MIAMI BEACH, Floride – La police de Miami Beach a lancé ce qui devait être un week-end de relâche chargé en tirant des boules de poivre afin de disperser une foule qui s’était rassemblée autour des agents qui procédaient à une arrestation.

Le service de police de Miami Beach a tweeté vendredi soir que deux policiers avaient été blessés et avaient dû être emmenés à l’hôpital. Ils ont été libérés tôt samedi mais sont restés en congé en raison de leurs blessures, a déclaré le service de police dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

James Harrison, 19 ans, de Brooklyn, a été arrêté pour coups et blessures sur un policier, résistant à un policier avec violence, incitant à une émeute et à une conduite désordonnée. Harrison a crié des obscénités aux policiers lorsqu’ils ont tenté de briser une foule de plus de 200 personnes qui bloquaient la circulation, fumaient du cannabis et transportaient des conteneurs ouverts, selon un rapport de police publié samedi.

Harrison a ensuite poussé un officier et la foule a entouré des officiers qui étaient en infériorité numérique à l’intersection au cœur de la célèbre discothèque et du quartier des restaurants de Miami Beach, selon le rapport de police.

Un officier a tiré des boules de poivre «en raison de la foule nombreuse, agressive et indisciplinée et des menaces immédiates pour la sécurité des agents», indique le rapport de police.

Un policier a claqué Harrison après que Harrison ait attrapé le col avant du col du gilet de police de l’officier alors que l’officier essayait de placer le suspect avec des menottes, ont déclaré les autorités. Cette décision était une tentative de relâcher la prise de Harrison, selon le rapport.

Une fois au sol, Harrison a commencé à donner des coups de pied et à soutenir son corps pour éviter d’être menotté, et un officier a frappé Harrison à la poitrine tandis qu’un autre policier l’a agenouillé à l’épaule, selon le rapport.

« Il convient de noter que les actions de l’accusé Harrison ont rendu la foule extrêmement agressive envers les officiers, posant une menace claire pour leur sécurité, en raison du grand nombre de sujets indisciplinés présents », indique le rapport de police.

Harrison a été emmené en prison. Samedi, il n’a pas été possible de déterminer par les archives judiciaires en ligne si Harrison avait un avocat.

Kevin Green, un habitant de South Beach, a déclaré au Miami Herald que la confrontation avait commencé après qu’une grande foule d’au moins 200 personnes se soit réunie à un carrefour pour faire la fête.

«Les gens s’amusaient simplement dans ce domaine en général», a déclaré Green. «On aurait dit que les gens faisaient des vidéos Snapchat.»

Green a dit qu’il avait ensuite entendu des éclats de boules de poivre se faire tirer. Il s’est mis à couvert derrière un véhicule de police alors que la foule se dispersait.

«J’ai entendu un pop», a déclaré Green. «Un groupe de personnes a commencé à courir.»

Les plages et les bars de Floride voient déjà les premières foules d’étudiants en pause, les plages et les bars bondés – et les experts en santé publique inquiétants du pays qui voient les semaines de fête comme un potentiel pour un autre pic de cas de coronavirus.

La principale préoccupation, selon les experts, est que la fête se déroule à un moment crucial de la lutte contre le coronavirus: de plus en plus de vaccins sont administrés chaque jour, mais de plus en plus de cas de variantes – qui sont hautement transmissibles – sont signalés. Pour aggraver les choses, disent-ils, les étudiants profiteront de leur pause à mesure que de plus en plus d’États assoupliront les restrictions qu’ils avaient en place, telles que les mandats de masque.

Dans l’ensemble, le nombre quotidien de cas de COVID-19 en Floride a considérablement diminué par rapport à son sommet début janvier, mais des mutations de coronavirus très contagieuses se multiplient dans tout l’État, en particulier dans le sud de la Floride, alors que les vacances de printemps pèsent sur l’État.

Les responsables de la santé ont découvert plus de variantes infectieuses du COVID-19 chez 753 personnes dans tout l’État vendredi, a déclaré samedi la directrice de la santé du comté de Palm Beach, le Dr Alina Alonso, près du double des 379 enregistrées au 14 février. Le nombre de variantes comprend 738 de la mutation trouvée. au Royaume-Uni, 13 de la souche brésilienne et deux de la variante sud-africaine.

Malgré le risque de virus et de variantes contagieuses, les nombres de voyages ont vu une bosse de relâche autour des États-Unis

Les passagers ont rempli leurs avions pendant l’Action de grâce et les vacances de fin d’année malgré les conseils des Centers for Disease Control and Prevention pour éviter les voyages et le font maintenant en plus grand nombre pour les vacances de printemps.

La Transportation Security Administration a déclaré qu’elle avait contrôlé 1 357 111 passagers vendredi, contre 1 284 271 jeudi alors que les voyageurs partaient en vacances.

Les chiffres de vendredi sont les plus élevés depuis le dimanche après le Nouvel An, lorsque 1 327 289 passagers ont été contrôlés. Les totaux sont tombés en dessous de 90000 en avril 2020 dans les premiers jours de la pandémie et n’ont pas dépassé le million à nouveau jusqu’en octobre.

Cette histoire a été mise à jour pour refléter qu’un rapport du département de police de Miami Beach indique qu’un policier a déployé des boules de poivre et un policier a utilisé du spray au poivre.

