La police tire sur des manifestants anti-coup d’État au Myanmar alors que les affrontements s’intensifient (VIDÉO GRAPHIQUE)

De violents affrontements ont éclaté entre les manifestants du nord du Myanmar et les forces de sécurité. Des images ont été diffusées en ligne montrant des policiers ouvrant le feu vers la foule. On ne sait pas si des balles réelles ou des balles en caoutchouc ont été utilisées.

Des dizaines de manifestants ont affronté dimanche la police anti-émeute dans une centrale électrique de la ville de Myitkyina. La ville est située à environ 1 480 kilomètres de la capitale Yangon, dans la partie nord du pays, qui a été en proie à des manifestations contre les dirigeants militaires depuis le coup d’État du 1er février.

Selon certaines informations, l’armée a également été déployée pour réprimer les troubles. L’altercation à Myitkyina aurait eu lieu après que les autorités aient exigé de la société, qui dirigeait l’usine, couper électricité.

La prétendue vidéo de l’épreuve de force montre que les manifestants fuient dans le désarroi au milieu d’une série d’explosions bruyantes et de flashs d’accompagnement.

AVERTISSEMENT: VIDÉO GRAPHIQUE

Il y a eu des conflits rapports si des balles réelles ou des balles en caoutchouc ont été utilisées dans la répression. La police aurait également tiré des gaz lacrymogènes, des bombes fumigènes et utilisé des canons à eau dans le but de disperser les manifestants.

Apparaît non seulement des bombes fumigènes, mais certains me disent que c’est du gaz lacrymogène tiré #Myitkyina nord #Myanmar #Kachin Etat. Au cours d’une diffusion en direct, j’ai également vu un groupe de citoyens courir vers un puits pour se laver le visage / les yeux et ils s’étouffaient visiblement. #WhatishappeninginMyamar https://t.co/m7SXxsgU7I pic.twitter.com/O1gCig3xTH – May Wong (@MayWongCNA) 14 février 2021

La BBC a rapporté que cinq journalistes avaient été arrêtés au milieu du chaos.

Peu de temps après les événements de Myitkyina, le groupe de surveillance NetBlocks Internet Observatory signalé « Un arrêt Internet quasi-total » à la campagne. Le groupe a imputé la panne au « Black-out des informations ordonnées par l’État », notant que les niveaux de connectivité nationale à travers le pays sont tombés à environ 14 pour cent des niveaux normaux du jour au lendemain.

La connexion a été rétablie vers 9 heures, heure locale [02:30 GMT] le lundi. Cependant, selon NetBlocks, la plupart des résidents ne pouvaient toujours pas accéder aux médias sociaux.

Mise à jour: la connectivité Internet est en cours de restauration dans #Myanmar à partir de 9 heures, heure locale; les données du réseau montrent que la connectivité nationale atteint des niveaux ordinaires après une panne d’information; les médias sociaux sont toujours restreints pour la plupart des utilisateurs; durée de l’incident ~ 8 heures 📈 📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/KWoBiwQlkZ – NetBlocks (@netblocks) 15 février 2021

Une douzaine d’ambassades occidentales, dont celle des États-Unis, de l’UE, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Allemagne et de la France, ont exhorté les forces de sécurité à «S’abstenir de toute violence contre les manifestants et les civils», faisant référence à la détention du conseiller d’État Aung San Suu Kyi et à la déclaration de l’état d’urgence d’un an par l’armée « Un renversement » du gouvernement légitime.

«Nous soutenons le peuple du Myanmar dans sa quête de démocratie, de liberté, de paix et de prospérité. Le monde regarde » elles ou ils mentionné dans la déclaration de dimanche.

La vague actuelle de manifestations – la plus importante que le Myanmar ait connue depuis la crise de 2007 – a attiré des milliers de personnes, exigeant la libération de Suu Kyi et le retour du gouvernement civil au pouvoir. Les généraux ont déclaré l’urgence et ont arrêté le lauréat du prix Nobel de la paix 1991 le 1er février, accusant le gouvernement civil de ne pas avoir enquêté sur ce qu’il estime être une élection générale truquée au cours de laquelle le Parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Suu Kyi a remporté une victoire éclatante en novembre.

Suu Kyi a été assignée à résidence après que la police a déclaré avoir trouvé des talkies-walkies non autorisés chez elle. Alors que sa détention devait initialement expirer lundi, ses avocats ont déclaré qu’elle serait en détention provisoire jusqu’au 17 février.

