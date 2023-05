La police thaïlandaise arrête un deuxième adolescent pour diffamation de la monarchie dans un nouveau débat sur une loi rigoureuse

Les autorités thaïlandaises ont accusé lundi une jeune fille de 16 ans d’avoir enfreint la loi sur la lèse-majesté et la loi sur la criminalité informatique pour des messages qu’elle aurait publiés sur Facebook il y a deux ans.

La jeune fille de 16 ans a été initialement convoquée par la police en 2021 alors qu’elle avait 14 ans, ce qui fait d’elle la plus jeune personne en Thaïlande à faire face à l’accusation.

La loi de lèse-majesté a été considérée comme controversée car n’importe qui, pas seulement la famille royale, peut déposer une plainte auprès de la police.

Les autorités thaïlandaises ont accusé une jeune fille de 16 ans d’avoir diffamé la monarchie pour deux messages qu’elle aurait publiés sur Facebook il y a deux ans, ajoutant à un débat de plus en plus actif sur la question de savoir si la loi autorisant son arrestation devrait être réformée.

La police a inculpé lundi la jeune fille dans la province septentrionale de Phitsanulok pour avoir enfreint la loi sur la lèse-majesté et la loi sur la criminalité informatique, selon un communiqué de Thai Lawyers for Human Rights, un groupe de défense juridique. Il a déclaré mercredi que la police l’avait initialement convoquée en 2021 alors qu’elle avait 14 ans, ce qui semble faire d’elle la plus jeune personne en Thaïlande à faire face à l’accusation.

La loi de lèse-majesté, également connue sous le nom d’article 112 du Code pénal thaïlandais, rend l’insulte au monarque, à sa famille immédiate et au régent passible de trois à 15 ans de prison.

Cela a longtemps été controversé, notamment parce que n’importe qui, pas seulement la famille royale, peut porter plainte auprès de la police. Les critiques disent que la loi est souvent utilisée comme un outil pour étouffer la dissidence politique et soulignent les nombreuses arrestations de manifestants pro-démocratie par le gouvernement du Premier ministre Prayuth Chan-ocha.

Le sujet est devenu un problème lors des élections générales de dimanche, au cours desquelles les deux principaux partis d’opposition votant avaient reconnu la nécessité d’envisager des modifications de la loi. Les partis de tendance conservatrice, qui dirigent la Thaïlande depuis un coup d’État en 2014, sont favorables à son maintien.

Le parti Move Forward, le mieux classé, qui a été plus franc en appelant à des réformes, a proposé un amendement visant à réduire la peine. Sa position est considérée par les conservateurs comme radicale et pourrait compromettre ses chances de former un gouvernement lorsque le Parlement se réunira en juillet pour sélectionner un nouveau Premier ministre.

La dévotion à la monarchie a longtemps été un pilier de la société thaïlandaise, et jusqu’à ces dernières années, l’institution était considérée comme intouchable. Mais les schismes politiques aigus qui ont commencé à apparaître il y a deux décennies ont affecté sa réputation, en particulier parmi les jeunes en quête de changement.

La jeune fille inculpée lundi a nié toutes les accusations et a été libérée sous caution par le tribunal provincial pour mineurs, selon Thai Lawyers for Human Rights. Il a indiqué que la police avait initialement décidé de ne pas porter plainte contre elle, mais avait ensuite été chargée de le faire par les procureurs locaux. L’Associated Press ne la nomme pas parce qu’elle est mineure.

Au moins 244 personnes ont été inculpées de lèse-majesté dans 264 affaires depuis novembre 2020, lorsque le gouvernement de Prayuth faisait face à des manifestations de rue de groupes dirigés par des étudiants en quête d’une plus grande démocratie, y compris des réformes de la monarchie.

Au moins 19 mineurs ont été accusés de l’infraction au cours de cette période, dont quatre âgés de moins de 15 ans, a déclaré le groupe d’avocats.

En mars, une jeune fille de 15 ans a été arrêtée à Bangkok et inculpée de lèse-majesté. Elle a été arrêtée par la police alors qu’elle assistait à l’arrestation d’un artiste qui avait peint à la bombe un message sur le mur du Grand Palais de Bangkok.

Elle a été accusée de lèse-majesté pour avoir participé à un rassemblement politique l’année dernière appelant à l’abolition de la loi alors qu’elle avait 14 ans, et est depuis détenue dans un centre de détention pour mineurs de la province de Nakhon Pathom, à l’ouest de Bangkok.

L’arrestation et la détention prolongée de la jeune fille ont suscité de nombreuses critiques de la part des groupes de défense des droits de l’homme, tant nationaux qu’internationaux. Le mois dernier, Human Rights Watch a appelé les autorités à abandonner immédiatement les poursuites et à la libérer.

« En arrêtant une jeune fille de 15 ans, le gouvernement thaïlandais envoie le message effrayant que même les enfants ne sont pas à l’abri d’être sévèrement punis pour avoir exprimé leurs opinions », a déclaré Elaine Pearson, directrice pour l’Asie à Human Rights Watch.

Le tribunal central des mineurs et de la famille de Bangkok a publié la semaine dernière une déclaration affirmant que son arrestation et sa détention étaient légales.

La jeune fille reste enfermée malgré les craintes qu’elle soit forcée d’abandonner son école, qui a commencé un nouveau semestre mardi.