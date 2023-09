La police tire et blesse grièvement un homme devant son domicile à San Pablo

SAN PABLO – Un policier a abattu et grièvement blessé un homme de 44 ans vendredi après-midi à San Pablo, selon la police.

La fusillade s’est produite devant une résidence dans le pâté de maisons 2600 de Dover Avenue, a indiqué la police de San Pablo dans un communiqué.

Les policiers ont d’abord été appelés au domicile vers 13 h 40 pour participer à une évaluation de santé mentale, selon la police. Une femme a déclaré à un répartiteur du 911 que son mari montrait des signes de schizophrénie.

Lorsque les policiers sont arrivés à la résidence, le mari s’est enfermé dans une pièce et a refusé de leur parler, a indiqué la police. Il ne vivait pas dans la maison, mais il n’avait pas de comportement violent à ce moment-là et sa femme a accepté d’appeler la police s’il sortait et avait besoin d’aide.

L’épouse a appelé le 911 vers 14 h 50 et a demandé aux policiers de retourner à la résidence parce que son mari la harcelait, selon la police. Il était dehors maintenant et elle ne voulait pas qu’il revienne.

Le répartiteur a entendu le mari en arrière-plan dire qu’il allait « tuer les policiers et les obliger à le tuer », a indiqué la police.

Les policiers sont arrivés et ont trouvé le mari dans la cour. La police a déclaré qu’il n’avait pas écouté leurs ordres et qu’il s’était caché dans la cour latérale. À un moment donné, il aurait jeté des morceaux de briques sur les policiers.

Dans le but de maîtriser le mari, les agents ont tiré sur lui des balles Tasers et des sacs de haricots, mais ils n’ont pas été efficaces. Il a ensuite saisi une chaise pliante, qu’il a utilisée comme bouclier, et a chargé les policiers avec un poteau métallique de trois pieds de long, selon la police.

Le mari a balancé le bâton en direction d’un policier, qui s’est esquivé pour éviter d’être touché, a indiqué la police. Un autre policier a tiré une balle avec son arme de service, touchant le mari à la jambe supérieure droite.

L’homme a ensuite été arrêté et transporté à l’hôpital, où il a été jugé dans un état critique.

Le bureau du procureur du comté de Contra Costa mène l’enquête sur la fusillade, selon la police. Les agents impliqués dans l’incident seront mis en congé administratif payé conformément à la politique du comté.

Toute personne ayant des informations relatives à l’affaire peut contacter la division des enquêtes du service de police au 510-215-3150.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.