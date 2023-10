La police tire sur un homme armé accusé d’avoir tué deux supporters de football suédois à Bruxelles

La police belge a abattu mardi un Tunisien présumé accusé d’avoir tué deux supporters de football suédois lors d’une fusillade effrontée dans une rue de Bruxelles.

Quelques heures après le début d’une chasse à l’homme dans la capitale belge, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a publié sur X, anciennement Twitter, que « l’auteur de l’attentat terroriste de Bruxelles a été identifié et est décédé ».

Elle a remercié les services de renseignement et de sécurité belges, ainsi que le parquet, « pour leur action rapide et décisive hier soir et ce matin ».

L’homme a été abattu par la police dans le quartier de Schaerbeek, à proximité du lieu du carnage. L’arme utilisée lors de l’assaut a été retrouvée, ont indiqué les autorités.

Des vidéos amateurs publiées sur les réseaux sociaux sur l’attaque de lundi montraient un homme vêtu d’un gilet orange fluorescent s’arrêtant sur un scooter, sortant une grosse arme et ouvrant le feu sur des personnes descendant d’un taxi avant de les poursuivre dans un bâtiment pour les abattre. Il a également été filmé en train de charger calmement son arme alors que les voitures passaient lentement.

Une patrouille de police alors qu’une camionnette est remorquée mardi depuis une scène de fusillade dans le centre de Bruxelles. La police a déclaré avoir abattu un suspect lors de la fusillade. (Mark Carlson/Associated Press)

Des questions restent sans réponse quant à la façon dont un homme fiché par la police, soupçonné d’être radicalisé et recherché pour être expulsé, a pu lancer une telle attaque.

« Hier soir, trois personnes sont parties pour ce qui était censé être une merveilleuse fête de football. Deux d’entre eux ont perdu la vie dans une attaque terroriste brutale », a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo lors d’une conférence de presse juste avant l’aube.

« Leurs vies ont été écourtées en pleine fuite, anéanties par une extrême brutalité. »

De Croo a déclaré que ses pensées allaient aux familles des victimes et qu’il avait adressé ses condoléances au Premier ministre suédois. La sécurité a été renforcée dans la capitale, notamment autour des lieux liés à la communauté suédoise de la ville.

« L’attaque lancée hier a été commise avec une lâcheté totale », a déclaré De Croo.

Inconnu de la police suédoise

Non loin du lieu de la fusillade, le match de football Belgique-Suède a été suspendu à la mi-temps dans le stade national belge et les 35 000 supporters ont été retenus à l’intérieur par mesure de précaution pendant que l’attaquant était en fuite.

Le procureur Eric Van Duyse a déclaré que « des mesures de sécurité ont été prises en urgence pour protéger les supporters suédois » dans le stade. Plus de deux heures après la suspension du match, un message est apparu sur le grand écran du stade disant : « Fans, vous pouvez quitter le stade sereinement ».

« Frustré, confus, effrayé. Je pense que tout le monde avait très peur », a déclaré Caroline Lochs, une fan anversoise.

Un immeuble du boulevard d’Ypres à Bruxelles faisant partie de la scène du crime est montré mardi. (James Arthur Gekiere/Belga Map/AFP/Getty Images)

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré lors d’une conférence de presse à Stockholm que « tout indique qu’il s’agit d’une attaque terroriste contre la Suède et contre les citoyens suédois, simplement parce qu’ils sont suédois ».

Il a déclaré que le suspect avait séjourné occasionnellement en Suède mais qu’il n’y figurait pas dans les fichiers de la police. « Ce n’est pas une tendance inhabituelle de se déplacer », a-t-il déclaré.

« L’Europe est ouverte et c’est l’une des raisons importantes pour lesquelles nous devons garder un œil sur la frontière extérieure de l’UE, car sinon les gens peuvent facilement se déplacer entre les pays européens. »

Aucun lien avec les violences entre Israël et le Hamas

Le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw a décrit comment le suspect, un homme de 45 ans non identifié, avait mis en ligne une vidéo. Il aurait déclaré dans la vidéo que, pour lui, le Coran est « une ligne rouge pour laquelle il est prêt à se sacrifier ».

Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le suspect s’est vu refuser l’asile en 2019. Il était connu de la police et soupçonné d’être impliqué dans la traite des êtres humains, de vivre illégalement en Belgique et de constituer un risque pour la sécurité de l’État.

Les enquêteurs travaillent toute la nuit après la fusillade de mardi à Bruxelles. (Johanna Géron/Reuters)

L’homme était également soupçonné d’avoir menacé une personne dans un centre pour demandeurs d’asile et une audience sur cet incident devait avoir lieu mardi, a indiqué Van Quickenborne.

La secrétaire d’État belge à l’Asile, Nicole de Moor, a déclaré que l’homme avait disparu après que sa demande d’asile ait été refusée, de sorte que les autorités n’ont pas pu le localiser pour organiser son expulsion.

Les procureurs belges ont déclaré du jour au lendemain que rien ne suggérait que l’attaque était liée à la dernière guerre entre Israël et le Hamas.

L’alerte terroriste pour Bruxelles a été portée du jour au lendemain au niveau 4, le sommet de l’échelle belge, indiquant une menace extrêmement grave. Auparavant, il était de 2, ce qui signifie que la menace était moyenne. Le niveau d’alerte pour le reste du pays a été relevé à 3.

De Croo a déclaré que la Belgique ne se soumettrait jamais à de telles attaques. « Des moments comme celui-ci sont une lourde épreuve », a-t-il déclaré aux journalistes, « mais nous ne nous laisserons jamais intimider par eux ».

La Suède a élevé son niveau d’alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé en août après qu’une série d’incendies publics du Coran par un réfugié irakien vivant en Suède ait donné lieu à des menaces de la part de groupes militants islamistes.