément à la loi de l’État, le groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake mène une enquête indépendante sur la fusillade impliquant un policier. Des preuves, dont deux couteaux, ont été recueillies sur les lieux.

Des accusations sont portées contre l’homme qui a pris la femme en otage.