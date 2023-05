La police tire des gaz lacrymogènes et des manifestants brûlent des véhicules près du domicile du principal chef de l’opposition sénégalaise

DAKAR, Sénégal (AP) – La police a tiré des gaz lacrymogènes et des manifestants ont brûlé des voitures lundi près du domicile du principal chef de l’opposition sénégalaise, alors que les tensions montent dans la capitale quelques jours avant qu’un verdict de justice ne soit attendu sur les accusations portées contre l’homme politique.

Ousmane Sonko est jugé pour viol et menaces de mort contre une femme travaillant dans un salon de massage, et risque jusqu’à 10 ans de prison. S’il est reconnu coupable, il serait interdit de se présenter aux élections présidentielles de l’année prochaine. Sonko et ses partisans soutiennent que ses problèmes juridiques font partie d’un effort du gouvernement du président Macky Sall pour faire dérailler sa candidature.

Les affrontements sont survenus un jour après que la police a arrêté la «caravane de la liberté» de Sonko, voyageant de sa ville natale de Ziguinchor, dans le sud et dont il est le maire, à la capitale, Dakar, où il a été contraint de vivre dans une maison qu’il a dans la ville.

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a déclaré que Sonko n’avait pas été arrêté mais avait été surpris en train d’enfreindre la loi – participant à une caravane non autorisée – et ramené chez lui.

Les partisans de Sonko se sont vu refuser l’accès à sa maison lundi et ont lancé des pierres contre la police qui bloquait les routes. Au moins huit véhicules ont été incendiés avec des poches d’affrontements dans toute la ville.

Les manifestations sont déjà devenues violentes à l’approche du procès. La semaine dernière, une personne a été tuée et d’autres blessées lorsque des affrontements ont éclaté entre la police et des partisans de Sonko dans la ville de Kolda, dans le sud.

Le gouvernement sénégalais a déclaré qu’il s’opposerait fermement à toute tentative de trouble à l’ordre public.

Babacar Dioné, The Associated Press